ఆమె బతకాలంటే రూ. అరకోటి కావాలి - సాయం కోసం కుటుంబం ఎదురుచూపులు

తీవ్ర అనారోగ్య సమస్యతో బాధపడుతున్న రాజమహేంద్రవరం వాసి - ప్రాణవాయువు కోసం 24 గంటలూ ఆక్సిజన్ సిలిండర్‌పైనే ఆధారం - ఊపిరితిత్తులు మార్చాలంటే అరకోటి పైనే ఖర్చవుతుందంటున్న వైద్యులు

Woman_Suffering_from_Lung_Disease
Woman_Suffering_from_Lung_Disease (ETV)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : March 20, 2026 at 5:03 PM IST

Woman Suffering from Lung Disease in Rajamahendravaram: హాయిగా ఊపిరి పీల్చుకునే పరిస్థితి లేదు. ప్రాణవాయువు కోసం 24 గంటలూ ఆక్సిజన్ సిలిండర్‌పైనే ఆధారం. ఒకరోజు, రెండు రోజులు కాదు 4 ఏళ్లుగా ఇదే పరిస్థితి అంటే అంతకుమించిన కష్టం ఏముంటుంది. 80 శాతం దెబ్బతిన్న ఊపిరితిత్తులతో క్షణమొక యుగంలా ఎప్పుడేం జరుగుతుందో తెలియక ఓ మహిళ నరకయాతన అనుభవిస్తోంది. ఆపరేషన్ చేయించాలంటే లక్షల రూపాయల్లో ఖర్చవుతుందని వైద్యులు తేల్చేశారు. ఆక్సిజన్ కొనడానికే తలకు మించిన భారంగా మారిన ఆ కుటుంబం ఆపన్నహస్తం కోసం ఎదురుచూస్తోంది. ఎవరో ఒకరు తమకు సాయం చేయకపోతారా అని వేయికళ్లతో ఎదురుచూస్తున్న ఆ కుటుంబ దీనస్థితిపై ప్రత్యేక కథనం.

తూర్పు గోదావరి జిల్లాలోని రాజమహేంద్రవరానికి చెందిన దుర్గాదేవి అనే మహిళ బతకాలంటే ఆక్సిజన్ సిలిండర్ ద్వారా శ్వాస తీసుకోవాలి. ఇంటి పనులు చేస్తూ కుటుంబానికి ఆసరాగా ఉండాల్సిన భర్తే ఆమెకు అన్ని సపర్యలూ చేస్తున్నారు. వీరిది నగరంలోని తాడితోట జంక్షన్ సమీపంలోని ఇందిరానగర్‌లో అద్దె ఇంట్లో బతికే కుటుంబం. 37 ఏళ్ల వయసులో వృద్ధాప్యంలా మంచానికే పరిమితమైన ఈమె జీవితం వెనుక దాగి ఉన్న కష్టాలెన్నో, నిత్యం అనుభవిస్తున్న బాధలెన్నో. దుర్గాదేవికి 2022 మార్చిలో దగ్గు వచ్చింది. తగ్గిపోతుందిలే అని ఆ కుటుంబం అనుకుంది. ఎంతకూ తగ్గకపోవటంతో ఆసుపత్రికి వెళ్లి వైద్యుడిని సంప్రదించగా పరీక్షలు చేసి డాక్టర్‌ చెప్పిన నిజం ఆ కుటుంబంలో తీవ్ర విషాదాన్ని నింపింది.

