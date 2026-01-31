ETV Bharat / state

ప్రియుడి భార్యపై నిప్పంటించి చంపిన మహిళ - ప్రాణప్రాయ స్థితిలో 5 నెలల కుమారుడు

మమత భర్త నగేశ్‌తో సుజాతకు వివాహేతర సంబంధం - మమతతో మధ్యాహ్నం గొడవ పడి పెట్రోలు పోసి నిప్పంటించిన సుజాత - మమత మృతి, ఆమె చేతిలో ఉన్న 5 నెలల కుమారుడికి తీవ్రగాయాలు

Woman Was Brutally Murdered In Nalgonda District
Woman Was Brutally Murdered In Nalgonda District (Eenadu)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : January 31, 2026 at 4:07 PM IST

1 Min Read
Woman Was Brutally Murdered In Nalgonda District : నల్గొండ జిల్లా నాంపల్లి మండలం కేతపల్లిలో మహిళ దారుణ హత్యకు గురైంది. అదే గ్రామానికి చెందిన కుందేళ్ల నగేశ్‌ భార్య మమత (25)తో అదే గ్రామానికి చెందిన సుజాత గొడవపడింది. గొడవ పెరిగి మమతపై సుజాత పెట్రోల్‌ పోసి నిప్పంటించింది. అదే సమయంలో బాధితురాలు తన 5 నెలల కుమారుడిని ఎత్తుకొని ఉంది. మంటలు అంటుకోవడంతో మమత అక్కడికక్కడే మృతి చెందింది. చేతిలో ఉన్న మమత కుమారుడికి తీవ్ర గాయాలయ్యాయి. స్థానికులు వెంటనే బాబును నల్గొండలోని ప్రభుత్వాసుపత్రికి తరలించారు. సగం కాలిన గాయాలతో ఆసుపత్రిలో చిన్నారి చికిత్స పొందుతున్నాడు. మమత భర్తతో సుజాతకు వివాహేతర సంబంధం ఉందని గ్రామస్థులు చెబుతున్నారు. దర్యాప్తు జరిపిన పోలీసులు భర్త కుందేళ్ల నగేశ్‌ను అదుపులోకి తీసుకున్నారు. నిందితురాలు సుజాత పరారీలో ఉన్నట్లు పేర్కొన్నారు. ఆమె కోసం గాలిస్తున్నారు.

