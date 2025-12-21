ETV Bharat / state

ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకున్నాడు - అదనపు కట్నం కోసం 8 నెలలకే కడతేర్చాడు

వికారాబాద్​ జిల్లాలో దారుణం - తాండూర్​లో క్షణికావేశంలో భార్యను కొట్టి చంపిన భర్త - చిన్న విషయాలకే తరచూ గొడవలు - భార్య చనిపోయిందని తెలిసి నిందితుడి పరార్

HUSBAND KILLED HIS WIFE IN TANDUR
HUSBAND KILLED HIS WIFE IN TANDUR (ETV)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : December 21, 2025 at 4:36 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

HUSBAND KILLED WIFE IN VIKARABAD : ప్రేమించుకోవడం, పెద్దలను ఎదిరించి పెళ్లిళ్లు చేసుకోవడం అంతకంతకూ పెరుగుతున్నాయి. కానీ, పెళ్లి, సంతానం తర్వాత సర్దుకుపోయి బతకడంలో మాత్రం ఈ జంటలు విఫలమవుతున్నాయి. చిన్న చిన్న విషయాలకే గొడవలు పడటం, క్షణికావేశంలో నిర్ణయాలు తీసుకోవడం వంటి వారి భావోద్వేగాలను అదుపు చేసుకోలేకపోతున్నారు. కట్టలు తెంచుకున్న కోపంతో భాగస్వామి ప్రాణాలు సైతం తీస్తున్నారు. తాజాగా వికారాబాద్​లో ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకున్న భార్యను ఆవేశంతో విచక్షణా రహితంగా కొట్టి చంపిన ఘటన అందరినీ కలచివేస్తోంది.

అత్తా కోడళ్ల గొడవ నుంచి : వికారాబాద్ జిల్లా తాండూరుకు చెందిన పరమేశ్‌, కరణ్‌కోటకు చెందిన అనూష ప్రేమించుకున్నారు. ఎనిమిది నెలల క్రితం పెద్దలను ఎదిరించి పెళ్లి కూడా చేసుకున్నారు. పెళ్లయిన కొత్తలో కొద్ది రోజులు కాపురం సవ్యంగానే సాగింది. ప్రస్తుతం పరమేశ్ తన భార్యతో కలిసి సొంత ఊరిలోనే నివసిస్తున్నాడు. ట్రాక్టర్‌ డ్రైవర్‌గా వ్యవసాయ పనులు చేసుకుంటున్నాడు. అయితే కొంతకాలంగా అనూష, అత్తకు మధ్య పొసగడం లేదు. ఇద్దరి మధ్య చిన్న చిన్న గొడవలు చోటుచేసుకుంటున్నాయి. పరమేశ్​ సైతం భార్యనే మందలించాడు. ఈ క్రమంలో రెండు రోజుల క్రితం భార్యాభర్తల మధ్య గొడవ తీవ్రస్థాయికి చేరింది.

క్షణికావేశంతో దాడి చేసి : బయట నుంచి బైక్‌పై అనూషను ఇంటికి తీసుకొచ్చిన పరమేశ్‌, ఇంట్లోకి వెళ్దామని తన భార్యకు చెప్పినా ఆమె అంగీకరించలేదు. ఇంటి ముందు ఉన్న అరుగు మీదే కూర్చుని భర్తతో వాగ్వాదానికి దిగింది. పట్టరాని కోపంతో పరమేశ్‌ ఆమెపై చేయి చేసుకున్నాడు. చుట్టుపక్కల ఉన్న వాళ్లు అతణ్ని ఆపే ప్రయత్నం చేశారు. అయినప్పటికీ పరమేశ్​ తన కోపాన్ని తగ్గించుకోకుండా మరింత రెచ్చిపోయాడు. దగ్గరలోనే ఉన్న రోకలిబండ తీసుకుని భార్య తలపై విచక్షణారహితంగా కొట్టాడు. దీంతో ఆమె అదే అరుగుపై స్పృహతప్పి పడిపోయింది. దీంతో ఇరుగు పొరుగు వారు వచ్చి పరమేశ్​ను తిట్టి పక్కకు లాక్కెళ్లారు.

