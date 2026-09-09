'ఆడపిల్లవి నీకెందుకు పోలీస్ ఉద్యోగం?' - ఆ మాటలు తరిమికొట్టిన 470 మంది ఖాకీ చెల్లెళ్లు
తొలిరోజు గ్రౌండ్లో అడుగు వేయడానికే నానా తంటాలు పడిన కాళ్లు - 9 నెలల కఠిన శిక్షణ విజయవంతంగా పూర్తి చేసుకున్న యువతులు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 9, 2026 at 6:34 PM IST
Women Constables Complete Training In Ongole : ఆడపిల్లవి నీకెందుకు పోలీస్ ఉద్యోగం? అనే చిన్న చూపును ఆ యువతులు తరిమికొట్టేశారు. తొలిరోజు గ్రౌండ్లో అడుగు వేయడానికే నానా తంటాలు పడిన కాళ్లు నేడు ఏకంగా 10 కిలో మీటర్ల దూరాన్ని అలవోకగా పరుగెత్తేలా మారాయి. పేదరికం, కుటుంబ బాధ్యతలు, సమాజపు కట్టడి ఇలా అనేక అడ్డంకులు ఎదురైనా వెనకడుగు వేయలేదు. ఆ మహిళా కానిస్టేబుళ్లు అన్నింటినీ అధిగమించి 9 నెలల కఠిన శిక్షణను విజయవంతంగా పూర్తి చేసుకున్నారు. వారి ప్రయాణం నేటి కథనంలో.
ప్రతిభతో సమాధానం : పోలీసు ఉద్యోగం అంటే ఇప్పటికీ ఎక్కువగా పురుషులకే అనువైనవనే భావన సమాజంలో ఉంది. మహిళలు ఈ రంగం ఎంచుకున్నప్పుడు కుటుంబ సభ్యుల నుంచే కొన్నిసార్లు సందేహాలు వ్యక్తమవుతాయి. ఇంత కష్టమైన పని ఎలా చేస్తావు? రాత్రి విధులు, శారీరక శ్రమను తట్టుకోగలవా వంటి అనేక ప్రశ్నలు ఎదురవుతాయి. వాటన్నింటికీ తమ ప్రతిభతో ఈ యువతులు సమాధానం చెబుతున్నారు. పురుషులతో సమానంగా శిక్షణలో అన్ని పరీక్షలను పూర్తి చేసుకున్నారు. మహిళలకు అవకాశం వస్తే ఏ రంగంలోనైనా సత్తా చాటగలరని నిరూపిస్తున్నారు.
తమను తాము మెరుగుపరుచుకుంటూ : ప్రకాశం జిల్లా ఒంగోలులోని పోలీసు శిక్షణ కేంద్రంలో రాష్ట్రంలోని వివిధ ప్రాంతాల నుంచి 9 పోలీస్ యూనిట్ల నుంచి వచ్చిన 470 మంది మహిళా కానిస్టేబుళ్లు 9 నెలల పాటు ఇక్కడ తర్ఫీదు పొందారు. పోలీసు ఉద్యోగం సాధించడం ఒక ఎత్తు అయితే ఆ తర్వాతి శిక్షణను పూర్తి చేయడం మరో పెద్ద సవాలు. శారీరక దారుఢ్యం, క్రమశిక్షణ, పరుగులు, పరేడ్, డ్రిల్స్ ఇలా ప్రతి అంశంలో తమను తాము మెరుగుపరుచుకుంటూ విజయవంతంగా శిక్షణ పూర్తి చేశారీ యువతులు.
కష్టపడి చదువుకొని : ఈ శిక్షణ పూర్తి చేసిన వారిలో ఒక్కొక్కరిది ఒక్కో కథ. కొందరు పంటలు సరిగా పండక, ఆదాయం లేక ఎన్నో ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్న సాగు కుటుంబాల నుంచి రాగా మరికొందరు కటిక పేదరికాన్ని అనుభవించి కుటుంబానికి ఆసరగా ఉండాలని కష్టపడి చదువుకొని పోటీ పరీక్షలకు సన్నద్ధమై ప్రభుత్వ ఉద్యోగం సాధించిన వారూ ఉన్నారు.
స్పోర్ట్స్ కోటాలో కొలువు : అన్నమయ్య జిల్లాకు చెందిన శిరీష 2025లో ఏపీ ప్రభుత్వం విడుదల చేసిన పోలీస్ కానిస్టేబుల్ నోటిఫికేషన్ ద్వారా ఉద్యోగం సాధించింది. కౌలు రైతులైన తల్లిదండ్రులు కష్టం, ప్రభుత్వ స్కాలర్షిప్లతోనే చదువుకొని నేడు ఈ విజయం సొంతం చేసుకున్నాని వివరించింది. జాతీయ స్థాయి క్రీడాకారిణి అయినా మరో యువతి స్పోర్ట్స్ కోటాలో కానిస్టేబుల్ కొలువు దక్కించుకుంది.
