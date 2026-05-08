ETV Bharat / state

ఉమెన్ సక్సెస్​ఫుల్ స్టోరీ - రైతుల నష్టాలను గుర్తించింది, పరిశోధనలతో పంట దిగుబడిని పెంచింది

పెళ్లై, పిల్లలున్న చదువును ఆపని మంజు భార్గవి - అగ్రికల్చర్​లో మూడు ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు సొంతం - రిమోట్​ సెన్సింగ్ ద్వారా పంట దిగుబడి పెంచే ప్రయత్నం - అగ్రనామీలో పీహెచ్​డీ పట్టా

Married Woman Inspirational Story
Married Woman Inspirational Story (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : May 8, 2026 at 2:17 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Women Agriculture Scientist Success Story : పిల్లలకు అన్ని సౌకర్యాలు కల్పించి, చదువుకొమ్మని చెబితే ఆసక్తి కనబరచరు. ఫోన్లు, వీడియో గేమ్స్​లో పడి కాలాన్ని గడిపేస్తుంటారు. అలాంటిది బోడ మంజు భార్గవి మాత్రం పెళ్లై, ఇద్దరు పిల్లలు ఉన్న చదువును ఆపలేదు. ఇంట్లో పనులు చేసుకుంటూ, పిల్లలను చూసుకుంటూనే చదువును కొనసాగించింది. అంతేకాదండోయ్ చాలా కష్టపడి మాత్రమే కాదు ఇష్టపడి చదివింది. అందుకు ప్రతిఫలంగా మూడు ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు కూడా సంపాదించింది. అక్కడితో ఆడిపోలేదు రైతుల పడే కష్టాలను చూసి తట్టుకోలేక వ్యవసాయం, పంటదిగుబడి పెంచేందుకు అవసరమైన పరిశోధనలు కూడా చేస్తుంది. మరి ఆమె ఏం చదివారు? ఏం ఉద్యోగం చేస్తున్నారు? రైతులకు తనవంతుగా ఏ సేవలు అందిస్తున్నారు? ఇప్పటివరకు ఏఏ అంశాలపై పరిశోధనలు చేశారో వివరంగా తెలుసుకుందాం.

మంచిర్యాల జిల్లా దండేపల్లిలోని లింగాపూర్‌ చెందినవారు మంజు భార్గవి. ఆమె భర్త పేరు రాకేశ్​. ఈయన చెరకు పరిశోధనా కేంద్రంలో పనిచేస్తున్నారు. ఈ దంపతులకు ఇద్దరు పిల్లలున్నారు. భార్గవి తండ్రి రవి చంద్రనాయక్ ఉపాధ్యాయుడు. అయినప్పటికీ వ్యవసాయం చేసేవారు. అందువల్ల మట్టితో తనకి అనుబంధం ఎక్కువగా ఉంది.

Married Woman Inspirational Story :
బోడ మంజు భార్గవి, రుద్రూర్ చెరకు వరి పరిశోధన కేంద్రంలో శాస్త్రవేత్త (Eenadu)

ఆశయానికి తగ్గట్టుగానే చదువు : భార్గవి వాళ్ల గ్రామంలో అకాల వర్షాలు, వర్షాబావం, చీడపీడలతో చాలా మంది రైతులు నష్టాల పాలయ్యేవారు. వారి బాధను చూసినపుడు తన మనస్సు చలించిపోయేది. వారి కన్నీళ్లే వారి ఆకలిని తీర్చేవి. అలాంటి సమయంలోనే ఆమె అన్నదాతలకు తనవంతుగా ఏదైనా సాయం చేయాలని అనుకున్నారు. తన ఆశయాన్ని సాకారం చేసే దిశగా తన చదువు ఉండాలని అనుకున్నారు. అనుకున్నట్టే ఇంటర్ పూర్యయ్యాక జగిత్యాల జిల్లాలోని పోలాసలో బీఎస్సీ అగ్రికల్చర్​ పూర్తిచేశారు.

