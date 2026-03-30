ETV Bharat / state

బ్రెడ్​, పాలు ఎక్కువ రోజులు చెడిపోకుండా - ఆర్మీ కోసం రూ.46 లక్షలతో 'ఆమె' ప్రాజెక్ట్

బోధనా రంగంలో 30 ఏళ్ల అనుభవం- పరిశోధనలకూ ప్రాధాన్యం- యూజీసీ, డీబీటీ, డీఎస్టీ, ఐసీఎంఆర్, ఏపీ నెదర్లాండ్స్‌ బయోటెక్నాలజీ, ఎంఆర్‌హెచ్‌ఆర్‌ వంటి పరిశోధనా సంస్థల ఆర్థిక సహకారంతో 14 ప్రాజెక్టులు పూర్తి

author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : March 30, 2026 at 2:16 PM IST

|

Updated : March 30, 2026 at 3:26 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Woman Project For Army Personnel With Funds of Rs 46 Lakhs From DRDO: చదువంటే కేవలం పుస్తకాల్లోని సమాచారాన్ని తెలుసుకోవడం, కాదు, పరిశోధనలకూ ప్రాణం పోయాల్సి ఉంటుంది. తిరుపతి, శ్రీ పద్మావతి మహిళా వర్సిటీ అప్లైడ్‌ మైక్రోబయాలజీ విభాగం సీనియర్‌ ఆచార్యులుప్రొఫెసర్‌ పి.ఉమా మహేశ్వరి దేవి ఈ మార్గాన్నే ఎంచుకున్నారు. తన పరిశోధనల వివరాలు ఈ కథనం ద్వారా తెలుసుకుందాం.

బోధనా రంగంలో 30 ఏళ్ల అనుభవంలో ఆమె మొదట్నుంచీ పరిశోధనలకూ ప్రాధాన్యం ఇస్తూ వచ్చినట్లు తెలుపుతున్నారు. యూజీసీ, డీబీటీ, డీఎస్టీ, ఐసీఎంఆర్, ఏపీ నెదర్లాండ్స్‌ బయోటెక్నాలజీ, ఎంఆర్‌హెచ్‌ఆర్‌ వంటి పరిశోధనా సంస్థల ఆర్థిక సహకారంతో ఇప్పటివరకు 14 ప్రాజెక్టులు పూర్తి చేశారప. ప్రస్తుతం 5 ప్రాజెక్టుల్ని చేస్తున్నారు. వాటిలో 2 ‘పీఎం ఉష’ నిధులతో చేపడుతున్నట్లు ప్రొఫెసర్‌ పి.ఉమా మహేశ్వరి దేవి వివరిస్తున్నారు. ఈమె UGC మిడ్‌ కెరియర్‌ గ్రాంటూ అందుకున్నారు. ఇప్పటివరకూ 7 అంశాలకు సంబంధించి పేటెంట్లకు దరఖాస్తు చేయగా నాలుగింటికి దక్కినట్లు ఆమె తెలుపుతున్నారు. మిగిలినవి పరిశీలన దశలో ఉన్నాయి.

వివిధ జర్నల్స్‌లో 120 పబ్లికేషన్లు ప్రచురితమయ్యాయి. వాటిలో అధికంగా స్కోపస్‌ జర్నల్‌లోనే వచ్చినట్లు ఆమె వివరిస్తున్నారు. అకాడమీ ఆఫ్‌ ప్లాంట్‌ సైన్సెస్, ఇండియా(ఆప్సీ) వైస్‌ ఛైర్‌పర్సన్‌గా, రాష్ట్ర పరిశోధన బోర్డు డైరెక్టర్‌గా, ఆల్‌ ఇండియా సర్వే ఆన్‌ హయ్యర్‌ ఎడ్యుకేషన్‌ రాష్ట్ర నోడల్‌ ఆఫీసర్‌గా పని చేసిన అనుభవం కూడా ఉంది ఉమామహేశ్వరికి. అంతర్జాతీయ స్థాయిలో 2 పోస్ట్‌ డాక్టోరల్‌ ఫెలోషిప్‌లూ చేశారు. ఆంధ్రప్రదేశ్‌ ప్రభుత్వం నుంచి రాష్ట్ర శాస్త్రవేత్త అవార్డు, యూజీసీ నుంచి మిడ్‌ కెరియర్‌ అవార్డుతోపాటు పలు ప్రతిష్ఠాత్మక అవార్డులనూ అందుకున్నారు.

