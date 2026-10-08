మహిళలూ ఆర్థిక స్వేచ్ఛే మీ లక్ష్యమా? - 'ఈనాడు వసుంధర కుటుంబం' అవగాహన సదస్సు మీకోసమే
అతివలు ఆర్థిక స్వావలంభన సాధించేందుకు తోడ్పాటు అందించాలని 'ఈనాడు' ప్రత్యేక కార్యక్రమానికి సిద్ధమైంది. 'ఆదిత్య బిర్లా సన్ లైఫ్ మ్యూచువల్ ఫండ్' సహకారంతో కలిసి అవగాహన సదస్సు నిర్వహించనుంది. ఈ ప్రోగ్రామ్లో ఉచితంగా పాల్గొనవచ్చు.
Published : October 8, 2026 at 10:00 PM IST
Eenadu Savings Schemes For Women : సునీత: లక్ష్మీ, నువ్వు మీ అమ్మాయికి అమెరికాలో ఉన్నత విద్యను అందించడమే కాకుండా, 50 తులాల బంగారం కూడా ఇచ్చి, ఆమె పెళ్లి ఎంతో ఘనంగా చేశావు. వీటన్నింటికీ అవసరమైన నిధులను ఎలా సమకూర్చుకోగలిగావు?
లక్ష్మీ: అవును సునీత! మా అమ్మాయి పుట్టినప్పటి నుంచే ప్రతి నెలా కొంత డబ్బును పొదుపు చేయడం మొదలుపెట్టాం. అలాగే బంగారంలోనూ పెట్టుబడులు పెట్టాం. ఇంతకీ నువ్వూ ఇటీవల ఓ పెద్ద విల్లా కొన్నట్లు విన్నాను. గృహప్రవేశం ఎప్పుడు?
సునీత: అవును లక్ష్మీ! మేమూ ఇటీవల రూ.5 కోట్లతో ఒక విల్లా కొన్నాం. ఎక్కువ రాబడినిచ్చే పథకాల్లో చాలా కాలంగా పెట్టుబడులు పెట్టడం వల్లే మా కల సాకారమైంది. అలాగే ఆ ఇంటికి రక్షణగా హౌస్ ఇన్సూరెన్స్ కూడా తీసుకున్నాం.
లక్ష్మీ: మేం కూడా మా కుటుంబం మొత్తానికి ఆరోగ్య, జీవిత బీమా పాలసీలను తీసుకున్నాం. ఇవి ఉండటం వల్ల జీవితాలకు, కుటుంబానికి ఓ రకమైన భద్రతా భావం కలుగుతుంది కదా!
వీరిద్దరిలా ప్రతి ఒక్కరూ ఇలాంటి ఆర్థిక దూరదృష్టితో ఉంటే భవిష్యత్తులో డబ్బు కోసం ఇతరులపై ఆధారపడాల్సిన అవసరం ఉండదు! అందుకే మహిళలకు ఈ అంశాలపై అవగాహన కల్పించేందుకు 'ఈనాడు - వసుంధర కుటుంబం' ఓ వినూత్న కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చుట్టింది. 'ఆదిత్య బిర్లా సన్ లైఫ్ మ్యూచువల్ ఫండ్' సహకారంతో ఓ ప్రత్యేక అవగాహన సదస్సును నిర్వహించనుంది. నిపుణుల నుంచి విలువైన సలహాలు, సూచనలు పొందడానికి ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొనవచ్చు. దీంతో భవిష్యత్తును సురక్షితం చేసుకోవచ్చు!
ఈ సదస్సులో మీరు ఏం తెలుసుకోవచ్చు?
ఇంటి బడ్జెట్ను సమర్థవంతంగా నిర్వహించే పద్ధతులు. ముఖ్యంగా మహిళల అవసరాలకు అనువైన పొదుపు పథకాల ద్వారా మంచి మొత్తాన్ని ఎలా సమకూర్చుకోవాలి? పిల్లల చదువు, వివాహం, పదవీ విరమణ కోసం లాభదాయకమైన పెట్టుబడి మార్గాలతో పాటు అత్యవసర సమయాల్లో కుటుంబానికి ఆర్థిక రక్షణ కల్పించే జీవిత, ఆరోగ్య బీమా పాలసీలను ఎలా ఎంచుకోవాలి? ఇలాంటి అనేక అంశాల గురించి మీరు ఈ అవగాహన కార్యక్రమంలో తెలుసుకోవచ్చు.
ఈ సెషన్లో ఏయే అంశాలు ఉంటాయి?
- ఇంటి బడ్జెట్ను సమర్థవంతంగా నిర్వహించే పద్ధతులు. మహిళలకు సరిపోయే పొదుపు పథకాల ద్వారా మంచి నిధిని సమకూర్చుకోవడంపై అవగాహన.
- పిల్లల చదువు, వివాహం, పదవీ విరమణ కోసం లాభదాయకమైన పెట్టుబడి మార్గాలు.
- అత్యవసర సమయాల్లో కుటుంబానికి ఆర్థిక భద్రతను కల్పించే జీవిత, ఆరోగ్య బీమా పాలసీల ఎంపికపై మార్గదర్శకత్వంతో పాటు ఇతర అంశాలు.
ఎప్పుడు? ఎక్కడ?
తేదీ: 2026 అక్టోబర్ 9 (శుక్రవారం)
వేదిక: ఎస్వీఎమ్ గ్రాండ్, కోఠి, హైదరాబాద్
సమయం: సాయంత్రం 4.30 గంటలకు
ఉచిత ప్రవేశం
మీ స్నేహితులు, బంధువులను కూడా వెంట తీసుకురండి.
లింగ సమానత్వం సాధించడంలో స్త్రీ, పురుషులు సమాన భాగస్వాములు : మార్గదర్శి ఎండీ శైలజాకిరణ్
మార్గదర్శి తర్వాతే భర్త, పిల్లలని ఆ రోజే నిర్ణయించుకున్నాను : శైలజా కిరణ్