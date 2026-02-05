ETV Bharat / state

'చదువుకుంటే సాధించలేనిది ఏదీ లేదు' - ఎందరికో స్పూర్తిగా జంగారెడ్డిగూడెం ఏఎస్పీ సుస్మిత

ఆరో ప్రయత్నంలో విజయం - జరిమానాలు విధించకుండా రోడ్డు భద్రతా నియమాలు పాటించేలా చర్యలు - చిన్నారులు, మహిళలపై జరుగుతున్న అఘాయిత్యాలు, పడుతున్న ఇబ్బందులపై పాఠశాలలు, కళాశాలల విద్యార్థులకు కౌన్సెలింగ్‌

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : February 5, 2026 at 3:14 PM IST

Jangareddygudem ASP Sushmitha Ramanathan Success Story: రైతు కుటుంబంలో పుట్టి, సాగు నష్టాల్నీ, అమ్మానాన్నల కష్టాన్నీ చూస్తూ పెరిగారు ఆ పిల్లలు. చదువే తమ తలరాతల్ని మార్చగలదనీ, ప్రజాసేవకు ప్రభుత్వోద్యోగం అవసరమనీ నాన్న చెప్పిన మాటల్ని బలంగా నమ్మారు. సోదరితో కలిసి సివిల్స్‌ ప్రయత్నాలు చేసి ఒకరి తర్వాత మరొకరు లక్ష్యాన్ని చేరుకున్నారు. ఇది ఐపీఎస్‌ సుస్మిత రామనాథన్‌ కథ. ఇటీవల అమరావతిలో తొలిసారి నిర్వహించిన గణతంత్ర దినోత్సవ వేడుకల్లో పోలీస్‌ పరేడ్‌కు సారథ్యం వహించారీ యువ పోలీస్‌ అధికారిణి. జంగారెడ్డిగూడెం ఏఎస్‌పీగా పనిచేస్తోన్న ఆమె గురించి ఈ కథనం ద్వారా తెలుసుకుందాం.

సుస్మితది తమిళనాడులోని కడలూరు జిల్లా. నాన్న వ్యవసాయం చేస్తారు. అమ్మ విద్యాశాఖలో చిరుద్యోగి. వారు ముగ్గురు సంతానం. చెల్లి 2020లో ఐఏఎస్‌ సాధించి తూత్తుకుడి జిల్లా అడిషనల్‌ కలెక్టర్‌గా పని చేస్తోంది. తమ్ముడు సివిల్‌ ఇంజినీరింగ్‌ పూర్తి చేశాడు. బాల్యంలో సునామీ వల్ల జరిగిన విధ్వంసాన్ని చూశారు వాళ్లంతా. ఆ సమయంలో కలెక్టర్లూ, ఎస్పీలూ తమ ప్రాంతానికి వచ్చి చేపట్టిన రక్షణ, పునరావాస చర్యలు ఎంతగానో ఆకట్టుకున్నాయని ఆమె తెలుపుతున్నారు. ముఖ్యంగా ప్రజలు వారికిస్తోన్న గౌరవం, అధికారుల హుందాతనం చూసి వారు కూడా అలాంటి హోదాలో ఉద్యోగాలు చేయాలనుకున్నట్లు సుస్మిత చెబుతున్నారు.

తల్లిదండ్రులు కూడా చదువే తమ తలరాతల్ని మారుస్తుందని చెప్పేవారు. ఇవన్నీ వారిపై ప్రభావం చూపించాయంటున్నారామె. దీంతో పాటు చెన్నైలోని అన్నా యూనివర్సిటీలో అగ్రికల్చర్‌ అండ్‌ ఇరిగేషన్‌లో బీఈ చేశారు. కళాశాలలో జరిగిన స్పోర్ట్స్‌ డే, యాన్యువల్‌ డేలతో పాటు ప్రత్యేక కార్యక్రమాలకు ముఖ్య అతిథులుగా జిల్లా ఎస్పీలు, కలెక్టర్లు వచ్చేవారని, అలా తన కోరిక మరింత బలంగా మారిందని అంటున్నారు.

