క్రికెట్లో రాణిస్తున్న కోడుమూరు యువతులు - సిక్సర్లు కొడుతున్న అమ్మాయిలు!
క్రికెట్పై మక్కవతో డాక్టర్ రఘురామిరెడ్డి చొరవ - 2003లో కోడుమూరులో క్రికెట్ సంఘం ఏర్పాటు
Published : November 1, 2025 at 10:30 AM IST
women cricketers in Kodumur : పిల్లలకు ఆసక్తి ఉన్న రంగాల్లో వారిని ప్రోత్సహిస్తే అద్భుతాలు సృష్టించగలరు. ఇందుకు ప్రత్యక్ష ఉదాహరణ ఎందరో నిలుస్తున్నారు. కొందరూ అమ్మాయిలు క్రికెట్పై ఉన్న మక్కువతో ఈ క్రీడనే కెరీర్గా ఎంచుకుంటున్నారు. ఎంతోమంది క్రీడాకారులు వారి ఆటతీరుతో దేశానికి గర్వకారణంగా నిలుస్తున్నారు.
ఈ మధ్య కాలంలో క్రికెట్లో అమ్మాయిలు అదరగొడుతున్నారు. ప్రస్తుతం జరుగుతున్న ప్రపంచ కప్ పోటీల్లో హర్మన్ప్రీత్ జట్టు 339 పరుగుల లక్ష్యాన్ని ఛేదించి కంగారులను మట్టి కరిపించింది. ఫైనల్లో అడుగుపెట్టి శెభాష్ అనిపించారు. అమ్మాయిలు అద్భుతం అంటూ దేశ వ్యాప్తంగా ప్రశంసల జల్లు కురిపిస్తున్నారు. కరవుకు నిలయమైన జిల్లా పశ్చిమ ప్రాంతంలోనూ అమ్మాయిలు క్రికెట్లో సిక్సర్లు కొడుతున్నారు.
ఆయన కృషితోనే : కోడుమూరులో మహిళ క్రికెటర్లకు ప్రత్యేక స్థానం ఉంది. క్రికెట్ పై మకువ ఉన్న డా.రఘురామిరెడ్డి చొరవ చూపి కోడుమూరు తాలూకా క్రికెట్ సంఘాన్ని 2003లో ఏర్పాటు చేశారు. తన సొంత భూమిలో మైదానం ఏర్పాటు చేసి అమ్మాయిలకు ట్రైనింగ్ ఇస్తున్నారు. ఆయన కృషిని బీసీసీఐ, ఆంధ్ర క్రికెట్ సంఘం ప్రత్యేకంగా గుర్తించింది. ఇక్కడ ప్రత్యేక కోచ్ను సైతం ఏర్పాటు చేసింది. ఇక్కడ శిక్షణ తీసుకొని స్పోర్ట్స్ కోటా కింద వివిధ విభాగాల్లో ఉద్యోగాలు సాధిస్తున్నారు.
పాఠశాల స్థాయి మొదలు ఏపీఎల్, ఇంటర్ రైల్వే క్రికెట్ పోటీల్లో సత్తా చాటుతున్నారు. జిల్లాకు మంచి పేరు తెస్తున్నారు. ‘రెండు దశాబ్దాలుగా ఉచిత శిక్షణ ఇస్తున్నాను. క్రికెట్ బంతులు ఏసీఏ అందిస్తుంది. మైదానం సిద్ధం చేసేందుకు, ఏకరూప వస్త్రాలు, బ్యాట్లు, షూలు తదితరాలకు సొంతంగా ఖర్చు చేస్తున్నానని డా.రఘురామిరెడ్డి అన్నారు.
పేదింట పుట్టి, సారథిగా ఎదిగి : వెంకటేష్ టీ కొట్టు పెట్టుకొని కుటుంబాన్ని పోషిస్తున్నారు. తన కుమార్తె నీరుగట్టి అనూషకు ట్రైనింగ్ ఇప్పించారు. పది ఏళ్ల వయసు నుంచే అన్ని పాఠశాల స్థాయి పోటీల్లో ప్రతిభ చూపి జాతీయ, ఏపీ జట్టు తరఫున బ్యాటింగ్లో సత్తా చాటుతోంది. క్రీడా కోట కింద ఉద్యోగం సాధించి దిల్లీలో కమర్షియల్ శాఖలో విధులు నిర్వర్తిస్తోంది.
అండర్-19లో కెప్టెన్గా ఉండి ట్రోఫీ సాధించారు. అండర్-23లో కెప్టెన్గా ప్రతిభ కనబరిచారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్ర క్రికెట్ సంఘం తరఫున సీనియర్ జట్టులో, ఇంటర్ రైల్వేలో క్రికెట్ పోటీల్లో అసాధారణ ప్రతిభ కనబరుస్తూ అంతర్జాతీయ క్రికెట్లో అవకాశం కోసం ఎదురు చూస్తున్నారు. ఆంధ్ర తరఫున ఇండియా గ్రీన్, బ్లూ, రెడ్లో ఓపెనింగ్ బ్యాట్స్మన్గా సత్తా చాటారు.
గత ఏడాది ఇంటర్ రైల్వేలో జట్టు విజయానికి, ఈ ఏడాది రెండో స్థానంలో నిలబెట్టడంలో సాటి లేరని నిరూపించారు. గతంలో భారత్ సెలక్షన్ కమిటీ ఛైర్మన్ ఎమ్మెస్కే ప్రసాద్ చేతుల మీదుగా కెప్టెన్గా అండర్-19 ట్రోఫీ అందుకున్నారు. మహిళల అండర్-23 ఛాలెంజర్ ట్రోఫీ టీ-20ని కైవసం చేసుకున్నారు.
'ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రీమియర్ లీగ్'లో సత్తా - ఇక ఉమెన్ ప్రీమియర్ లీగ్పైనే గురి
అంధుల టీ-20 ప్రపంచ కప్నకు ఎంపికైన కరుణ - ఆల్రౌండర్గా గుర్తింపు