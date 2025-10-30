ETV Bharat / state

మన విజయనగరం యువతికి 'లైఫ్‌ సేవింగ్‌’ అవార్డు- ఎందుకంటే

ధైర్యం చేసి పట్టాల మీదకు దూకారు - వ్యక్తి ప్రాణాలు నిలబెట్టారు- అది కాస్తా సామాజిక మాధ్యమాల్లో వైరల్​

Woman The Man on The Tracks Was Pulled Aside And His Life Was Saved
Woman The Man on The Tracks Was Pulled Aside And His Life Was Saved (Eenadu)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 30, 2025 at 10:24 AM IST

Woman The Man on The Tracks Was Pulled Aside And His Life Was Saved : రైలు దూసుకొస్తోంది. భయపడి వదిలేస్తే కళ్ల ముందే ఓ వ్యక్తి శరీరం ముక్కలైపోతుంది. అంతే ధైర్యం చేసి పట్టాల మీదకు దూకారు కిమిడి సుమతి. పట్టాల మీదున్న వ్యక్తిని పక్కకు లాగి ప్రాణాన్ని కాపాడారు. అది కాస్తా సామాజిక మాధ్యమాల్లో వైరలైంది. సుమతి ధైర్యసాహసాల్ని మెచ్చిన ప్రభుత్వం ఇటీవల ‘లైఫ్‌ సేవింగ్‌’ అవార్డును బహూకరించింది.

సుమతి తెలిపివ వివరాల ప్రకారం అది 2023 పశ్చిమ్‌బంగాలోని మెచెదా రైల్వేస్టేషన్‌లో రాత్రి గస్తీకి వేశారు తనను. అసలే అక్కడ దొంగతనాలు ఎక్కువ అని ముందే తెలుసు ఆమెకు. నిమిషం ఆదమరిచినా ఏదో ఒక అవాంఛిత ఘటన చోటుచేసుకుంటుంది. ఆరోజు కూడా అదే జరిగింది.స్టేషన్‌లోకి వస్తూనే చాలా దిగాలుగా ఉన్నాడో వ్యక్తి. అతని మొహం చూడగానే సుమతికి అర్థమైంది, దూరం నుంచే అతడ్ని గమనిస్తూ ఉంది. చూస్తుండగానే పట్టాలపై తల పెట్టాడు. అటువైపు వాళ్లు ఎంత అరుస్తున్నా లేవలేదు. రైలుకు సిగ్నల్‌ ఇచ్చే గ్యాప్‌ కూడా లేదు. పట్టాల మీదకి దూకి అతన్ని పక్కకు లాగేసింది సుమతి. అందుకే ఇటీవల రైల్వే మంత్రి అశ్వినీ వైష్ణవ్‌ చేతుల మీదుగా పురస్కారం అందుకుంది. అయితే, అవార్డుల కన్నా ఓ ప్రాణాన్ని కాపాడినప్పుడు వాళ్లు, కుటుంబ సభ్యులు కృతజ్ఞతగా చూసే చూపు, మాటలు, ఆ సంతోషం ముందు తన కష్టం చిన్నదే అనిపించిందని అంటున్నారు ఆమె. ఈ తెగువ, ధైర్యం రాత్రికి రాత్రే వచ్చిందైతే కాదు. ఈ స్థాయికి రావడానికి తాను పడిన కష్టాలు చాలానే ఉన్నాయంటున్నారు సుమతి.

సుమతిది విజయనగరం జిల్లాలోని వంగర మండలం, తలగాం గ్రామం. నాన్న త్రినాథరావు, అమ్మ రమణమ్మ వ్యవసాయ కూలీలు. వారు ఆరుగురు సంతానం. ఒక అబ్బాయి, ఐదుగురు అక్కచెల్లెళ్లు.