ప్రజల పట్ల బాధ్యత : పోలీసు ఉద్యోగం అంటే అధికారానికి గుర్తు మాత్రమే కాదని ప్రజల పట్ల బాధ్యత అని భావిస్తున్నారీ మహిళా కానిస్టేబుళ్లు. ముఖ్యంగా మహిళలకు భద్రత కల్పించడంలో మహిళా పోలీసుల పాత్ర ఎంతో కీలకమని, బాధిత మహిళలు తమ సమస్యలను చెప్పుకోవడంలో సౌకర్యంగా భావించే పరిస్థితిని కల్పించాలన్నది తమ లక్ష్యమని అంటున్నారు మరో బృందం. తొలి రోజు ఒక్క కిలోమీటరు కూడా పూర్తి చేయలేని ఈ యువతులు నేడు ఆగకుండా 10 కిలోమీటర్లు పరుగెత్తగలిగే స్థాయికి చేరుకున్నారని పోలీస్ అకాడమీ ప్రిన్సిపల్ జీఆర్ రాధిక చెబుతున్నారు. ఈ శిక్షణ వీరిని శారీరకంగా, మానసికంగా ఎంతో దృఢంగా మార్చిందని వివరించారు. ఈ ఉద్యోగం సంపాదించడం ద్వారా తమ కాళ్లపై తాము నిలబడడమే కాకుండా కుటుంబానికి ఆర్థికంగా భరోసా ఇస్తామని యువతులు ధీమా వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
సమాజంలో తమకంటూ ప్రత్యేక గుర్తింపు : గ్రౌండ్లో చెమటోడ్చిన ప్రతి క్షణం నేడు తమ విజయానికి గుర్తుగా నిలిచిందని మహిళా కానిస్టేబుళ్లు చెబుతున్నారు. శిక్షణలో పడిన కష్టం, అలసట, ఇంటి జ్ఞాపకాలు, కన్నీళ్లు అన్నీ ఇప్పుడు ఖాకీ దుస్తుల వెనుక దాగిన విజయగాథలుగా మారాయి. కుటుంబానికి ఆర్థికంగా అండగా నిలవడం కోసం పోలీసు ఉద్యోగాన్ని ఎంచుకున్న వారిలో చాలామందికి ఇప్పుడు మరో పెద్ద లక్ష్యం ఏర్పడింది. సమాజంలో తమకంటూ ప్రత్యేక గుర్తింపు సంపాదించుకోవడంతో పాటు ప్రజలకు రక్షణగా నిలవాలని భావిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా మహిళలు, చిన్నారులు, బలహీన వర్గాల భద్రత కోసం పని చేయాలని సంకల్పిస్తున్నారు. నిన్నటి వరకు కుటుంబ ఆర్థిక పరిస్థితులపై ఆందోళన చెందిన కుమార్తెలు నేడు కుటుంబానికి భరోసాగా మారారు. నిన్నటి వరకు ఒక్క కిలోమీటరు పరిగెత్తడమే కష్టంగా భావించిన యువతులు నేడు కిలోమీటర్ల కొద్దీ పరుగెత్తగలుగుతున్నారు. ఆడపిల్లవి నీకెందుకు పోలీసు ఉద్యోగం అన్న మాటలు విన్న యువతులు నేడు ఖాకీ దుస్తులు ధరించి సమాజ రక్షణ బాధ్యతను స్వీకరించేందుకు సిద్ధమయ్యారు.
వీరిలో పీజీ చేసిన వారు ఉన్నారు, ఇంటర్ కంప్లీట్ చేసిన వారు ఉన్నారు. ఇందులో పెళ్లైన మహిళలు ఉన్నారు, పెళ్లి కానీ యువతులు ఉన్నారు. వీరందరికి డిసెంబర్ 22 నుంచి 9 నెలల పాటు శిక్షణ ఇచ్చాం. తొలి రోజు ఒక్క కిలోమీటరు కూడా పూర్తి చేయలేని ఈ యువతులు నేడు ఆగకుండా 10 కిలోమీటర్లు పరుగెత్తగలిగే స్థాయికి చేరుకున్నారు. -జీఆర్ రాధిక, పోలీస్ అకాడమీ ప్రిన్సిపల్
భవిష్యత్తుపై నమ్మకం : వారి కళ్లలో ఇక భయం లేదు భవిష్యత్తుపై నమ్మకం ఉంది. వారి అడుగుల్లో ఇక సందేహం లేదు బాధ్యత ఉంది. వారి ఖాకీలో కేవలం ఉద్యోగం లేదు, ఎన్నో కుటుంబాల ఆశలు ఉన్నాయి. కటిక పేదరికం నుంచి కఠిన శిక్షణ వరకు సాగిన వారి ప్రయాణం ఇప్పుడు ఖాకీతో కొత్త మలుపు తిరిగింది. ప్రజల రక్షణ కోసం నడుంబిగించిన ఈ ఖాకీ చెల్లెళ్లు రేపటి సమాజానికి ధైర్యానికి కొత్త నిర్వచనం చెబుతున్నారు.
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