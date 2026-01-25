ETV Bharat / state

ప్రియుడిపై కోపం - కుటుంబసభ్యులపై పెట్రోలు పోసి నిప్పంటించిన మహిళ

ప్రియుడిపై కోపంతో అతని కటుంబసభ్యులపై పెట్రోలు పోసి నిప్పంటించిన మహిళ - మంటలను అదుపుచేసేందుకు వచ్చిన ఆరుగురు స్థానికులకూ గాయాలు - ప్రభుత్వ వైద్యశాలకు తరలింపు

Woman Poured Petrol On Boyfriend's Family And Woman Attacked With Virus Injection
Woman Poured Petrol On Boyfriend's Family And Woman Attacked With Virus Injection (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : January 25, 2026 at 2:19 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Woman Poured Petrol On Boyfriend's Family in AP : సినిమాలు, సీరియల్లతో పాటు ప్రస్తుతం సామాజిక మాధ్యమాల ప్రభావం అందరి మీద ఉంటుందనడానికి ఇవే ఉదాహరణలు. ఎంతటి నేరానికైనా వెనుకడుగు వేయకుండా సినీఫక్కీ తరహాలో ప్లానింగ్​లు చేసుకుంటూ పోలీసులే అవాక్కయ్యేలా చేస్తున్నారు కొంతమంది. అటువంటి సంఘటనలకు కారణాలు ఏమైనా, చివరికి ప్రాణాలు తీసేందుకు సైతం వెనకాడటం లేదు. తీరా పోలీసులకు చిక్కి కటకటాలపాలవ్వడం చూస్తునే ఉన్నాం. తాజాగా ఇలాంటి ఘటనలే రాష్ట్రంలో వెలుగుచూశాయి.

ప్రియుడి కుటుంబ సభ్యులపై పెట్రోలు పోసిన మహిళ : ప్రియుడిపై కోపంతో అతని కటుంబసభ్యులపై ఓ మహిళ పెట్రోలు పోసి నిప్పంటించిన ఘటన గుంటూరు జిల్లా చేబ్రోలు మండలంలోని సుద్దపల్లిలో శనివారం రాత్రి చోటుచేసుకుంది. సుద్దపల్లికి చెందిన మల్లేశ్​కు తెనాలికి చెందిన దుర్గ అనే మహిళతో కొంతకాలంగా వివాహేతర సంబంధం ఉంది. అప్పటికే దుర్గకు వివాహమై ఒక కుమారుడు కూడా ఉన్నాడు. ఈ క్రమంలో కొద్దిరోజులుగా ఇద్దరి మధ్య అనేక గొడవలు జరుగుతున్నాయి.

దీనిపై శనివారం(24-01-26) రోజున తెనాలిలో పంచాయితీ పెట్టారు. దీంతో అతనిపై కోపం పెంచుకున్న దుర్గ, సుద్దపల్లికి చేరుకుని మల్లేశ్​ భార్యతో వివాదానికి దిగింది. ఆమె, ఆమె కుమారుడుతో పాటు మల్లేశ్​ తల్లి పై కూడా వెంట తెచ్చుకున్న పెట్రోలు పోసింది. అనంతరం తెనాలిలో ఉన్న మల్లేశ్​కు ఫోన్ చేసి బెదిరిస్తూ దుర్గ నిప్పంటించింది. ఈ క్రమంలో దుర్గ శరీరం పైన కూడా కాస్తంత పెట్రోలు పడడంతో ఆమెకు కూడా నిప్పంటుకుంది. మంటలను అదుపుచేసేందుకు వచ్చిన ఆరుగురు స్థానికులకు కూడా గాయాలయ్యాయి. బాధితులందరినీ గుంటూరు ప్రభుత్వ వైద్యశాలకు తరలించారు. దాడి చేసిన దుర్గతో పాటు తీవ్రంగా గాయపడినవారిని వడ్లమూడిలోని ప్రైవేటు ఆసుపత్రికి తరలించారు.

మరో ఘటనలో : ప్రియుడు దూరం పెడుతున్నాడని ఆయన భార్యపై ప్రాణాంతక ఇంజెక్షన్‌తో ఓ మహిళ దాడి చేసింది. ఆలస్యంగా వెలుగుచూసిన ఈ ఘటన కర్నూలులో చోటుచేసుకుంది. కర్నూలు డీఎస్పీ బాబూప్రసాద్, సీఐ శేషయ్య శనివారం తెలిపిన వివరాల ప్రకారం కర్నూలు నగరానికి చెందిన ఓ వైద్యుడు, వసుంధర అనే స్థానిక మహిళతో ఎంతో సన్నిహితంగా ఉండేవాడు. కొన్ని సంవత్సరాల కిందట వైద్యుడికి వేరే అమ్మాయితో వివాహం కావడంతో ముందు నుంచి పరిచయం ఉన్నా వసుంధరను నిర్లక్ష్యం చేశాడు. దీంతో ఆమె వైద్యుడి కుటుంబంపై కక్ష పెంచుకుంది. ఈనెల 9ల తేదీన వైద్యుడి భార్య ద్విచక్రవాహనంపై బయటికి వెళ్లడం గమనించిన వసుంధర, ఆమె వాహనంపైనుంచి కిందపడిపోయేలా చేసింది.

అలా రోడ్డుపై వైద్యుడి భార్య పడిపోయిన వెంటనే సాయం చేస్తున్నట్లు నటించిన ముగ్గురు వ్యక్తులు ఒక్కసారిగా ఆమెను ఆటోలో ఎక్కించారు. అప్పటికే ఆటోలో ఉన్న వసుంధర, ఆ వైద్యుడి భార్యపై వైరస్‌ ఇంజెక్షన్‌తో దాడికి దిగింది. బాధితురాలు గట్టిగా కేకలు వేయడంతో ఆటోలో ఉన్న వారంతా ఆ ప్రాంతం నుంచి పారిపోయారు. బాధితురాలు వెంటనే ఆసుపత్రిలో చేరింది. మెరుగైన చికిత్స తీసుకోవడంతో ఆమె ప్రమాదం నుంచి తప్పించుకుంది. కర్నూలు మూడో పట్టణ పోలీసులు బాధితురాలి భర్త ఫిర్యాదు మేరకు కేసు నమోదు చేసి, దర్యాప్తు చేపట్టారు. సీసీ కెమెరా పుటేజితో పాటు ఇతర సాంకేతిక పరిజ్ఞానం ఆధారంగా వసుంధర, ఆమెకు సహకరించిన మరో ముగ్గురిని కూడా అరెస్టు చేశారు.

పల్నాడు జిల్లాలో పట్టపగలే దారుణం - జంట హత్యలకు పాల్పడిన మైనర్లు

తహసీల్దార్​పై కొడవలితో దాడి - కారణం అదేనా!

TAGGED:

WOMAN POURED PETROL ON HIS FAMILY
WOMAN PETROL INCIDENT IN SUDDAPALLI
WOMAN ATTACKS LOVERS WIFE INJECTION
WOMAN ATTACKED HER LOVERS WIFE
WOMAN POURED PETROL ON HIS FAMILY

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.