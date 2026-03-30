బంగారం నగలు లాకర్​లో పెట్టి - బీమా సొమ్ము కోసం మహిళ డ్రామా

తూర్పుగోదావరి జిల్లాలో బీమా సొమ్ము కోసం మహిళ డ్రామా - దొంగలు ఇంట్లో నగలు చోరీ చేశారని నాటకం - చివరకు పోలీసుల విచారణలో బంగారు ఆభరణాలను తానే మాయం చేశానని అంగీకారం

Woman Stages Theft For Insurance Money
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : March 30, 2026 at 1:25 PM IST

Updated : March 30, 2026 at 1:53 PM IST

Woman Stages Theft For Insurance Money in East Godavari District: ఇంట్లో దొంగలు పడ్డారు కాళ్లు, చేతులు కట్టేసి బంగారం దోచేశారు అని ఓ మహిళ చెప్పగానే అంతా అయ్యో పాపం అనుకున్నారు. ఆ మహిళపై జాలి చూపించారు. ఇంట్లోకి దొంగలు చొరబడి నగలు దోచుకెళ్లారని చెబుతుంటే సానుభూతి చూపించారు. కానీ ఇది నిజమనుకుంటే మీరు పొరబడినట్లే అసలేం జరిగిందేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

తూర్పుగోదావరి జిల్లా కోరుకొండ మండలానికి చెందిన ముండ్రు పద్మ అనే మహిళకు ఇద్దరు పిల్లలు ఉన్నారు. వీరు ఇద్దరూ లండన్‌లో స్థిరపడ్డారు. దాంతో పద్మ స్వగ్రామంలో ఒంటరిగా జీవిస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో ఈనెల 26వ తేదీన నలుగురు దొంగలు ఇంటికొచ్చి తనను బంధించారని, బంగారు ఆభరణాలను దోచేశారని పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. అనంతరం పోలీసులు సంఘటనా స్థలానికి చేరుకుని సీసీ కెమెరాలను పరిశీలించారు. ఇందులో ఆమె వస్తువులను చెల్లాచెదురుగా పడేయడం, సీసీ కెమెరాల తీగలను తొలగించడం అధికారులు గమనించారు. వాటి గురించి ఆరా తీయగా అసలు విషయం బయటపడింది.

బీమా డబ్బు కోసం ఆశపడి: పద్మ కొద్దిరోజుల క్రితం రాజమహేంద్రవరంలో దఫదఫాలుగా రూ. 20 లక్షల విలువైన బంగారు ఆభరణాలు కొనుగోలు చేసి లాకర్‌లో భద్రపరిచారు. అయితే నగలు కొనే సమయంలో వాటికి ఏడాది పాటు బీమా ఉంటుందని పద్మ తెలుసుకున్నారు. ఒకవేళ దొంగతనం జరిగిందని చెబితే బీమా సొమ్ము దక్కించుకోవచ్చని భావించారు. అంతేకాకుండా ఇటు నగలు సైతం మిగులుతాయనే ఉద్దేశంతో పద్మ ఈ నాటకానికి తెరలేపారు. చివరకు ఇదంతా బట్టబయలవడంతో నేనే డ్రామా ఆడానని పద్మ ఒప్పుకొన్నట్లు పోలీసులు పేర్కొన్నారు.

"నా కాళ్లకు, చేతులకు తాడుతో కట్టుకుని ఉంటేనే దొంగలు నా బంగారాన్ని చోరీ చేశారని పోలీసులు నమ్ముతారని ఈ విధంగా చేశాను. నగలు కొనే సమయంలో వాటికి ఏడాది పాటు బీమా ఉంటుందని తెలిసింది. అయితే ఈ నగలను దొంగిలించారని వారిని నమ్మిస్తే ఉన్న నగలతో పాటుగా డబ్బులు సైతం వస్తాయనే ఆశతోనే ఈ నాటకాన్ని ఆడాను" -పద్మ, నిందితురాలు

"ఇంట్లో దొంగలు పడి నగదును అపహరించారనే సమాచారం తెలియగానే పద్మ ఇంటికి రావడం జరిగింది. విచారణలో భాగంగా ఇంట్లో ఉన్న సీసీ కెమెరాలను పరిశీలించగా వీటి వైర్లను తొలగించడాన్ని గమనించాం. అనుమానంతో దాని గురించి ఆమెను ఆరా తీయగా విచారణలో తానే డబ్బుల కోసం ఆశపడి బంగారు ఆభరణాలను మాయం చేశానని నిజాన్ని అంగీకరించింది. పద్మ ఇంటికి ఏ దొంగలు రాలేదు. ఆమె దొంగతనం జరిగినట్లు చిత్రీకరించింది. జరగని దొంగతనాన్ని జరిగినట్లుగా చిత్రీకరించినందుకు పద్మపై చట్టప్రకారం చర్యలు తీసుకుంటాం". -పోలీసు అధికారి

పని చేస్తున్న గుడిలోనే అర్చకుల చోరీ - పంపకాల్లో తేడాతో వెలుగులోకి దొంగతనం

'రూ.లక్ష ఇవ్వకపోతే శపిస్తాం' - వృద్ధురాలిని బెదిరించిన స్వామిజీలు