చనిపోయిందని తెలిసి పరార్ : తలపై తీవ్ర గాయంతో రక్తమోడుతున్న అనూషను స్థానికులు వెంటనే ఓ ఆస్పత్రికి తరలించగా, పరిశీలించిన వైద్యులు అప్పటికే ఆమె చనిపోయినట్లు నిర్థారించారు. భార్య చనిపోయిందని తెలిసిన వెంటనే భయంతో పరమేశ్‌, ఆమె మృతదేహాన్ని అక్కడే వదిలేసి పరారయ్యాడు. అనూష తల్లిదండ్రులు, బంధువులు ఆస్పత్రి వద్దకు చేరుకుని గుండెలవిసేలా రోదించారు. ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకున్న వాడే ప్రాణాలు తీశాడంటూ కుటుంబసభ్యులు ఆరోపించారు.

తాండూర్​లో భార్యను చంపిన భర్త (ETV)

అసలేం జరిగిందంటే? : గొడవకు ముందు అసలేం జరిగిందన్న దానిపై పోలీసులు వివరణ ఇచ్చారు. పెళ్లి తర్వాత ఇద్దరూ కొన్నాళ్లు బాగానే ఉన్నా, ఇటీవల తరచూ గొడవ పడుతుండేవారు. ఈ నెల 15వ తేదీన కూడా పరమేశ్ అదనపు కట్నం కావాలని గొడవపడ్డాడు. కోపంతో తన భార్యపై చేయి కూడా చేసుకున్నాడు. దీంతో అనూష తన తల్లిదండ్రుల వద్దకు వెళ్లింది. వారు ఆమెకు చికిత్స చేయించారు. శనివారం ఆమెను హాస్పిటల్ నుంచి ఇంటికి​ తీసుకెళ్తుండగా, పరమేశ్​ తన భార్యను తానే చూసుకుంటానని, మార్గం మధ్యలోనే వారి నుంచి ఆమెను బలవంతంగా తీసుకెళ్లాడు. ఓ ప్రైవేట్ ఆస్పత్రిలో చూపించగా, వైద్యులు మెడికో లీగల్ కేస్​(ఎమ్​ఎల్​సీ) కావాలని చెప్పారు. దీంతో అతడు ఆమెను ఓ ప్రభుత్వ హాస్పిటల్​లో చూపించి ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత మళ్లీ వాగ్వాదం జరిగి, దారుణం చోటు చేసుకుంది.

పరమేశ్​, అనూష ఇద్దరూ ప్రేమించుకున్నారు. ఎనిమిది నెలల క్రితం పెద్దలతో వాదించి, రాజీపడి పెళ్లి చేసుకున్నారు. కొన్నాళ్లు బాగానే ఉన్నా, ఈ మధ్యన తరచూ గొడవ పడేవారు. అదనపు కట్నం కావాలని అనూషను హింసించారు. అయితే, శనివారం పరమేశ్​, అనూష ఆస్పత్రి నుంచి ఇంటికి వచ్చాక మళ్లీ ఇద్దరి మధ్య వివాదం తలెత్తింది. పట్టరాని కోపంతో పరమేశ్ అక్కడే ఉన్న రోకలి కర్రతో అనూష తలపై కొట్టడంతో, ఆమె అక్కడే మృతి చెందింది. అనూష తల్లిదండ్రుల ఫిర్యాదు మేరకు భర్త పరమేశ్​తో పాటు అత్త నాగులమ్మ, మామ మొగులయ్యను సైతం అదుపులోకి తీసుకున్నాం - యాదయ్య, తాండూర్ డీఎస్పీ

సవతి తండ్రి అమానుష దాడి - మృత్యువుతో పోరాడి బాలుడి మృతి

'మమ్మీని మా డాడీ, బాబాయ్, తాతయ్య కొట్టి చంపేశారు' - అదనపు కట్నానికి వివాహిత బలి

TAGGED:

HUSBAND BEAT HIS WIFE FOR DOWRY
TANDUR MAN BEATS HIS WIFE TO DEATH
HUSBAND KILLED WIFE IN VIKARABAD
తాండూర్​లో భార్యను చంపిన భర్త
HUSBAND KILLED HIS WIFE IN TANDUR

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.