ప్రొఫెసర్​ ఉమామహేశ్వరి దేవి పరిశోధనలు- వాటి వివరాాలు:

ఆర్మీ సిబ్బంది కోసం రూ.46లక్షల డీఆర్డీఓ నిధులతో ఒక ప్రాజెక్టు చేపట్టారు. బ్రెడ్డు, పాలు ఎక్కువ రోజుల పాటు చెడిపోకుండా ఉండేలా చేయడం దీని ఉద్దేశం. ఒక సహజ నూనెను అభివృద్ధి చేశడం ద్వారా దీన్ని విజయవంతం చెయ్యాలనుకుంటుంది. పాత్రలో ఉన్న పాలల్లో దీన్ని వేస్తే 60 రోజులు పాడవకుండా ఉంటాయి. బ్రెడ్డు 45-60రోజుల వరకు తాజాగా ఉంటుంది. వర్సిటీలోని మరో ఇద్దరు ఆచార్యులతో, మైసూర్‌లోని డీఆర్‌డీవో రీసర్చ్‌ ల్యాబ్‌ సమన్వయంతో కలిసి ఈ ప్రాజెక్టుని మొదలుపెట్టానిట్లు ఆమె తెలుపుతున్నారు.

కాలేయ సంబంధ వ్యాధులు ఎక్కువగా మద్యం సేవించే వారిలో వస్తాయి. ఆహారపు అలవాట్లలో మార్పువల్ల కూడా ఈ ఫ్యాటీ లివర్‌ సమస్యలు వస్తాయి. వీరికి ఊరట కలిగించడం కోసం గ్రీన్‌ టీ ఆకు, దొండకాయ, సీగ్రాస్, వెల్లుల్లి కలిపి ఔషధం తయారు చేశారు. దాన్ని నీటిలో కలుపుకుని తాగితే సమస్యకు పరిష్కారం లభిస్తుందని ఆమె అంటున్నారు. దీనికి పేటెంట్‌ను సాధించిన ఉమామహేశ్వరి దీన్ని టాబ్లెట్‌ రూపంలోకి అందుబాటులోకి తెచ్చే ప్రయత్నం చెేస్తున్నట్లు తెలుపుతున్నారు. సాధారణంగా గాయాలు పెద్దవైనప్పుడు అక్కడ ఉన్న చర్మాన్ని తీసేసి వేరే శరీరభాగం నుంచి తీసి ఆ స్థానంలో అమరుస్తారు.

సీ వీడ్‌లోని రెడ్‌ ఆల్గేతో ఆయింట్‌మెంట్‌: దీనికి బదులుగా సహజంగా సముద్రంలో లభించే సీ వీడ్‌లోని రెడ్‌ ఆల్గేను తీసుకుని ఆయింట్‌మెంట్‌ తయారు చేసినట్లు ఆమె పేర్కొన్నారు. దీన్ని పెద్ద గాయాలపై రాస్తే త్వరగా నయం అవుతుంది. దీనికీ పేటెంటు దక్కింది. విత్తనాలు ఆరోగ్యంగా లేకపోతే మొలకెత్తవు. అవి ఆరోగ్యంగా ఉన్నాయా లేదా తెలుసుకునేలా ఒక కిట్‌ తయారు చేశారు. వేరుసెనగ, కందులు, క్యాప్సికం, మిర్చి విత్తనాల ఆరోగ్య సమాచారాన్ని దీని ద్వారా తెలుసుకోవచ్చు. ఈ పరిశోధనకు ఇండియన్‌ సైన్స్‌ కాంగ్రెస్‌ నుంచి యంగ్‌ సైంటిస్ట్‌ అవార్డు దక్కింది. పేటెంటూ పొందినట్లు మన ఆదర్శ ప్రొఫెసర్​ ఉమామహేశ్వకి వివరించారు.

TAGGED:

PROF UMA MAHESWARI DEVI PROJECT
PROF PROJECT FOR ARMY
WOMAN PROJECT WITH DRDO FUNDS
WOMAN PROJECT
WOMAN SUCCESS STORY

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.