5సార్లు విఫలం: సివిల్స్‌కు సిద్ధం కావడం అంత తేలికైన విషయం కాదని, తాను 5సార్లు విఫలమయ్యానని ఆమె చెప్తున్నారు. దీంతో సాధించగలనా అనే ఒత్తిడి క్రమేపీ పెరిగిందని, కానీ అమ్మానాన్నలు, చెల్లి ఇచ్చిన ప్రోత్సాహమే తనను ముందుకు నడిపించిందని ఆమె చెప్తున్నారు. 6 ప్రయత్నంలో ఐపీఎస్‌ సాధించినట్లు వివరించారు. ట్రైనింగ్‌ పూర్తయ్యాక కాకినాడలో శిక్షణ ఏఎస్పీగా, తరవాత గ్రేహౌండ్స్‌లో అసాల్ట్‌ కమాండర్‌గా చేరారు సుస్మిత. అక్కడ నుంచి గతేడాది నవంబర్‌లో జంగారెడ్డిగూడెం ఏఎస్పీగా మొదటి పోస్టింగ్‌ ఇచ్చారు.

ఏజెన్సీ, మెట్ట మండలాలకు జంగారెడ్డిగూడెం ప్రధాన పట్టణం, కానీ ఇక్కడి ప్రజలకి అంతగా ట్రాఫిక్‌ నిబంధనలపై అవగాహన లేదు. దీంతో వీరికి అవగాహన కల్పించాలని శిరస్త్రాణం ధరించకుండా ద్విచక్రవాహనాలు నడిపే వారిని గుర్తించారు. వారికి జరిమానాలు విధించకుండా వారితోనే హెల్మెట్‌ కొనుగోలు చేయించి నియమం పాటించేలా చర్యలు తీసుకున్నారు. నంబర్‌ ప్లేట్ల మార్పు, ట్రాఫిక్‌ నిబంధనల ఉల్లంఘన వంటివాటిని చూసీ చూడనట్లు వదిలేయడమో, జరిమానాలు విధించడమో చేయకుండా, వారిలో సత్ప్రవర్తన తీసుకువచ్చేలా కృషి చేస్తున్నారు. ప్రస్తుతం ఇవి మంచి ఫలితాలు ఇస్తున్నాయి. అలాగే చిన్నారులు, మహిళలపై జరుగుతున్న అఘాయిత్యాలు, పడుతున్న ఇబ్బందులపై పాఠశాలలు, కళాశాలల విద్యార్థులకు కౌన్సెలింగ్‌ సైతం ఇస్తున్నారు సుస్మిత.

చదువుకుంటే మహిళలు ఏదైనా సాధించగలరు : గణతంత్ర వేడుకల్లో పోలీస్‌ పరేడ్‌ కమాండర్‌గా నడవడం ఓ సవాలుగా భావించినట్లు ఆమె చెప్తున్నారు. ఉత్తమ ప్రతిభతో కవాతు పూర్తి చేయడంతో రాష్ట్ర గవర్నర్‌ అబ్దుల్‌నజీర్, ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు, ఉపముఖ్యమంత్రి పవన్‌కల్యాణ్‌లు ప్రత్యేకంగా అభినందించారని, అది జీవితంలో మరచిపోలేని విషయం అని తెలుపుతున్నారు. చదువుకుంటే మహిళలు సాధించలేనిది ఏదీ లేదని నిరూపించేందుకు ఇది ఓ నిదర్శనమని, అలాగే వృత్తిలో ఎదురయ్యే సవాళ్లను ఎలా అధిగమించాలో తన భర్త విబూ కృష్ణ నుంచి నేర్చుకున్నానని ఆమె అంటున్నారు. ఆయన 2021 ఐపీఎస్‌ బ్యాచ్‌కు చెందిన వారే. ప్రస్తుతం ప్రొద్దుటూరు ఏఎస్పీగా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. తనకు కిరణ్‌బేడీ అంటే చాలా ఇష్టమని. విధి నిర్వహణలో ఆమె చూపిన తెగువ, కర్తవ్య నిర్వహణ స్ఫూర్తినిస్తుందని వివరించారు.

