చిల్లర కోసం గొడవ - మహిళా కండక్టర్ను బస్సులోంచి తోసేసిన ప్రయాణికురాలు
Woman Conductor Pushed Off Moving Bus : భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లాలో ప్రయాణికురాలితో చిల్లర కోసం జరిగిన వాగ్వాదం మహిళా కండక్టర్ ప్రాణాల మీదకు తెచ్చింది. మెరుగైన చికిత్స కోసం హైదరాబాద్కు తరిలించారు.
Published : October 25, 2026 at 10:47 PM IST|
Updated : October 25, 2026 at 10:56 PM IST
Woman Conductor Pushed Off Moving Bus : ప్రయాణికురాలితో చిల్లర విషయంలో జరిగిన వాగ్వాదం ఓ మహిళా ఆర్టీసీ కండక్టర్కు తీవ్ర గాయాలు కావడానికి దారితీసింది. భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లాలోని అశ్వాపురం ప్రాంతంలో ఈ ఘటన చోటుచేసుకుంది. బస్సులో టికెట్ తీసుకోవడం, మిగిలిన చిల్లర ఇవ్వడం వంటి విషయాలపై మొదలైన వివాదం చివరకు ప్రమాదానికి దారితీసింది. కండక్టర్ను మెరుగైన చికిత్స కోసం హైదరాబాద్కు తరిలించారు.
టికెట్ విషయంలో మొదలైన వాగ్వాదం
మిట్టగూడెంకు చెందిన ఓ ప్రయాణికురాలు మణుగూరు నుంచి భద్రాచలం వెళ్తున్న మణుగూరు ఆర్టీసీ డిపోకు చెందిన పల్లె వెలుగు బస్సు ఎక్కారు. ఆమెతో పాటు ఉన్న బాలుడికి టికెట్ తీసుకోవాలని మహిళా కండక్టర్ సూచించారు. అయితే, మొదట టికెట్ తీసుకోవడానికి ప్రయాణికురాలు నిరాకరించింది. కండక్టర్తో వాగ్వాదానికి దిగారు. అనంతరం బాలుడికి టికెట్ తీసుకునేందుకు అంగీకరించారు. టికెట్ కోసం కండక్టర్కు ప్రయాణికురాలు డబ్బులు ఇచ్చారు.
చిల్లర విషయంలో పెరిగిన వివాదం
టికెట్ ఇచ్చిన కండక్టర్ ప్రయాణికురాలు దిగేటప్పుడు మిగిలిన చిల్లర తీసుకోవాలని సూచించారు. అయితే, ఇప్పుడే చిల్లర ఇవ్వాలని ప్రయాణికురాలు పట్టుబట్టింది. దీంతో మరోసారి వాగ్వాదానికి దిగారు. ఈ క్రమంలో మిట్టగూడెం స్టాప్ రావడంతో ఆమె బస్సు దిగేందుకు ప్రయత్నం చేశారు. పరిస్థితి తీవ్రం కావడంతో ప్రయాణికురాలిని అశ్వాపురం పోలీస్ స్టేషన్కు తీసుకెళ్లాలని కండక్టర్ నిర్ణయం తీసుకున్నారు.
కదులుతున్న బస్సు కింద పడి గాయాలు
బస్సును ముందుకు నడపాలని డ్రైవర్కు కండక్టర్ సూచించింది. బస్సు కదులుతున్న సమయంలో ప్రయాణికురాలు కండక్టర్ను నెట్టివేసినట్లు సమాచారం. దీంతో కండక్టర్ కదులుతున్న బస్సు వెనుక చక్రాల కింద పడిపోయారు. ఈ ప్రమాదంలో ఆమె కాలికి తీవ్ర గాయాలయ్యాయి.
మెరుగైన చికిత్స కోసం హైదరాబాద్కు తరలింపు
సమాచారం అందుకున్న వెంటనే బాధితురాలిని 108 అంబులెన్స్లో భద్రాచలం ప్రభుత్వ ప్రాంతీయ వైద్యశాలకు తరలించారు. అనంతరం మెరుగైన చికిత్స కోసం హైదరాబాద్కు తీసుకెళ్లారు. ఈ ఘటనకు సంబంధించి ప్రయాణికురాలిని అదుపులోకి తీసుకున్నట్లు సీఐ ఎల్లయ్య తెలిపారు.
"మణుగూరు నుంచి భద్రాచలం వెళ్తున్నాం. పూల మార్కెట్లో మహిళ, వాళ్ల అబ్బాయి బస్సు ఎక్కారు. బాలుడి హాఫ్ టికెట్ కోసం రూ.100 ఇచ్చింది. కండెక్టర్ చిల్లర లేదని చెప్పింది. వాళ్లు గొడవ పడ్డారు. హనుమాన్ ఆలయంవద్ద 10 నిమిషాలు బస్సు ఆపాను. కండెక్టర్ పోలీస్ స్టేషన్కు పోదామని చెప్పింది. కొంచెం దూరం వెళ్లాక ప్రయాణికురాలు స్టేషన్ రానని చెప్పింది. బస్సు స్లో అవుతుంటే కండక్టర్ను ప్రయాణికురాలు తోసేసింది" - ఆర్టీసీ బస్సు డ్రైవర్
చిన్నపాటి చిల్లర వివాదం తీవ్ర ప్రమాదానికి దారితీయడంతో ఈ ఘటన స్థానికంగా చర్చనీయాంశంగా మారింది.