అంచెలంచెలుగా ఎదుగుతూ మూడు ఉద్యోగాలు : భార్గవి తన ఎంఎస్సీ పూర్తికాగానే కరీంనగర్​లోని విత్తన ధ్రువీకరణ అధికారిగా ఉద్యోగం సంపాదించింది. ఈ ఉద్యోగం చేస్తూ గోదాముల్లో నిల్వ ఉండే విత్తనాలపై ప్రత్యేక దృష్టి సారించేవారు. నకిలీ విత్తనాలు వ్యాప్తి చెందడాన్ని అరికట్టేవారు. అలా ఒక సంవత్సరం ఆ జాబ్​ చేశాక 2017లో ఏఓ పోస్టుల ప్రకటన వచ్చింది. ఆ పరీక్ష రాసి, ఉత్తీర్ణత సాధించారు. దీంతో నిర్మల్​ జిల్లా తానూర్ మండలానికి ఏఓగా నియమితులయ్యారు. 2018లో నిజామాబాద్ డాట్​ సెంటర్​లో శాస్త్రవేత్తగా చేరారు. ప్రస్తుతం రుద్రూర్ చెరకు, వరి పరిశోధన కేంద్రంలో శాస్త్రవేత్తగా పనిచేస్తున్నారు.

రిమోట్​ సెన్సింగ్ ద్వారా అంచనా : ఉత్తర తెలంగాణలో వరి పంట ఎక్కువగా పండిస్తారు. కానీ దిగుబడి తక్కువగా ఉంటుంది. అయితే భార్గవి దిగుబడిని పెంచే విధంగా ప్రత్యేకంగా క్రాప్‌ మేనేజ్‌మెంట్‌ సాఫ్ట్‌వేర్‌ని రూపొందించారు. ఈ సాఫ్ట్​వేర్​లో పంటకు ఎంత నీరు పెట్టాలి. ఎరువులు, నాట్లు వేసే సమయంలో చేయాల్సిన పనులు వంటి అన్ని అంశాలను నమోదు చేశారు. ఇది స్థానిక రైతులకు అవగాహన కల్పించడానికి ఉపయోగపడుతుంది.

నేల లక్షణాలు, వర్షపాతం, వాతవరణ ఉష్ణోగ్రతలు, పోషకాలు, ఏ సమయానికి ఎలాంటి విత్తనాలు వేస్తే దిగుబడి పెరుగుతుంది. నేల రకాన్ని బట్టి ఏ రకం వరి పండుతుందో మొదలైన అన్ని అంశాలను రిమోట్ సెన్సింగ్​తో ఆమె ముందుగానే అంచనా వేశారు. దానితోనే సరిపెట్టుకోకుండా గత 30 సంవత్సరాల యాసంగీ పంటల సమాచారం మొత్తాన్ని సేకరించారు. దీంతో ప్రకృతి విపత్తులను ముందుగానే గుర్తించవచ్చు. రానున్న రోజుల్లో రైతులు ఎదుర్కొనే నష్టాల నుంచి రైతులను కాపాడవచ్చు.

సేద్యశాస్త్రంలో పీహెచ్​డీ పట్టా : 2026లో కోయంబత్తూర్‌ యూనివర్సిటీ నుంచి అగ్రనామీ అనగా సేద్యశాస్త్రంలో పీహెచ్‌డీ పట్టా అందుకున్నారు. వరి పంటకు సమయం చాలా ప్రామాణికం. ఆ సమయం ముందూ వెనకా నాట్లు వేస్తే తెగుళ్లు వచ్చే అవకాశాలు చాలా ఎక్కువగా ఉంటాయి. అంతేకాకుండా వర్షాల ముప్పూ కూడా పొంచి ఉంటుంది. దాని ప్రభావం పంట దిగుబడిపై పడుతోంది. ఈ నష్టం నుంచి జాగ్రత్తపడడానికి రిమోట్ సెన్సింగ్ ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుంది. ప్రస్తుతం వందలాది మంది రైతులు ఈ పద్ధతిలోనే వ్యవసాయం చేస్తున్నారు. అధిక దిగుబడులు పొందుతున్నారు. భవిష్యత్తులో రైతులకు ఈ రిమోట్ సెన్సింగ్ పద్ధతిని మరింత మందికి దగ్గర చేయాలనేది తన కోరికని భార్గవి చెబుతున్నారు.

సాఫ్ట్​వేర్​ ఉద్యోగానికి గుడ్​బై - పర్యావరణహిత ​ఉత్పత్తులతో సక్సెస్

YUVA : బరిలోకి దిగితే పతకం సాధించాల్సిందే! - రెజ్లింగ్​లో సత్తాచాటుతున్న 'టీ కొట్టు' యువతి

TAGGED:

WOMAN GOT THREEE ARICULTURE JOBS
మహిళ స్పూర్తిధాయకమైన కథ
WOMAN INSPIRING SUCCESS STORY
BODA MANJU BHARGAVI MANCHIRYALA
MARRIED WOMAN INSPIRATIONAL STORY

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.