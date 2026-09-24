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బతకు బండి లాగేందుకు - శిక్షణ తీసుకొని ఉపాధి పొందుతున్న నారీమణులు

పురుషులపై ఆధారపడకుండా మహిళలు సొంతంగా జీవించే సామర్థ్యాన్ని పొందుతున్నారు. పలువురు ఈ-ఆటో నడపడంలో విజయవంతంగా శిక్షణ పూర్తి చేసుకొని ఉపాధి పొందుతున్నారు ఉమ్మడి కరీంనగర్ జిల్లాలోని మహిళలు.

Women Auto Drivers in Telangana
స్కూల్​ టీచర్​గా ఉద్యోగం చేస్తూ ఆటో డ్రైవర్​గా రాణిస్తున్న రాధిక (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 24, 2026 at 2:34 PM IST

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Women Auto Drivers in Telangana : ప్రస్తుత పోటీ ప్రపంచంలో పురుషులతో సమానంగా మహిళలు అన్ని రంగాల్లో రాణిస్తున్నారు. పురుషులపై ఆధారపడకుండా సొంతంగా జీవించే సామర్థ్యాన్ని పొందుతున్నారు. ఆధునిక కాలంలో మహిళలు సైతం రైడర్లుగా రాణిస్తున్నారు. తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రోత్సాహంతో ఆటోలు, కార్లు, బైక్​లు నడుపుతూ స్వయం ఉపాధి పొందుతూ తమ కుటుంబానికి ఆసరగా నిలుస్తున్నారు. ఉమ్మడి కరీంనగర్​ జిల్లాలోని తిమ్మాపూర్​ మండలం ఎల్​ఎండీ కాలనీలోని దుర్గాబాయ్​ మహిళ శిశు వికాస ప్రాంగణంలో పలువురు ఈ-ఆటో నడపడంలో శిక్షణ పూర్తి చేసుకొని ఉపాధి పొందుతున్నారు.

స్కూల్​ టీచర్​గా ఉద్యోగం చేస్తూ ఆటో డ్రైవర్​గా

మానకొండూర్​ నియోకరవర్గంలోని శంకరపట్నంకు చెందిన రాధిక స్థానిక ప్రైవేట్​ పాఠశాలలో టీచర్​గా బోధిస్తున్నారు. ఆటో డ్రైవింగ్​పై ఆసక్తి ఉండటంతో తిమ్మాపూర్​ మండలం ఎల్​ఎండీలోని దుర్గాబాయి మహిళా ప్రాంగణంలో ఈ-ఆటో డ్రైవింగ్​లో శిక్షణ తీసుకున్నారు. ఉచిత భోజన వసతితో పాటు డ్రైవింగ్​లో సలహాలు, సూచనలు తీసుకున్నారు. శిక్షణ అనంతరం కేంద్రమంత్రి బండి సంజయ్​ ద్వారా ఉచిత ఆటో అందజేయడంతో తీసుకున్నారు. శంకరపట్నంలోని ఓ పాఠశాలకు ఉచితంగా విద్యార్థులను తీసుకెళ్తున్నారు. తర్వాత పాఠశాలలో బోధిస్తూ సాయంత్రం గ్రామంలో ఆటో నడుపుతున్నారు. రోజుకు సుమారు రూ.500 వరకు సంపాదిస్తూ కుటుంబాన్ని పోషించుకుంటున్నారు.

Women Auto Drivers in Telangana
ఉమకు ఉపాధి కల్పించిన స్థానిక ఎమ్మెల్యే (ETV Bharat)

ఉపాధి కల్పించిన స్థానిక ఎమ్మెల్యే

తిమ్మాపూర్​ మండలం కొత్తపల్లికి చెందిన ఉమ భర్త 20 ఏళ్ల క్రితం మృతి చెందడంతో ఆటో నడుపుతూ ఇద్దరు పిల్లలను పోషిస్తున్నారు. ఆటో కిరాయికి తీసుకొని నడపడంతో కొన్ని ఇబ్బందులు ఉండేవి. దానికి తోడు కుమారుడు కిడ్నీ వ్యాధితో బాధపడుతూ ఉండేవారు. ఆర్థికంగా ఇబ్బందులు ఉండటంతో ఎమ్మెల్యే కవ్వంపల్లి సత్యనారాయణను సంప్రదించడంతో మహిళా ప్రాంగణంలో మంత్రి సీతక్క ద్వారా ఆటో తీసుకున్నారు. ప్రస్తుతం కరీంనగర్​లో ఆటో నడుపుతూ రోజుకు రూ.1000 సంపాదిస్తున్నారు. ఉపాధి కల్పించిన ఎమ్మెల్యే సత్యనారాయణ, మహిళ ప్రాంగణం మేనేజర్​ సుధారాణికి ధన్యవాదాలు తెలిపారు.

Women Auto Drivers in Telangana
డ్రైవర్​గా పని చేస్తూ పిల్లలను పోషిస్తున్న వసంత (ETV Bharat)

రోజుకు రూ.1000ల సంపాదన

ప్రస్తుతం వసంత కరీంనగర్​లో నివాసం ఉంటున్నారు. ఫ్రీ ఆటో డ్రైవింగ్​ కల్పిస్తామని ప్రకటన రావడంతో ఎల్​ఎండీలోని మహిళా శిశు వికాస కేంద్రంలో చేరి 45 రోజుల పాటు శిక్షణ తీసుకున్నారు. శిక్షణ అనంతరం లైసెన్స్​ కూడా పొందారు. తర్వాత ఆటో తీసుకొని నడుపుతున్నారు. రోజుకు వెయ్యి రూపాయలు సంపాదిస్తూ ఇద్దరి పిల్లలను పోషించుకుంటున్నారు.

ఆదర్శంగా నిలుస్తున్న నారీమణులు

సాధారణంగా అయితే మహిళలు ఆటోలు నడపడం చాలా అరుదుగా చూస్తుంటాం. ఒకప్పుడు ఆటో నడపడానికి, కండక్టర్​ ఉద్యోగం చేయడానికి అందరూ వెనకాడేవారు. కానీ ఇప్పుడు కొంతమంది పరిస్థితుల వల్ల ఈ వృత్తిని ఎంచుకోవాల్సి వచ్చింది. ఇలా ఆటో డ్రైవర్​, కండకర్ట్​గా ఉన్నప్పుడు చాలా సందర్భాల్లో మహిళలు వేధింపులను కూడా ఎదుర్కోవాల్సి ఉంటుంది. తమ కుటుంబం కోసం అలాంటి ఇబ్బందుల్ని తట్టుకుని పోరాటం చేస్తున్నారు. పురుషుల కంటే తామేమి తక్కువ కాదని, మహిళలు ప్రతి పనిని చేయగలరని నిరూపిస్తున్నారు. వీరిలో ఉన్న భయాలను వీడి, మనోధైర్యాన్ని పెంచుకుంటే వారికి ప్రతిదీ సాధ్యమవుతుందని చేతల్లో చేసి చూపించారు.

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