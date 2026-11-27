విదేశీ గడ్డపై సత్తా చాటేందుకు సిద్ధం! - ఆస్ట్రేలియా ఎన్నికల బరిలో తెలంగాణ ఆడబిడ్డలు
Telangana women in Australian Elections : తెలంగాణ బిడ్డలు విదేశీ గడ్డపై రాజకీయాల్లో తమదైన ముద్ర వేసేందుకు సిద్ధమయ్యారు. ఆస్ట్రేలియాలోని విక్టోరియా రాష్ట్రం ఎన్నికల్లో తెలంగాణకు చెందిన మహిళలు బరిలో నిలిచారు.
Published : November 27, 2026 at 12:52 PM IST
ఆస్ట్రేలియాలో జరగనున్న ఎన్నికల్లో తెలంగాణ బిడ్డలు పోటీ చేయడం సరికొత్త ఉత్సాహాన్ని నింపుతోంది. విదేశాల్లోనూ రాజకీయాల్లో తమదైన ముద్ర వేసేందుకు వారు సిద్ధమయ్యారు. ఆస్ట్రేలియాలోని విక్టోరియా రాష్ట్రంలో ఈ నెల 28న ఎన్నికలు జరగనున్నాయి. ఇందులో తెలంగాణకు చెందిన ముగ్గురు మహిళలు సామ సింధు, లక్ష్మి కెందెర్ల, చిట్టెడి సుచిత్ర 'ది రిపబ్లికన్' పార్టీ తరఫున బరిలో నిలిచారు.
అప్పర్ హౌస్ ఎంపీ అభ్యర్థిగా సామ సింధు
ఆస్ట్రేలియా ఎన్నికల్లో హైదరాబాద్లోని కాచిగూడకు చెందిన సాఫ్ట్వేర్ ఉద్యోగిని సామ సింధు(40) పోటీ చేస్తున్నారు. మెల్బోర్న్లోని వెస్టర్న్ విక్టోరియా ప్రాంతం నుంచి ది రిపబ్లికన్ పార్టీ అప్పర్ హౌస్ ఎంపీ అభ్యర్థిగా ఆమె పోటీలో ఉన్నారు. మహబూబాబాద్ జిల్లా కంబాలపల్లికి చెందిన వ్యాపారవేత్త సామ వీరారెడ్డి ఆమె తండ్రి.
వారి కుటుంబం తొలుత హైదరాబాద్లోని దోమలగూడలో, తర్వాత కాచిగూడలో స్థిరపడ్డారు. మియాపూర్ శ్రీచైతన్య కాలేజీలో ఇంటర్, టీఆర్ఆర్ ఇంజినీరింగ్ కళాశాలలో బీటెక్ పూర్తి చేశారు. ఇన్ఫోసిస్లో సాప్ట్వేర్ ఉద్యోగినిగా పని చేశారు. సాఫ్ట్వేర్ ఉద్యోగి సునీల్ను పెళ్లి చేసుకుని సింధు 15 ఏళ్ల క్రితం ఆస్ట్రేలియాలోని మెల్బోర్న్లో స్థిరపడ్డారు.
సిడెన్హామ్ నియోజకవర్గం నుంచి బరిలో నిలిచిన ఎల్కె లక్ష్మి కెందెర్ల
హైదరాబాద్ కర్మన్ఘాట్కు చెందిన ఎల్కె లక్ష్మి కెందెర్ల ఆస్ట్రేలియాలో ఎన్నికల్లో పోటీ చేస్తున్నారని ఆమె కుటుంబసభ్యులు తెలిపారు. విక్టోరియా రాష్ట్రంలోని మెల్బోర్న్ నగరం, సిడెన్హోమ్ జిల్లా పార్లమెంట్ నియోజకవర్గం నుంచి ‘ది రిపబ్లికన్’ పార్టీ తరఫున ఆమె ఎంపీ అభ్యర్థిగా పోటీ చేస్తున్నారు. ఆమె కుటుంబ సభ్యులు నారాయణపేట జిల్లా నుంచి 38 ఏళ్ల క్రితం నగరానికి వచ్చి స్థిరపడ్డారు. లక్ష్మి కెందెర్ల 18 ఏళ్లుగా ఆస్ట్రేలియాలోని ఫెడరల్ ప్రభుత్వ విభాగంలో పని చేస్తున్నారు.
లావర్టన్ నియోజకవర్గం నుంచి చిట్టెడి సుచిత్ర
తెలంగాణలోని కామారెడ్డి జిల్లా భిక్కనూరు మండలం అంతంపల్లి గ్రామానికి చెందిన చిట్టెడి సుచిత్ర ఆస్ట్రేలియాలో జరగనున్న ఎన్నికల బరిలో నిలిచారు. ది రిపబ్లికన్ పార్టీ ఆధ్వర్యంలో విక్టోరియా రాష్ట్రం లావర్టన్ నియోజకవర్గం నుంచి చిట్టెడి సుచిత్ర పోటీ చేస్తున్నట్లు ఆమె కుటుంబీకులు వివరించారు. 2014లో విద్యాభ్యాసం కోసం ఆమె ఆస్ట్రేలియాకు వెళ్లారు. అంతంపల్లి గ్రామానికే రాకేశ్ రెడ్డిని వివాహం చేసుకున్నారు. ఇద్దరూ అక్కడే స్థిరపడ్డారు. సాధారణ వ్యవసాయ కుటుంబానికి చెందిన చిట్టెడి వినోద, గంగారెడ్డిల కుమార్తె చిట్టెడి సుచిత్ర విజయం సాధించాలని గ్రామస్థులు, బంధువులు కోరుతున్నారు.
విలియం టౌన్ నుంచి తెలంగాణ యువకుడు
నల్గొండ జిల్లా కనగల్ మండలం గోగుబుచ్చయ్యగూడెంనకు చెందిన యువకుడు యర్ర సాగర్ రెడ్డి ఆస్ట్రేలియాలోని విక్టోరియా రాష్ట్ర ఎన్నికల్లో విలియం టౌన్ నుంచి బరిలో దిగారు. ఉన్నత చదువుల కోసం ఆరేళ్ల క్రితం ఆస్ట్రేలియా వెళ్లిన ఆయన, సామాజిక సేవా కార్యక్రమాలతో గుర్తింపు పొంది ఎంపీ టిక్కెట్ దక్కించుకున్నారు.
గ్రామస్థులు, కుటుంబసభ్యుల హర్షం
హైదరాబాద్లో విద్యాభ్యాసం పూర్తి చేసుకుని, ఉద్యోగరీత్యా ఆస్ట్రేలియాలో స్థిరపడిన ఈ మగువలు, అక్కడ తాము పోటీ చేస్తున్న నియోజకవర్గాల్లో విజయం సాధించి పేరు ప్రఖ్యాతలు సంపాదించాలని ఆయా కుటుంబసభ్యులు, సన్నిహితులు, రాష్ట్ర ప్రజలు ఆకాంక్షిస్తున్నారు.
ఆస్ట్రేలియా ఎన్నికల బరిలో తెలంగాణ మహిళ - ది రిపబ్లికన్ పార్టీ తరఫున పోటీ