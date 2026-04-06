'రాజధాని కల సాకారమైన వేళ' - అమ్మవారి చెంతకు పాదయాత్రగా అమరావతి రైతులు, మహిళలు

కాలినడకన విజయవాడ కనకదుర్గమ్మ సన్నిధికి అమరావతి రైతులు, మహిళలు- ప్రకాశం బ్యారేజీ సీతానగరం నుంచి ఆలయం వరకు పాదయాత్ర - అమరావతికి చట్టబద్ధత కల్పించడం పట్ల హర్షం

Women and Farmers Padayatra From The Amaravati to Durga Temple
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : April 6, 2026 at 1:42 PM IST

Women and Farmers Padayatra From The Amaravati to Durga Temple: రాజధానిగా అమరావతికి చట్టబద్ధత కల్పిస్తూ పార్లమెంటు ఆమోదం తెలిపిన సంగతి తెలిసిందే. రాష్ట్ర ప్రజల కలల రాజధానికి చట్టబద్దతపై మహిళలు, రైతులు హర్షం వ్యక్తం చేశారు. ఈ నేపథ్యంలో అమరావతి రైతులు, మహిళలు విజయవాడ కనకదుర్గమ్మ సన్నిధికి కాలినడకన బయలుదేరారు. రాజధాని అమరావతికి పార్లమెంట్ చట్టబద్దత కల్పించిన సందర్భంగా వారంతా విజయవాడ కనకదుర్గమ్మకు మొక్కులు చెల్లించుకున్నారు. తమ కోరిక ఫలించినందుకు అమ్మవారికి సారె, చీరలు సమర్పించించారు.

ఎట్టకేలకు కల సాకారం: అమ్మవారిని దర్శించుకునేందుకు రాజధానిలోని వివిధ గ్రామాల నుంచి మహిళలు, రైతులు కాలినడకనే విజయవాడకు చేరుకున్నారు. రాజధానికి భూములిచ్చి అందుకోసం ఎన్నో పోరాటాలు చేసిన రైతులు, మహిళలు తమ కల ఎట్టకేలకు సాకారం కావడం పట్ల హర్షం వ్యక్తం చేశారు. అమరావతిపై అమ్మవారి చల్లనిచూపులు ఎప్పుడూ ఉండాలని కోరుకున్నారు.

దుర్గమ్మ ఆలకించింది: అమరావతి రక్షణే అమ్మవారి ఆజ్ఞగా రాష్ట్ర సామాజిక సంక్షేమ బోర్డు ఛైర్మన్‌ పోతుల బాలకోటయ్య తెలిపారు. బెజవాడ కనకదుర్గమ్మ పాదాల కింద వెలిసిన అమరావతి నగర ఆకాంక్షలు తప్పకుండా అమ్మవారు నెరవేరుస్తారనే ఆశాభావాన్ని వ్యక్తం చేశారు. రాజధాని అమరావతిని కాపాడుకోవాలన్న భక్తుల మొరను, ఆ ప్రాంత రైతులు, మహిళల కష్టాలను దుర్గమ్మ ఆలకించారని ఉద్యమ సమయంలో మహిళలు ఎదుర్కొన్న కష్టాలను, వేదనను చూసి ఆమె దయతో రాజధానికి పూర్తిస్థాయి చట్టబద్ధత సాకారం కల తీర్చారని భక్తులంతా విశ్వసిస్తున్నారన్నారు. పోతుల బాలకోటయ్య దంపతులు అమ్మవారికి 'చీర సారె' సమర్పించి తమ మొక్కులు తీర్చుకున్నారు.

ప్రకాశం బ్యారేజీ సీతానగరం నుంచి ఆలయం వరకు పాదయాత్ర చేపట్టారు. బ్యారేజీ వద్ద అమ్మవారి ఆలయ ఛైర్మన్ బొర్రా రాధాకృష్ణ సైతం రాజధాని మహిళలకు సంఘీభావంగా పాదయాత్రలో పాల్గొన్నారు. రాజధాని అమరావతి అజేయంగా వెలుగొందాలని ఆకాక్షించారు. ఆలయ పాలకమండలి ఛైర్మన్‌, ఇతర పాలకమండలి సభ్యులు బాలకోటయ్యకు, అమరావతి రాజధాని రైతులు, మహిళలకు ఆహ్వానం పలికి అమ్మవారి దర్శన అనంతరం ప్రసాదం అందింపజేశారు.

అమరావతికి అమ్మవారి ఆశీస్సులు: గతంలో తాము చేసిన 16 వందల 31 రోజుల ఉద్యమానికి అమ్మవారి ఆశీస్సులు ఉన్నాయని అన్నారు. అమరావతి బిల్లుకు పార్లమెంటులో సహకరించిన రాజకీయ పార్టీలకు ధన్యవాదాలు తెలిపారు. రాజధానికి ఉద్యమ సమయంలో, ఇప్పుడు చట్టబద్ధత కోసం తమకు మద్దతుగా నిలిచిన ప్రజలకు కృతజ్ఞతలు తెలియజేశారు.

'ఒకప్పుడు ఊరి పొలిమేర దాటి గుడికి రాలేకపొయ్యాం. కానీ నేడు విజయ గర్వంతో పచ్చ కండువాలు వేసుకుని ధైర్యంగా అమ్మవారి చెంతకు వచ్చాం. ఆనాడు ఉద్యమ సమయంలో అమ్మవారి దర్శనానికి పడరాని పాట్లు పడ్డాం. వేల మంది తరతరాల ఆస్తిని రాజధాని అమరావతికి ఇస్తే గత పాలకులు అభివృద్ది చెయ్యకపోగా, మూడు రాజధానుల పేరుతో మూడు ముక్కలాటలాడారు. నేడు కూటమి అధికారంలో రాష్ట్రం అభివృద్ది దిశగా సాగుతుంది.' -రాజధాని అమరావతి గ్రామాల మహిళలు, రైతులు

