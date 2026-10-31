Yuva : ప్రతి అమ్మాయి ఓ నక్షత్రంలా మెరవాలి! - యువ పారిశ్రామికవేత్త ప్రియాంక
Women Jewellery Entreprenur : అమెరికాలో ఏఐ ఇంజినీర్గా పనిచేసినా మనసులోని అభిరుచిని మర్చిపోలేక పోయింది. లక్షల జీతం వదులుకొని ఆధునిక మహిళల అభిరుచులకు అనుగుణంగా వజ్రాభరణాలతో సెలారా ఫైన్ జ్యూవెల్లరీ సంస్థను స్థాపించింది.
Published : October 31, 2026 at 3:56 PM IST
ఆభరణం అంటే కేవలం అందం కోసం ధరించేది మాత్రమే కాదు. అది ఓ అమ్మాయి వ్యక్తిత్వానికి ప్రతిబింబం. అందుకే భారీ నగల కంటే సింపుల్, ఎలిగెంట్గా ఉంటూనే ప్రత్యేకంగా కనిపించే ఆభరణాలపై నేటి యువతులు ఆసక్తి చూపుతున్నారు. ముఖ్యంగా డైమండ్స్తో తమ అభిరుచికి ఓ కొత్త గుర్తింపు ఇస్తున్నారు. ఈ ట్రెండ్నే వ్యాపార ఆలోచనగా మార్చుకున్నారు హైదరాబాద్కు చెందిన ప్రియాంక. కలలకు రూపమిస్తూ సెలారా ఫైన్ జ్యూవెల్లరీ ప్రారంభించారు.
ప్రతి అమ్మాయి తనదైన శైలిలో ఓ నక్షత్రంలా మెరవాలన్నదే ప్రియాంక ఆకాంక్ష. ఆ ఆలోచన నుంచే సెలారా ఆవిర్భవించింది. సెలెస్టియల్, ఆరా అనే పదాల స్ఫూర్తితో సెలారా పేరును ఎంచుకున్నారు. ఆధునిక మహిళల అభిరుచులకు తగ్గట్టుగా ప్రత్యేకమైన డైమండ్ జ్యూవెల్లరీని అందించడమే ఈ బ్రాండ్ లక్ష్యం. ఇటీవల నానక్రామ్గూడాలో ఏర్పాటు చేసిన సెలారా స్టోర్ను నారా బ్రాహ్మణి ప్రారంభించారు.
లక్షల జీతం వదిలి అభిరుచికి ప్రాధాన్యం
చిన్నతనం నుంచే ప్రియాంకకు నగలంటే ప్రత్యేకమైన ఆసక్తి. అయితే సంప్రదాయంగా కనిపించే భారీ ఆభరణాల కంటే సన్నగా, సున్నితంగా, ప్రత్యేకమైన డిజైన్లంటేనే ఎక్కువ ఇష్టం. విదేశాల్లో చదువుకునే సమయంలో చూసిన విభిన్నమైన జ్యూవెల్లరీ డిజైన్లు ఆమె ఆలోచనలకు మరింత పదును పెట్టాయి. సింగపూర్ నేషనల్ యూనివర్సిటీలో మాస్టర్స్ పూర్తి చేసి, అమెరికాలో ఏఐ ఇంజినీర్గా పనిచేసినా మనసంతా మాత్రం అభిరుచి పైనే ఉండేది.
ప్రతి ఆభరణానికి ఓ కథ
ప్రతి ఆభరణం వెనుక ఓ కథ ఉండాలన్నది ప్రియాంక ఆలోచన. అందుకు తగినట్లే మహిళల జీవితంలోని విభిన్న భావోద్వేగాలు, అనుభవాలు, విజయాలను ప్రతిబింబించేలా సెలారా కలెక్షన్స్ రూపొందిస్తున్నారు. బ్లూమ్, ల్యూమినా, వలోరా, అరోరా పేర్లతో ప్రత్యేకమైన డిజైన్లు పరిచయం చేశారు. ముఖ్యంగా ప్రొఫెషనల్ మహిళల కోసం రూపొందించిన వలోరా కలెక్షన్లో వారి వృత్తి, అభిరుచులకు అద్దం పట్టే డిజైన్లకు ప్రాధాన్యత ఇచ్చారు.
చిన్నప్పటి నుంచి నాకు జ్యూవెల్లరీ అంటే చాలా ఆసక్తి. నేను అందరిలా నగలు అమ్మకుండా కొంత ప్రత్యేకంగా ఉండాలని అనుకున్నాను. చిన్న చిన్న నగలకు సింగపూర్ గుర్తుకు వస్తుంది. ఇక్కడ కూడా వెస్ట్రనైజ్డ్ డిజైన్ ఎథ్సటిక్స్తో జ్యూవెల్లరీ అందుబాటులో ఉంటే బాగుండు అనిపించింది. అందుకే సెలారాను ప్రారంభించాను. మా దగ్గర ఉన్న డిజైన్లు అమ్మాయిలు, మహిళలు నేచర్ను అద్దం పట్టేలా ఉంటాయి - ప్రియాంక, సెలారా ఫైన్ జ్యూవెల్లరీ వ్యవస్థాపకురాలు
మదర్ ఆఫ్ పర్ల్స్తో డిజైన్లు
ఆధునికతకు భావోద్వేగాలను జోడిస్తే ఆభరణాలు మరింత ప్రత్యేకంగా మారతాయని నమ్ముతున్నారు ప్రియాంక. అందుకే డైమండ్స్తో పాటు మదర్ ఆఫ్ పర్ల్స్ను ఉపయోగిస్తూ విభిన్నమైన డిజైన్లను రూపొందిస్తున్నారు. క్రీడాకారిణుల కోసం రాకెట్లు, డాన్సింగ్ డాల్స్, విమానాల ఆకృతుల్లో లాకెట్లు రూపొందించడం విశేషం. ధరించే ప్రతి నగ మహిళలోని ఓ ప్రత్యేక కోణాన్ని ఆవిష్కరించాలన్నదే సెలారా కలెక్షన్స్ వెనుక ఉన్న ఆలోచన.
డైమండ్ జ్యూవెల్లరీపై సెలారా ప్రత్యేక దృష్టి
కేవలం డిజైన్లకే పరిమితం కాకుండా అందుబాటు ధరల్లో నాణ్యమైన డైమండ్ జ్యూవెల్లరీని అందించడంపైనా సెలారా ప్రత్యేక దృష్టి పెట్టింది. మధ్యతరగతి మహిళలు సైతం తమకు నచ్చిన డైమండ్ ఆభరణాలను సొంతం చేసుకోవాలన్నదే ప్రియాంక లక్ష్యం. ప్రస్తుతం కోకాపేటలో స్టోర్ ఏర్పాటు చేసిన ఆమె త్వరలోనే విజయవాడ, విశాఖపట్నం, బెంగళూరులోనూ విస్తరించేందుకు ప్రణాళికలు సిద్ధం చేస్తున్నారు.
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