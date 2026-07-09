ఒకప్పుడు నీళ్లంటేనే భయం - ఇప్పుడు సర్టిఫైడ్ అండర్వాటర్ రెస్క్యూయర్
నీళ్లంటేనే భయపడే అమ్మాయి, ఇప్పుడు ప్రొఫెషనల్ స్కూబా డైవర్ - అసలు ఈదడమే రాదనుకుంటే సర్టిఫైడ్ అండర్వాటర్ రెస్క్యూయర్గా సేవలు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 9, 2026 at 4:48 PM IST
Women As Certified Underwater Rescuer: నీళ్లంటేనే భయపడే అమ్మాయి, ఇప్పుడు ప్రొఫెషనల్ స్కూబా డైవర్ అయ్యారు. అసలు ఈదడమే రాదనుకుంటే సర్టిఫైడ్ అండర్వాటర్ రెస్క్యూయర్గా నిలిచి, ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వంతో కలిసి పని చేస్తున్నారు. ఆమే సిండ్రెల్లా పొట్నూరు. ఆ వివరాలు ఆవిడ మాటల్లోనే ఈ కథనం ద్వారా తెలుసుకుందాం.
'డైవింగ్, స్విమ్మింగ్ లాంటివంటే అదేదో పెద్ద సాహసం అనుకునేవారు ఒకప్పుడు. కానీ, ఇప్పుడు ఇదే ట్రెండ్. ఇందులోకి వచ్చే అమ్మాయిల సంఖ్యా పెరుగుతోంది. నా స్వస్థలం గుజరాత్. టూరిజంలో మాస్టర్స్ చేసి, 2011 నుంచి అనేక ప్రైవేట్ కంపెనీల్లో పనిచేశా. నిజానికి మొదట నాది ఈ రంగం కాదు. ఓసారి గోవా బీచ్కి వెళ్లినప్పుడు ఓ పెద్ద అల వచ్చి నన్ను లోపలికి నెట్టుకెళ్లింది. సిబ్బంది రక్షించడంతో బతికిపోయా. అప్పటినుంచీ నీళ్లంటేనే భయం. అలాంటి నేను పెళ్లయి, విశాఖ పట్నం వచ్చాక మళ్లీ బీచ్కు వెళ్లడం ప్రారంభించా. 2022లో ఓ రోజు రుషికొండ బీచ్లో కూర్చున్నప్పుడు ‘ప్లాటిపస్’ బృందాన్ని చూశాను. దాని ఫౌండర్ సుభాష్ చంద్రన్. ఆయన్ను కలిసి డైవింగ్ నేర్చుకోవాలని ఉందని చెప్పా. అలా స్విమ్మింగ్ తరగతులకి వెళ్లా'నని సిండ్రెల్లా పొట్నూరు వివరించారు.
2022లో స్కూబా డైవింగ్ ప్రొఫెషనల్ కోర్స్ చేసినట్లు ఆమె తెలిపారు. వీళ్లు పగడపు దిబ్బల సంరక్షణ, సముద్రాన్ని శుభ్రపరచడం వంటి కార్యక్రమాలు చేయడం చూసి స్ఫూర్తి పొందా. ఉద్యోగం వదిలేసి పూర్తిగా దీనిమీదే శ్రద్ధ పెట్టా. అలా 2024లో స్కూబా డైవర్గా కొత్త కెరియర్ మొదలుపెట్టా. స్కూబా డైవింగ్ ఇంటర్నేషనల్ (ఎస్డీఐ) సర్టిఫికేషన్ను సాధించా. ఇప్పుడు ఇన్స్ట్రక్టర్ కోర్స్ నేర్చుకుంటున్నా. అండర్వాటర్ రెస్క్యూయర్గా సర్టిఫికెట్ పొంది, ప్రస్తుతం ఏపీ టూరిజం శాఖతో కలిసి పనిచేస్తున్నా. మంగమారిపేట, రుషికొండ ప్రాజెక్టులు చేస్తున్నా. మా బృందంతో కలిసి సుమారు రెండున్నర లక్షల కేజీల వ్యర్థాలను సముద్రాల నుంచి తీసేశానని సిండ్రెల్లా పొట్నూరు వెల్లడించారు.
ఉచిత శిక్షణ: 2024లో ‘ప్లాటిపస్ ఫౌండేషన్’ పేరుతో ఎన్జీవో ప్రారంభించినట్లు సిండ్రెల్లా తెలిపారు. దానికి తాను కో-ఫౌండర్. మత్స్యకారుల కుటుంబాలు పూర్తిగా సముద్రం మీదే ఆధారపడి ఉంటాయని, వాళ్లకు ఉపాధి కల్పించాలనే ఉద్దేశంతో స్విమ్మింగ్, డైవింగ్ వంటి వాటిలో ఉచిత శిక్షణ ఇస్తున్నట్లు ఆమె పేర్కొన్నారు. ఇందులో ట్రాన్స్జెండర్ కమ్యూనిటీకి అవకాశం కల్పిస్తున్నానన్నారు. తిమ్మాపురం నుంచి భీమిలీ వరకు ఉన్న మత్స్యకారుల కమ్యూనిటీతో మాట్లాడినట్లు వివరించారు. అక్కడి మహిళకీ ఆసక్తి ఉన్న అంశాల్లో శిక్షణ ఇస్తున్నట్లు పేర్కొన్నారు. వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్ యూనిట్లోనూ అమ్మాయిలకు అవకాశం ఉందన్నారు. స్విమ్మింగ్, సీపీఆర్, ఫస్ట్ ఎయిడ్లోనూ శిక్షణ ఇస్తున్నట్లు తెలిపారు. చాలామంది ఆడవాళ్లు నేర్చుకోవాలని ఉన్నా భయంతో ఆగిపోతుంటారని సిండ్రెల్లా అభిప్రాయం వ్యక్తం చేశారు.
ఆమె తెలిపిన వివరాల ప్రకారం 2019లో తనకు పెద్ద యాక్సిడెంట్ అయ్యింది. ఎడమ భుజం తీవ్రంగా గాయపడింది. ఎడమకాలికి సర్జరీ జరిగింది. అలాంటి తాను ఈ రంగం వైపు వచ్చి చేయగలిగితే మీరెందుకు చేయలేరని అమ్మాయిల్ని ప్రోత్సహిస్తుంటారు. ఓసారి చూద్దాం అని వచ్చి కోర్సులు నేర్చుకున్నవారూ ఉన్నారు. ‘ప్లాటిపస్’ సంస్థ శిక్షణ ఇచ్చిన అమ్మాయిల్లో ఆస్ట్రోనాట్ జాహ్నవి దంగేటి ఒకరు. ఆడవాళ్లు తమ లక్ష్యాలేంటో ముందు స్పష్టంగా కుటుంబ సభ్యులతో పంచుకోగలగాలి. అప్పుడు తగిన సహకారాన్ని పొంది విజయాల్ని అందుకోగలుగుతారు అని సిండ్రెల్లా తెలుపుతున్నారు.
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