అమ్మే ధైర్యమిచ్చారు : ఆడపిల్లలు చదువుకుంటే భవిష్యత్తు బాగుంటుందన్నది సుమతి తల్లి ఆశ. కానీ ‘అయిదుగురు అమ్మాయిల్ని కన్నారు. పెళ్లిళ్లు చేసి పంపేయక ఇంట్లో పెట్టుకుని చదివిస్తున్నారు. వారేమైనా మిమ్మల్ని పెంచాలా? పోషించాలా?’ అంటూ సూటిపోటి మాటలనేవారు బంధువులు. అయినా కూడా అమ్మే వారికి ధైర్యం చెప్పేదని సుమతి తెలుపుతున్నారు. ఆడపిల్లల్లో ఒక్కరైనా పోలీస్‌ అవ్వాలి అనేది ఆమె కోరిక. సుమతి పెద్దక్క పంచాయతీ కార్యదర్శిగా ఉద్యోగం తెచ్చుకుంది. మిగతా ముగ్గురు పెళ్లిళ్లు చేసుకున్నారు. ఇక మిగిలింది సుమతి. తనకేమో సీఏ చదవాలని ఉండేది. కానీ తమకోసం ఇంత కష్టపడిన అమ్మ కలను నెరవేర్చాలి అనుకున్నారు. ఎంకాం పూర్తయ్యాక 2019లో రైల్వే పోలీస్‌ నోటిఫికేషన్‌ వచ్చింది. అప్లై చేశారు, మొదటి ప్రయత్నంలోనే ఉద్యోగం సాధించారు. ఆ రోజు అమ్మ ఎంతగా మురిసిపోయిందని సుమతి ఆనందం వ్యక్తం చేసింది.

ఐదేళ్లలో : అప్పటి వరకూ ఊరు దాటి వెళ్లిందే లేదు. కానీ శిక్షణ కోసం వేరే రాష్ట్రం వెళ్లారు. భాష రాదు. ఆహారపు అలవాట్లు, కట్టుబాట్లు అన్నీ వేరు. రెండు నెలలు చాలా ఏడ్చాని చెప్తున్నారు కిమిడి సుమతి. వెనుదిరగడం మాత్రం ఆమెకు ఇష్టం లేదు. కష్టపడి భాష నేర్చుకున్నారు. తోటి అభ్యర్థులతో కలియ తిరుగుతూ శిక్షణ పూర్తిచేసుకున్నారు. ఇంతా కష్టపడితే క్షేత్రస్థాయిలో ఎంత వివక్షో అని నిరాశ చెందారు. అక్కడి వాళ్లకు దక్షిణాది వాళ్లంటే గిట్టదని, ప్రతి దాన్లోనూ చిన్న చూపేనని, పైగా, స్టేషన్‌లో ఒక్కతే అమ్మాయి ఉండేదని చెప్తుంది. వేసుకున్న బట్టల నుంచి తినే తిండి వరకూ ప్రతిదాన్నీ వెక్కిరించేవారని, వీళ్లందరికీ పనితోనే సమాధానం చెప్పాలకున్నట్లు ఆమె వివరిస్తున్నరు.

తన బాధ్యతల్ని పూర్తిచేయడానికి శాయశక్తులా ప్రయత్నించారు. మొదట్లో ఆత్మహత్యలు చూసి భయం వేసేదని,, కానీ, ఇకపై వాటితోనే తన ప్రయాణం అని సముదాయించుకుని ముందడుగు వేశానంటారు. అలా 2022లో మైనర్లను కాపాడి, ఇంటికి చేర్చినందుకు సుమతికి ‘రెస్క్యూ ఫర్‌ చైల్డ్‌ మిస్సింగ్‌’ అవార్డును ఇచ్చారు. తర్వాత ఆత్మహత్యకు యత్నించిన ఓ వ్యక్తిని కాపాడినందుకు ‘బ్రేవరీ’ అవార్డునూ ప్రదానం చేశారు. ఈ ఐదేళ్లలో ఇలాంటివి చాలానే. ఇవన్నీ వృత్తి మీద ప్రేమనూ, బాధ్యతనూ మరింత పెంచుతున్నాయంటారు సుమతి.

