'నేను మీ కొత్త కలెక్టర్ను - నా ఛాంబర్ ఎక్కడ? : కలెక్టరేట్లో మహిళ హంగామా
నకిలీ ఉత్తర్వులతో కామారెడ్డి కలెక్టరేట్లో హంగామా చేసిన మహిళ - అనుమానం వచ్చిన అదనపు కలెక్టర్ పోలీసులకు ఫిర్యాదు - చీటింగ్ కేసు పెట్టిన పోలీసులు
Published : November 6, 2025 at 9:21 AM IST|
Updated : November 6, 2025 at 9:36 AM IST
Fake IAS Officer in Kamareddy Collectorate : ప్రభుత్వ ఉద్యోగం సంపాదించడమంటే అంత తేలిక కాదు. అందులోనూ గ్రూప్స్ వంటి వాటికి ఎంతో సన్నద్ధత అవసరం. జాబ్ కొట్టేందుకు ఎంతోమంది అహర్నిశలు శ్రమిస్తుంటారు. ఏళ్లకేళ్లు ప్రయత్నించి సర్కారు నౌకరి సాధించలేని వారూ ఎందరో ఉన్నారు. ఇప్పుడు మనం చెప్పుకోబోయే ఈ మహిళా ఆ కోవకే చెందుతుంది. గ్రూప్స్ ఉద్యోగం కోసం ఏళ్లుగా ప్రయత్నిస్తున్నా, విజయం సాధించలేకపోతుండటంతో ఓ ప్లాన్ వేసింది. తనకు కలెక్టర్గా జాబ్ వచ్చిందంటూ కుటుంబసభ్యులకు చెప్పింది. ఈ మేరకు నకిలీ ఉత్తర్వులనూ తయారు చేసింది. ఆపై వారిని తీసుకుని నేరుగా కలెక్టరేట్కు వెళ్లింది. తన ఛాంబర్ ఎక్కడంటూ హల్చల్ చేసింది. సిబ్బందికి అనుమానం రావడంతో పోలీసులకు చిక్కింది. పూర్తి వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.
కలెక్టర్ సెలవుల్లో ఉండటంతో : కామారెడ్డి కలెక్టరేట్కు వచ్చిన ఓ మహిళ తాను ఐఏఎస్నంటూ హంగామా సృష్టించింది. తనకు ఇన్ఛార్జ్ కలెక్టర్గా ప్రభుత్వం బాధ్యతలు అప్పగించినట్లు నకిలీ ఉత్తర్వులను చూపించింది. ఈ విషయం బుధవారం వెలుగులోకి వచ్చింది. కామారెడ్డి కలెక్టర్ ఆశిష్ సాంగ్వాన్ ఈ నెల 2 నుంచి సెలవులో ఉన్నారు. దీంతో నిజామాబాద్ కలెక్టర్కు ఇన్ఛార్జి బాధ్యతలు అప్పగించారు. ఈ నెల 4వ తేదీన మంగళవారం హైదరాబాద్ జీడిమెట్లకు చెందిన ఇస్రత్ జహన్ అనే మహిళ కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి ఆంధ్రప్రదేశ్ 26 ఏవై 5511 నంబరు ఉన్న కారులో కామారెడ్డి కలెక్టరేట్కు వచ్చింది. ఈ సమయంలో ఇన్ఛార్జి కలెక్టర్ పర్యటన నిమిత్తం బాన్సువాడ డివిజన్కు వెళ్లారు.
దీంతో ఆమె నేరుగా కలెక్టర్ ఛాంబర్ వైపు వెళ్లి, తాను ఐఏఎస్నంటూ పరిచయం చేసుకుంది. తాను సర్వే సెటిల్మెంట్ అండ్ ల్యాండ్ రికార్డ్స్లో కమిషనర్గా పని చేస్తున్నట్లు చెప్పింది. 4వ తేదీ నుంచి తనను ఆశిష్ సాంగ్వాన్ స్థానంలో ఇన్ఛార్జి కలెక్టర్గా ప్రభుత్వం నియమించిందని ఉత్తర్వులను చూపింది. స్థానిక అధికారులు ఆ ఉత్తర్వులను అదనపు కలెక్టర్ మధుమోహన్కు పంపించారు.
అనుమానంతో అదనపు కలెక్టర్ ఫిర్యాదు : ఆ ఉత్తర్వుల ప్రతిని ప్రభుత్వ పరిపాలన శాఖకు పంపించిన తర్వాత నిర్ణయం చెబుతామని అదనపు కలెక్టర్ సమాచారం పంపారు. దాంతో అప్పటిదాకా ఛాంబర్లో కూర్చున్న ఆమె, వెంటనే అక్కడి నుంచి కారులో వెళ్లిపోయింది. ఆ తర్వాత అనుమానం వచ్చిన అదనపు కలెక్టర్ పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు.
ఇదంతా కుటుంబసభ్యుల కోసమే : కేసు నమోదు చేసిన దేవునిపల్లి ఎస్సై భువనేశ్వర్ రావు సీసీటీవీ ఫుటేజ్ ఆధారంగా పరిశీలించి, ఆ మహిళను మెదక్ జిల్లా తూప్రాన్ వద్ద అదుపులోకి తీసుకొని కేసు నమోదు చేశారు. విచారణలో భాగంగా ఆమెను ప్రశ్నించారు. సదరు మహిళ 2020 నుంచి గ్రూప్స్ ఉద్యోగాలకు సన్నద్ధమవుతోందని, తనకు ఉద్యోగం వచ్చినట్లు కుటుంబ సభ్యులను నమ్మించేందుకు కామారెడ్డిలో ఇన్ఛార్జి కలెక్టర్గా పోస్టింగ్ తీసుకోవడానికి యత్నించినట్లు ఎస్సై పేర్కొన్నారు. దీంతో ఆమెపై చీటింగ్ కేసు పెట్టి వదిలేసినట్లు వివరించారు.
