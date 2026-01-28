'తయారీలోనే కాదు అమ్మకాల్లోనూ' - కొండపల్లి బొమ్మల ఖ్యాతిలో మేము సైతమంటున్న మగువలు
కొయ్య బొమ్మల కళాకారిణులకు మెప్మాతో పాటు పర్యాటక శాఖ ప్రోత్సాహం - సంఘ మహిళలకు మెప్మా ఆధ్వర్యంలో రుణాలు - ఆన్లైన్ మార్కెట్లోకి కొండపల్లి బొమ్మలు
Published : January 28, 2026 at 3:00 PM IST
Women In Kondapalli Toys Making Process : కృష్ణా జిల్లా కొండపల్లి బొమ్మల ఖ్యాతిలో ఆకాశంలో సగం, అందరిలో సగం అంటున్న మహిళలు ఇప్పుడు మేము సైతమంటూ ప్రాధాన్యత చాటుకుంటున్నారు. దాదాపు నాలుగు శతాబ్దాల చరిత్ర కలిగిన కొండపల్లి కొయ్య బొమ్మల తయారీ కళను తరతరాలకు చెందిన కళాకారులు కాపాడుకుంటూ వస్తున్నారు. కొన్ని తరాల కిందట ఓ సామాజిక వర్గానికి చెందిన వారు ఆ కళను అందిపుచ్చుకుని రాణిస్తున్నారు. అయితే ఈ మధ్య కాలంలో యువకులు, యువతులు బొమ్మల కళను వృత్తిగా మార్చుకొని దానిలో అరంగేట్రం చేశారు. బొమ్మల తయారీలో ప్రత్యేకమైన తమ కళను ప్రదర్శిస్తున్నారు.
గతంలో బొమ్మలకు రంగులు అందడం మాత్రమే చేసే మహిళలు ప్రస్తుతం చెక్కను బొమ్మగా మార్చి ఆకృతులను అద్దేంతలా ఆ కళలో సిద్ధహస్తులుగా మారారు. మహిళలు తయారీలోనే కాకుండా అమ్మకాల్లో సైతం తమ ప్రాధాన్యతను కనబరుస్తున్నారు. మరి కొందరు మహిళలైతే ఆన్లైనులో కూడా బొమ్మల విక్రయాలు చేస్తూ తమ సత్తా చాటుకుంటున్నారు. నేటి మహిళ ఎందులోనూ ఎక్కడా కూడా తక్కువ కాదంటూ తమ ప్రతిభను కనబరుస్తున్నారు.
మహిళా సంఘాల ఆధ్వర్యంలో : మహిళా, పొదుపు సంఘాల మహిళలు ప్రస్తుతం ఈ కొండపల్లి బొమ్మల కళలో చొచ్చుకుపోతున్నారు. పొదుపు సంఘ మహిళలు బొమ్మల తయారీతో పాటు నూతన ఆవిష్కరణలు, మార్కెటింగ్కు నాంది పలికారు. అందులో భాగంగానే అనేక చోట్ల బొమ్మల విక్రయాలను ఏర్పాటు చేసి వాటిని విస్తృత పరుస్తున్నారు. కొయ్య బొమ్మల కళాకారిణులను మెప్మాతో పాటు పర్యాటక శాఖ కూడా ఎంతగానో ప్రోత్సహిస్తోంది. జిల్లా కలెక్టర్ లక్ష్మీశ స్వయంగా కళాకారిణులను ప్రోత్సహించాలని, వారి ఉత్పత్తులను సిటీ మాల్స్లో కూడా అమ్మకాలు చేయాలని సూచించారు. ఈ క్రమంలోనే ఇటీవల యూరోపియన్ అంబాసిడర్ను కూడా తీసుకువచ్చి మహిళా కళాకారిణుల చేతి నైపుణ్యాన్ని వారికి చూపించారు.
ఆన్లైన్లోనూ : కొండపల్లి బొమ్మలు గతంలోనే ఆన్లైన్ మార్కెట్లోకి ప్రవేశించాయి. ప్రస్తుతం మహిళా సంఘాలు సైతం ఆన్లైన్ మార్కెట్ను సద్వినియోగం చేసుకుంటున్నారు. వ్యక్తిగత ఆర్డర్లతో పాటు గ్రూపులుగా ఏర్పడి వీటి అమ్మకాలు చేస్తున్నారు.
కొండపల్లి బొమ్మల ప్రత్యేకతలు :
- తేలికపాటి చెక్క: ఇవి కేవలం కొండపల్లి పరిసర అడవుల్లో దొరికే పొనికి అనే చాలా తేలికపాటి చెక్కతో తయారవుతాయి.
- చారిత్రక నేపథ్యం: దాదాపు 400 ఏళ్ల చరిత్ర కలిగిన ఈ కళను 16వ శతాబ్దంలో రాజస్థాన్ నుంచి వలస వచ్చిన ఆర్యక్షత్రియులు అభివృద్ధి చేశారు.
- సహజ రంగులు: ఎగుమతి నాణ్యత కలిగిన బొమ్మల కోసం కూరగాయల నుంచి తయారు చేసిన సహజ సిద్ధమైన రంగులను ఉపయోగిస్తారు.
- ప్రధాన ఇతివృత్తాలు: దశావతారాలు, అంబారీ ఏనుగులు, గ్రామీణ జీవన శైలిని ప్రతిబింబించే బొమ్మలు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రాచుర్యం పొందాయి.
- జీఐ ట్యాగ్ రక్షణ: ఈ అపురూప కళాఖండాలకు 2006లోనే భౌగోళిక గుర్తింపు లభించింది. ఇది ఈ కళకి ఉన్న ప్రామాణికతను కాపాడటంలో కీలక పాత్ర పోషిస్తోంది.
- ఒక జిల్లా - ఒక ఉత్పత్తి : కేంద్ర ప్రభుత్వ 'వన్ డిస్ట్రిక్ట్, వన్ ప్రొడక్ట్' పథకం కింద ఎన్టీఆర్ జిల్లా నుంచి ఈ బొమ్మలు జాతీయ స్థాయి అవార్డులకు ఎంపికయ్యాయి.
రుణాలకు అవకాశం :
"సంఘ మహిళలకు మెప్మా ఆధ్వర్యంలో రుణాలు వర్తిస్తున్నాయి. ఈ రుణాలతో పాటు కొండపల్లి బొమ్మల కళాకారిణులు సంఘాలుగా ఏర్పడిన నేపథ్యంలో వారికి రుణాలకై సిఫారస్సు చేస్తాం. ఇప్పటికే కొందరు ఆ ప్రయత్నాల్లో ఉన్నారు." - శ్రీధర్, మెప్మా సిటీ మేనేజర్
