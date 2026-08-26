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అరటి నారతో అలంకరణ వస్తువులు - మహిళల జీవితాలను మార్చేసిన ఆలోచన

ఉపాధికి వంద దారులు అని నీరూపిస్తున్న తూర్పు గోదావరి అతివలు - అరటి వ్యర్థాలతో భారీ ఉపాధి - లాభాలతో ముందుకు పోతున్న మహిళలు

Income From Banana Plant Waste
అరటి వ్యర్థాలతో భారీ ఉపాధి (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 26, 2026 at 2:41 PM IST

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Income From Banana Plant Waste : ప్రకృతిలో ఏదీ వ్యర్థం కాదు, ఆలోచించే శక్తి ఉంటే ప్రతిదీ ఒక అవకాశమే. ఒకప్పుడు అరటి తోటల్లో పంట కోత తర్వాత పనికిరావని పారేసిన అరటి చెట్టు వ్యర్థాలు, ఇప్పుడు మహిళల జీవితాలను మారుస్తున్నాయి. ఎవరూ పట్టించుకోని ఈ అరటి వ్యర్థాలతో స్థానిక మహిళలు పర్యావరణానికి మేలు చేసే రకరకాల ఉత్పత్తులను తయారు చేస్తున్నారు. ఈ ఉపాధి ద్వారా వారు తమ సొంత కాళ్లపై నిలబడి, ఆర్థికంగా ఎదుగుతున్నారు. సరైన ఆలోచన ఉంటే, పనికిరాని చెత్త నుంచి కూడా ఒక అద్భుతమైన జీవనోపాధిని సృష్టించవచ్చని ఆ మహిళలు నిరూపించి చూపిస్తున్నారు.

ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని తూర్పుగోదావరి, కోనసీమ జిల్లాల్లో మహిళలు అరటి చెత్త నుంచి అద్భుతమైన ఆదాయాన్ని సంపాదిస్తున్నారు. సాధారణంగా అరటి గెలలు కోసేసిన తర్వాత, మిగిలిన అరటి బోదెలను (కాండాలను) రైతులు పారేయడమో లేదా తగలబెట్టడమో చేసేవారు. దీనివల్ల వాళ్లకు ఖర్చు, శ్రమ పెరిగేవి. కానీ ఇప్పుడు స్థానిక మహిళలు, డ్వాక్రా సంఘాలు ఈ వేస్ట్ అరటి బోదెల నుంచి సహజమైన నారను తీస్తూ మంచి లాభాలు గడిస్తున్నారు.

భారతీయ సాంస్కృతిక సంప్రదాయాలు, సుస్థిర వ్యవసాయ పద్ధతులకు అనుగుణంగా, ఆర్థిక వృద్ధిలో అరటి సాగు కీలక పాత్ర పోషించనుంది. కేవలం పండ్ల అమ్మకాల ద్వారానే కాకుండా, అరటి మొక్కలోని అన్ని భాగాలను, వ్యర్థాలను వినియోగించుకోవడం ద్వారా ఆర్థిక వ్యవస్థను బలోపేతం చేసేందుకు ప్రణాళికలు రూపొందిస్తున్నారు. నాబార్డ్, కొవ్వూరులోని ప్రాంతీయ అరటి పరిశోధనా కేంద్రం ఆధ్వర్యంలో, స్వయం సహాయక సంఘాల సభ్యులకు, ఆసక్తి గల మహిళలకు శిక్షణ ఇవ్వడం ద్వారా ఉపాధి అవకాశాలు కల్పిస్తున్నారు.

జిల్లాలో ప్రస్తుతం ఉన్న పరిస్థితి : కొవ్వూరు, ఉండ్రాజవరం, పెరవలి మండలాల్లో 3,500 హెక్టార్లలోనూ, అలాగే చాగల్లు, తాళ్లపూడి, నిడదవోలు మండలాల్లో మరో 1,000 హెక్టార్లలోనూ అరటి సాగు జరుగుతోంది. ఈ ఏడాది జిల్లాలో శిక్షణా కార్యక్రమాలు నిర్వహించారు. మొదట మే నెలలో నాబార్డ్ ద్వారా 28 మందికి, ఆ తర్వాత కొవ్వూరు, పెరవలి, ఉండ్రాజవరం మండలాల నుంచి ఒక్కో బృందంలో 25 మంది చొప్పున మహిళలకు శిక్షణ ఇచ్చారు. అరటి నారను సేకరించి వివిధ ఆకారాల్లో అలంకరణ వస్తువులను తయారు చేయడం లేదా నేరుగా నారను విక్రయించడం వంటి అంశాలపై నిపుణులైన శిక్షకులు వారికి అవగాహన కల్పించారు.

"ఒక అరటి మొక్క నుంచి సుమారు 200 గ్రాముల నార, 10 కిలోల సూడోస్టెమ్ (క్లచర్‌) లభిస్తాయి. అరటి సాగు విస్తృతంగా ఉన్న మండలాలకు మేము ప్రాధాన్యతనిస్తూ, ఆసక్తి గల మహిళలకు శిక్షణ అందిస్తున్నాం. సమగ్ర శిక్షణ పొందడం ద్వారా ఈ మహిళలు స్వయం ఉపాధిని పొందగలరు". -రవీంద్ర కుమార్, సీనియర్ శాస్త్రవేత్త

పరిశ్రమకు భారీ ఏర్పాటు : నాబార్డ్ సహకారంతో నిర్వహించిన అరటి నార సేకరణ శిక్షణ నాకు ఎంతో ఉపయోగపడిందని సీహెచ్​ శిరీష దేవి తెలపారు . ఆమె రెండు యంత్రాలను ఏర్పాటు చేసుకుని, తన గ్రామంలోనే అరటి నార సేకరణ యూనిట్‌ను ప్రారంభించారు. పొలాల నుంచి అరటి కాండాలను (సూడోస్టెమ్స్) సేకరించి, వాటి నుంచి నారను తీయడం మొదలుపెట్టారు. అరటి నార ఉత్పత్తులతో పాటు వర్మీ కంపోస్ట్ (సేంద్రీయ ఎరువు) విక్రయించడం ద్వారా ఆదాయం పొందేలా కూడా కృషి చేస్తున్నారని స్పష్టం చేశారు.

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అరటి నారతో ఉపాధి అవకాశాలు
INCOME FROM BANANA PLANT WASTE

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