24 గంటలూ ఆక్సిజన్ సిలిండర్‌పైనే జీవనం - సాయం కోసం ఎదురుచూస్తున్న కుటుంబం (ETV)

ఆదుకునే ఆపన్నహస్తం కోసం ఎదురుచూపులు: ఊపిరితిత్తుల సమస్య మయోసైటిస్, ఆటో ఇమ‌్యునిటీ డిసీజ్‌తో దుర్గాదేవి బాధపడుతున్నట్లు వైద్యులు తేల్చేశారు. ఆక్సిజన్ సిలిండర్‌తోనే శ్వాస తీసుకోవాలని చెప్పేశారు. దీంతో ఆమె జీవితం నిత్యనరకంగా మారింది. పడుకున్నా కూర్చున్నా చివరికి కాలకృత్యాలు తీర్చుకోవాలన్నా పక్కన ఆక్సిజన్ సిలిండర్ ఉండాల్సిందే. దాని ద్వారా ఊపిరి పీల్చుకోపోతే ప్రాణం పోయే పరిస్థితి ఏర్పడింది. దుర్గాదేవి భర్త పేరు దైవసహాయం. తిరునాళ్లలో వన్ గ్రామ్ గోల్డ్ విక్రయించగా వచ్చే ఆదాయంతో కుటుంబాన్ని నెట్టుకొస్తున్నారు. వీరికి 13 ఏళ్ల కుమార్తె ఉంది. చాలీచాలని ఆదాయంతో పూట గడవటమే కష్టంగా ఉన్న సమయంలో వైద్యులు దుర్గాదేవికి ఊపిరితిత్తులు మార్చాలని చెప్పారు. దాని కోసం రూ.46 లక్షలకు పైనే ఖర్చవుతుందని తేల్చేశారు. కుటుంబ పోషణకే ఇబ్బందిపడే ఆ కుటుంబానికి దుర్గాదేవి అనారోగ్య సమస్య కంటిమీద కునుకు లేకుండా చేస్తోంది.

"నేను ఆక్సిజన్ లేకపోతే అస్సలు ఉండలేను. లేకపోతే దగ్గు, ఆయాసం వచ్చేస్తుంది. నాకు ఊపిరితిత్తుల మార్పిడికి రూ.46 లక్షలు ఖర్చు అవుతుందని వైద్యులు చెప్పారు. ఆక్సిజన్ లేకపోతే ఊపిరి తీసుకోలేను. నేను ఏ పనీ చేయలేను. మా కుమార్తె చేస్తుంది.'' - దుర్గాదేవి

"నా సంపాదన నెలకు 15 నుంచి 20 వేల మధ్యలో ఉంటుంది. అవి మందుల ఖర్చులకు కూడా సరిపోవట్లేదు. అలానే ప్రతి నెల నా కుటుంబసభ్యుల దగ్గర అప్పు చేయాల్సి వస్తుంది. ఈ పరిస్థితుల్లో మా ఇల్లు గడవడం చాలా కష్టంగా ఉంది. ఎవరైనా దాతలు ముందుకొచ్చి సాయం చేస్తారని చూస్తున్నాను." - దైవసహాయం, దుర్గాదేవి భర్త

ఓ వైపు పని చేసుకుంటూనే దుర్గాదేవి భర్త ఆమెకు సపర్యలు చేస్తున్నారు. వ్యాధి కారణంగా దుర్గాదేవి ఊపిరితిత్తులు 80 శాతం మేర గట్టిపడిపోయాయి. ఇప్పుడు 20 శాతమే పని చేస్తున్నాయి. ఆమె బతకాలంటే అక్షరాలా అరకోటి రూపాయలతో ఆపరేషన్ చేయాల్సిందేనని హైదరాబాద్‌లోని వైద్యులు చెప్పారు. ఏం చేయాలో తెలియక ఆ కుటుంబం కన్నీరుమున్నీరవుతోంది. దాతలు ఆదుకుంటే తప్ప ఊపిరి నిలవదని వారు తల్లడిల్లారు. అవయవ మార్పిడి కోసం హైదరాబాద్‌లో ప్రముఖ ఆసుపత్రికి వెళ్లగా జీవనధారలో నమోదు చేశారు. దుర్గాదేవి శరీరంలో ఊపిరితిత్తులు మినహా మిగతా అవయవాలు సమర్థంగా పని చేస్తున్నాయని వైద్యులు చెప్పారు. సాయం అందించే దాతలు మరిన్ని వివరాలకు 8008001706 నంబరుకి సంప్రదించగలరు.

