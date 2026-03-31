నూజివీడులో మామిడి పరిశ్రమలు - మహిళలకు ఉపాధి
మగ్గిన, మచ్చలనున్న కాయలు కొంటున్న వ్యాపారులు - మామిడి ముక్కల్ని ఉప్పులో మగ్గబెట్టి ఎగుమతి - విదేశాలకు వెళ్తాయని చెబుతున్న వ్యాపారులు - స్థానికంగా తమకు పని దొరుకుతుందంటున్న మహిళలు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : March 31, 2026 at 3:33 PM IST
Women Getting Employment in Mango Industries in the Surrounding Areas of Nuzvidu: మంగుపట్టిన మామిడి కాయంటే దూరం పెట్టేస్తాం. పచ్చి కాయలైతే కొంచెం మగ్గినా మాకొద్దని పక్కన పెట్టేస్తాం. ఇప్పుడవి కూడా నూజివీడు రైతులకు లాభాల పంట పండిస్తున్నాయి. మంగుకాయులకు మార్కెట్ విలువ జోడించి ఎక్స్పోర్ట్ చేయడం కలిసొస్తోంది. స్థానికంగా మహిళలకూ ఉపాధి లభిస్తోంది.
వృథా అనే మాటే లేదు: మామిడిపళ్లకు కేరాఫ్ అడ్రస్ నూజివీడు. ఇక్కడ పండే చిన్నరసాలు, పెద్ద రసాలు, బంగినపల్లి, తోతాపురి కాయలకు మంచి డిమాండ్ ఉంది. వివిధ దేశాలకు ఏటా మామిడి పళ్లు ఎగుమతి అవుతుంటాయి. కేవలం పళ్లు మాత్రమే కాదు మామిడి కాయలకు కూడా అదే స్థాయిలో డిమాండ్ ఉంది. సీజన్లో నాణ్యమైన కాయలతోపాటు మగ్గిన, మచ్చలున్న కాయలు, ఎగుమతికి అనువుగా లేని కాయలు వస్తుంటాయి. నాణ్యత లేని కాయలు విక్రయించడం రైతులకు కష్టంగా మారేది. గతంలో ఇలాంటి కాయల్ని రైతులు రోడ్ల పక్కన పారబోసేవారు. కొన్నేళ్లుగా పరిస్థితిలో మార్పు వచ్చింది. చుట్టుపక్కల ప్రాంతాల్లో మామిడి ముక్కల పరిశ్రమలతో వృథా అనే మాటే వినిపించడం లేదు.
నీడపట్టు పని- అవసరాలకు మనీ: నూజివీడు, ఆగిరిపల్లి, చాట్రాయి ప్రాంతాల్లో పరిశ్రమల ద్వారా మామిడి ముక్కలను వివిధ ప్రాంతాలకు ఎగుమతి చేస్తున్నారు. రైతుల నుంచి బాగా మగ్గిన, మచ్చలున్న కాయలను సేకరించి గ్రేడింగ్ చేస్తారు. వాటికి తొక్క తీశాక ముక్కలు కోస్తారు. వారం నుంచి 15 రోజుల వరకూ పెద్ద తొట్టెల్లో ఉప్పు వేసి ఊరబెడతారు. ఆ తర్వాత వాటిని ప్యాకింగ్ చేసి లారీల్లో పలు రాష్ట్రాలకు ఎగుమతి చేస్తున్నారు. ఈ పనులన్నీ స్థానిక మహిళలకు నీడపట్టున ఉండి నాలుగు రూపాయలు సంపాదించుకునే వరంగా మారాయి.
'ప్రతీ ఎండకాలం దాదాపు నాలుగు నెలలపాటు ఈ పని ఉంటుంది. నీడ పట్టున ఉండి కాయల తొక్క తియ్యడం, ఊరబెట్టడం చేస్తాం. ఎన్ని మామిడి ముక్కలు కోస్తే దాన్ని బట్టి డబ్బులు ఇస్తారు. ఇవి అవ్వగానే నిమ్మకాయలు వస్తాయి. ఏళ్ల తరబడి మేము ఇక్కడే పని చేస్తున్నాం. ఈ ఉపాధితో మా చేతుల్లో డబ్బు ఉంటుంది. చిన్న చిన్న అవసరాలు తీరిపోతున్నాయి.' - మామిడి ముక్కలు కోస్తూ ఉపాధి పొందుతున్న మహిళలు
ముక్కలుగా చేసి ఒరుగులు: ఇక్కడి మామిడి ముక్కలను, గుజరాత్, మహారాష్ట్ర, పశ్చిమ బెంగాల్, నాగపూర్, కోల్కతాలోని కంపెనీలకు ఎగుమతి చేస్తున్నారు. అక్కడ డిమాండ్కు తగినట్లు పచ్చళ్లు, పొడుల తయారీలో వినియోగిస్తారు. మామిడి ముక్కలను ఒరుగులుగా చేసి ఏడాది మొత్తం ఆయా రాష్ట్రాల్లో వాడుతుంటారు. ఉప్పులో నిల్వ చేయడం వలన చెడిపోకుండా ఉంటాయని పరిశ్రమ నిర్వాహకులు చెబుతున్నారు.
