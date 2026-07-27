విక్రమ్-1కు సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్ చేసింది మన అనంతపూర్ అమ్మాయి
పూర్తి స్వదేశీ పరిజ్ఞానంతో రూపొందించిన తొలి ప్రైవేట్ ఆర్బిటాల్ రాకెట్ ‘విక్రమ్ -1’ ప్రయోగం - దీన్లో కీలకమైన రాకెట్ ‘గ్రౌండ్ చెకౌట్ టీమ్’లోని ఐదుగురిలో ఒకే అమ్మాయి
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 27, 2026 at 11:56 AM IST
Women Developed Software for Vikram -1: ప్రముఖ అంతరిక్ష సాంకేతిక అంకుర సంస్థ ‘స్కైరూట్ ఏరోస్పేస్’ పూర్తి స్వదేశీ పరిజ్ఞానంతో రూపొందించిన తొలి ప్రైవేట్ ఆర్బిటాల్ రాకెట్ ‘విక్రమ్ -1’ ప్రయోగం ఇటీవల విజయవంతమైంది. దీన్లో కీలకమైన రాకెట్ ‘గ్రౌండ్ చెకౌట్ టీమ్’లోని ఐదుగురిలో ఒకే అమ్మాయి ఉన్నారు. ఆమే మారక సుష్మ. సంక్లిష్టమైన ఈ రంగంలో తన ప్రయాణం, అనుభవాలను మనతో పంచుకున్నారు. అవేంటో ఆమె మాటల్లోనే తెలుసుకుందాం
'మాది అనంతపురం జిల్లా రాప్తాడు మండలం ఎం.బండమీదపల్లి. అమ్మానాన్నలు సుజాత, సుబ్బారెడ్డి. పది వరకు అనంతపురంలో, ఇంటర్ హైదరాబాద్లో చదివా. కర్నూలులో బీటెక్ (ఈఈఈ), వరంగల్ ఎన్ఐటీలో ఎంటెక్ (పవర్ సిస్టమ్స్) చేశాను. ఏబీబీ కంపెనీలో ఇంటర్న్షిప్ పూర్తయ్యాక, స్కైరూట్ ఏరోస్పేస్లో ‘ల్యాబ్వ్యూ ఇంజినీర్’గా ఎంపికయ్యా. మా ప్రాజెక్ట్ విషయానికొస్తే రాకెట్ గాల్లోకి లేచాక అందులోని వ్యవస్థలన్నీ స్వయంచాలితంగా పని చేస్తాయి. అందుకు సాఫ్ట్వేర్ ఆధారిత కమాండ్స్ పని చేస్తాయి. అంతరిక్షంలో సందర్భానికి తగ్గట్టుగా మాడ్యూల్స్ ప్రతిస్పందించేలా అల్గారిథమ్ రాసే సాఫ్ట్వేర్ ఇది. దీంతో పాటు అది సరిగ్గా పని చేసేలా మరో పర్యవేక్షక సాఫ్ట్వేర్నూ మేమే రూపొందించాం' అని తెలిపారు సుష్మ.
విక్రమ్-1 కోసం వారు రూపొందించుకున్న ‘ప్రాజెక్ట్ ఆగమన్’ రెండున్నరేళ్ల పాటు 4 దశల్లో సాగిందని చెప్తున్నారీమె. మొదటి దశలో ఒక్కో మాడ్యూల్ను, రెండో దశలో కొన్నేసి మాడ్యూళ్లను కలిపి పరీక్షించినట్లు వివరించారు. మూడో దశలో వాటన్నింటినీ రాకెట్లో అమర్చి, చివరి దశలో సన్నాహక పరీక్షతో ప్రయోగానికి సిద్ధం చేశామన్నారు. చివరి 3 నెలలు మరింత కష్టపడ్డట్లు పేర్కొన్నారు. శ్రీహరికోటలోని షార్లోనే రోజుకు 12 గంటలకు పైగా పనిచేసేవాళ్లని, ప్రయోగానికి 3 రోజులముందు నిద్రని కూడా మర్చిపోయి పనిచేశామని సుష్మ తెలిపారు.
కల్పనా చావ్లా స్ఫూర్తితో: జులై 18న విక్రమ్-1 రాకెట్ ప్రయోగ కౌంట్డౌన్కు అంతా సిద్ధమైంది. అతిథులంతా గ్యాలరీ నుంచి చూస్తున్నారు. సరిగ్గా ఆ సమయంలో సాంకేతిక కారణలతో ఆటోమేటిక్ లాంచింగ్ వ్యవస్థ హోల్డ్ మోడ్లోకి వెళ్లింది. ఆ తీవ్ర ఒత్తిడిలోనే 10 నిమిషాల్లో లోపాన్ని గుర్తించి సాఫ్ట్వేర్ను రీ రన్ చేశారు వీళ్లు. రాకెట్ కక్ష్యలోకి దూసుకెళ్లాక అభినందనలు వెల్లువెత్తాయన హర్షం వ్యక్తం చేశారు. కల్పనా చావ్లా స్ఫూర్తితో ఏరోస్పేస్ రంగం ఎంచుకున్నాను అని చెబుతుంది సుష్మ. తాను చేరినప్పటికీ, ఇప్పటికీ ఇందులో అమ్మాయిల సంఖ్య పెరిగిందంటున్నారు. సమానావకాశాలతో పాటు చక్కటి గుర్తింపు లభిస్తోందని అన్నారు. 'రాకెట్ సాంకేతికత క్లిష్టమైనదిగా అనిపించొచ్చు. కానీ, చదువుల్లో బలమైన పునాది ఉండి ఆసక్తి, కొత్త సాంకేతికతలను నేర్చుకోవాలన్న తపన ఉంటే ఎవరైనా ఇందులో నెగ్గుకురావొచ్చు. భవిష్యత్తులో మరిన్ని ప్రతిష్ఠాత్మక మిషన్లలో భాగస్వామిని అయ్యేందుకు కృషి చేస్తా' అని సుష్మ తెలుపుతున్నారు.
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