అనుమానమే పెనుభూతమై - భర్తపై కోపంతో కన్నబిడ్డలను సంపులో పడేసి చంపిన తల్లి
Woman Allegedly Throws Children into well : భర్తపై అనుమానమే పెనుభూతమై కోపంతో కన్నబిడ్డలను విచక్షణా రహితంగా సంపులో పడేసింది ఓ తల్లి. ఈ ఘటనలో ముగ్గురు ముక్కుపచ్చలారని బిడ్డలు ప్రాణాలు కోల్పోయారు.
Published : November 29, 2026 at 10:04 AM IST
అహంకారం, అనుమానం, దురుసు ప్రవర్తన, భేదాభిప్రాయాలు పచ్చని కాపురంలో చిచ్చురేపుతున్నాయి. ఎంతో హాయిగా సాగిపోవాల్సిన దాంపత్య జీవితం ఆర్ధాంతరంగా ఆగిపోతోంది. మనసులోతుల్లో బలంగా పాతుకుపోయిన అనుమానం కారణంగా నిండు ప్రాణాలు గాల్లో కలుస్తున్నాయి. కొన్నిసార్లు అభం శుభం తెలియని తమ పిల్లలను కూడా క్షణికావేశంలో చంపుతున్నారు. తాజాగా ఇలాంటి ఘటనే రంగారెడ్డి జిల్లాలో జరిగింది.
భర్తపై అనుమానం, గొడవల నేపథ్యంలో అన్యంపుణ్యం తెలియని ముగ్గురు పిల్లలకు మరణశాసనం రాసిందో తల్లి. పిల్లల్ని ఇంటి ఆవరణలో ఉన్న నీటి సంపులో పడేసి, తాను కూడా దూకి ఆత్మహత్యకు యత్నించింది. సంపులో నీరు తక్కువగా ఉండటంతో ఆమె ప్రాణాలతో బయటపడినప్పటికీ ముగ్గురు ఆడబిడ్డలు మృత్యుఒడికి చేరారు. రంగారెడ్డి జిల్లా కేశంపేట మండలంలోని తొమ్మిదిరేకుల గ్రామంలో శనివారం ఈ అమానుష ఘటన చోటుచేసుకుంది.
అనుమానమే పెనుభూతమై
కేశంపేట ఇన్స్పెక్టర్ బి.శ్రీనివాస్ కథనం ప్రకారం తొమ్మిదిరేకుల ప్రాంతానికి చెందిన కందెన అలియాస్ చెన్నయ్య(29)కు శ్రీవర్ష(22)తో వివాహమైంది. జీవనోపాధికోసం డీజే ఆపరేటర్, ఎలక్ట్రీషియన్గా పనిచేస్తున్నాడు. వీరికి రెండున్నరేళ్ల కుమార్తె ప్రియ, పదకొండు నెలల వయసున్న ప్రిన్సీ, ప్రీతీలు ఉన్నారు. చెన్నయ్య తరచుగా ఫోన్లో మాట్లాడుతుండేవాడు. దీంతో అతడికి వేరే మహిళతో సంబంధం ఉందని భార్య అనుమానించేంది. ఈ క్రమంలో వారి మధ్య మనస్పర్థలు వచ్చాయి. ఏడాది కాలంగా వారిద్దరి మధ్య గొడవలు జరుగుతున్నాయి. కొన్ని రోజుల కిందట శ్రీవర్ష తన బిడ్డలను తీసుకుని పుట్టింటికి వెళ్లిపోయింది. దీంతో చెన్నయ్య నచ్చచెప్పి భార్యను ఇంటికి తీసుకొచ్చాడు. రెండు రోజుల క్రితమే వారి మధ్య మరోసారి ఘర్షణ జరిగింది.
ముగ్గురు కుమార్తెలను సంపులో తోసి
శనివారం ఉదయం చెన్నయ్య షాద్నగర్ వెళ్లిన సమయంలో శ్రీవర్ష మొదట కవల పిల్లల్ని, తర్వాత రెండేళ్ల వయసున్న కుమార్తెను సంపులోకి తోసి అనంతరం తనుకూడా దూకేసింది. సంపులో నీరు తక్కువగా ఉండడంతో శ్రీవర్ష ప్రాణాలతో బయటపడింది. భయంతో ఆమె కేకలు వేయడంతో స్థానికులొచ్చి ఆమెను సురక్షితంగా బయటకు తీసి కాపాడారు. సంపులో పడిన పిల్లలు మాత్రం అప్పటికే మృత్యుఒడికి చేరారు. శ్రీవర్షను పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకుని కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేపట్టారు. ముగ్గురు ముక్కుపచ్చలారని చిన్నారులు మృతిచెందిన ఘటనతో స్థానికంగా విషాద ఛాయలు అలుముకున్నాయి.
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