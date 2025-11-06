ETV Bharat / state

'నేను మీ కొత్త కలెక్టర్​ను - నా ఛాంబర్​ ఎక్కడ? : కలెక్టరేట్​లో మహిళ హంగామా

నకిలీ ఉత్తర్వులతో కామారెడ్డి కలెక్టరేట్‌లో హంగామా చేసిన మహిళ - అనుమానం వచ్చిన అదనపు కలెక్టర్‌ పోలీసులకు ఫిర్యాదు - చీటింగ్‌ కేసు పెట్టిన పోలీసులు

Fake IAS Officer in Kamareddy Collectorate
Fake IAS Officer in Kamareddy Collectorate (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 6, 2025 at 9:21 AM IST

Updated : November 6, 2025 at 9:36 AM IST

Fake IAS Officer in Kamareddy Collectorate : ప్రభుత్వ ఉద్యోగం సంపాదించడమంటే అంత తేలిక కాదు. అందులోనూ గ్రూప్స్​ వంటి వాటికి ఎంతో సన్నద్ధత అవసరం. జాబ్​ కొట్టేందుకు ఎంతోమంది అహర్నిశలు శ్రమిస్తుంటారు. ఏళ్లకేళ్లు ప్రయత్నించి సర్కారు నౌకరి సాధించలేని వారూ ఎందరో ఉన్నారు. ఇప్పుడు మనం చెప్పుకోబోయే ఈ మహిళా ఆ కోవకే చెందుతుంది. గ్రూప్స్​ ఉద్యోగం కోసం ఏళ్లుగా ప్రయత్నిస్తున్నా, విజయం సాధించలేకపోతుండటంతో ఓ ప్లాన్​ వేసింది. తనకు కలెక్టర్​గా జాబ్​ వచ్చిందంటూ కుటుంబసభ్యులకు చెప్పింది. ఈ మేరకు నకిలీ ఉత్తర్వులనూ తయారు చేసింది. ఆపై వారిని తీసుకుని నేరుగా కలెక్టరేట్​కు వెళ్లింది. తన ఛాంబర్​ ఎక్కడంటూ హల్​చల్​ చేసింది. సిబ్బందికి అనుమానం రావడంతో పోలీసులకు చిక్కింది. పూర్తి వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

కలెక్టర్​ సెలవుల్లో ఉండటంతో : కామారెడ్డి కలెక్టరేట్​కు వచ్చిన ఓ మహిళ తాను ఐఏఎస్​నంటూ హంగామా సృష్టించింది. తనకు ఇన్​ఛార్జ్​ కలెక్టర్​గా ప్రభుత్వం బాధ్యతలు అప్పగించినట్లు నకిలీ ఉత్తర్వులను చూపించింది. ఈ విషయం బుధవారం వెలుగులోకి వచ్చింది. కామారెడ్డి కలెక్టర్​ ఆశిష్​ సాంగ్వాన్​ ఈ నెల 2 నుంచి సెలవులో ఉన్నారు. దీంతో నిజామాబాద్​ కలెక్టర్​కు ఇన్​ఛార్జి బాధ్యతలు అప్పగించారు. ఈ నెల 4వ తేదీన మంగళవారం హైదరాబాద్​ జీడిమెట్లకు చెందిన ఇస్రత్​ జహన్​ అనే మహిళ కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి ఆంధ్రప్రదేశ్​ 26 ఏవై 5511 నంబరు ఉన్న కారులో కామారెడ్డి కలెక్టరేట్​కు వచ్చింది. ఈ సమయంలో ఇన్​ఛార్జి కలెక్టర్​ పర్యటన నిమిత్తం బాన్సువాడ డివిజన్​కు వెళ్లారు.

దీంతో ఆమె నేరుగా కలెక్టర్​ ఛాంబర్​ వైపు వెళ్లి, తాను ఐఏఎస్​నంటూ పరిచయం చేసుకుంది. తాను సర్వే సెటిల్​మెంట్​ అండ్​ ల్యాండ్​ రికార్డ్స్​లో కమిషనర్​గా పని చేస్తున్నట్లు చెప్పింది. 4వ తేదీ నుంచి తనను ఆశిష్​ సాంగ్వాన్​ స్థానంలో ఇన్​ఛార్జి కలెక్టర్​గా ప్రభుత్వం నియమించిందని ఉత్తర్వులను చూపింది. స్థానిక అధికారులు ఆ ఉత్తర్వులను అదనపు కలెక్టర్​ మధుమోహన్​కు పంపించారు.

అనుమానంతో అదనపు కలెక్టర్​ ఫిర్యాదు : ఆ ఉత్తర్వుల ప్రతిని ప్రభుత్వ పరిపాలన శాఖకు పంపించిన తర్వాత నిర్ణయం చెబుతామని అదనపు కలెక్టర్​ సమాచారం పంపారు. దాంతో అప్పటిదాకా ఛాంబర్​లో కూర్చున్న ఆమె, వెంటనే అక్కడి నుంచి కారులో వెళ్లిపోయింది. ఆ తర్వాత అనుమానం వచ్చిన అదనపు కలెక్టర్​ పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు.

ఇదంతా కుటుంబసభ్యుల కోసమే : కేసు నమోదు చేసిన దేవునిపల్లి ఎస్సై భువనేశ్వర్​ రావు సీసీటీవీ ఫుటేజ్ ఆధారంగా పరిశీలించి, ఆ మహిళను మెదక్​ జిల్లా తూప్రాన్​ వద్ద అదుపులోకి తీసుకొని కేసు నమోదు చేశారు. విచారణలో భాగంగా ఆమెను ప్రశ్నించారు. సదరు మహిళ 2020 నుంచి గ్రూప్స్​ ఉద్యోగాలకు సన్నద్ధమవుతోందని, తనకు ఉద్యోగం వచ్చినట్లు కుటుంబ సభ్యులను నమ్మించేందుకు కామారెడ్డిలో ఇన్​ఛార్జి కలెక్టర్​గా పోస్టింగ్​ తీసుకోవడానికి యత్నించినట్లు ఎస్సై పేర్కొన్నారు. దీంతో ఆమెపై చీటింగ్​ కేసు పెట్టి వదిలేసినట్లు వివరించారు.

TAGGED:

WOMAN CREATE FAKE IAS OFFICER TG
FAKE IAS OFFICER IN KAMAREDDY
WOMAN FAKE COLLECTOR IN KAMAREDDY
కామారెడ్డి కలెక్టరేట్​లో హంగామా
KAMAREDDY COLLECTORATE

