రూ.500 కోసం గొడవ - వ్యక్తిపై సలసల కాగే నూనె పోసిన మహిళ
Woman Poured Hot Oil on Man : రూ.500 అప్పు చెల్లించలేదని ఓ వ్యక్తిపై మహిళ సలసల కాగే నూనె పోసింది. నెల్లూరు రూరల్ మండలంలో ఈ ఘటన జరిగింది.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 10, 2026 at 6:50 PM IST
కేవలం 5 వందల రూపాయల అప్పు వివాదం ఒక వ్యక్తి జీవితాన్ని ప్రమాదంలో పడేసింది. అప్పు తీరిపోయిందని ఒకరు, లేదు చెల్లించాల్సిందేనని మరొకరు వాదించుకున్న క్రమంలో క్షణికావేశం కాస్తా దాడికి దారి తీసింది. అప్పుగా తీసుకున్న డబ్బు తిరిగి ఇవ్వలేదన్న కోపంతో ఓ మహిళ ఒక వ్యక్తిపై కాగుతున్న వేడి నూనె పోసి ఘోరానికి ఒడిగట్టింది. ఈ దారుణ ఘటన నెల్లూరు జిల్లాలో వెలుగు చూసింది.
పోలీసులు, స్థానికులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం నెల్లూరు రూరల్ మండలం మాదరాజు గూడూరు ప్రాంతానికి చెందిన శీనయ్య అదే గ్రామానికి చెందిన హసీనా వద్ద గతంలో రూ.500 అప్పుగా తీసుకున్నాడు. అయితే తాను ఇప్పటికే ఆమె ఇంటి వద్ద పని చేసి ఆ అప్పును పూర్తిగా చెల్లించేశానని శీనయ్య తెలిపాడు. ఈ విషయమై ఇరువురి మధ్య తీవ్రస్థాయిలో వాగ్వివాదం చోటు చేసుకుంది. మాట మాట పెరిగి ఇద్దరూ పరస్పరం దూషించుకున్నారు.
శీనయ్య శరీరంపై తీవ్ర గాయాలు : ఈ క్రమంలో టిఫిన్ దుకాణం నడుపుతున్న హసీనా తీవ్ర ఆగ్రహానికి లోనై కాగుతున్న వేడివేడి నూనెను శీనయ్యపై పోసేసింది. దీంతో శీనయ్య శరీరంపై తీవ్ర గాయాలయ్యాయి. దీంతో బాధితుడు ఒక్కసారిగా కేకలు వేశాడు. అవి విన్న స్థానికులు వెంటనే స్పందించి అతడిని చికిత్స నిమిత్తం నెల్లూరు ప్రభుత్వ ఆస్పత్రికి తరలించారు. ప్రస్తుతం అతడి పరిస్థితి విషమంగా ఉన్నట్లు సమాచారం.
ఘటనపై సమాచారం అందుకున్న నెల్లూరు రూరల్ పోలీసులు వెంటనే రంగంలోకి దిగారు. ఆసుపత్రికి చేరుకుని బాధితుడి నుంచి వివరాలు సేకరించారు. ఈ మేరకు హసీనాపై హత్యాతయ్నం కేసు నమోదు చేసిన పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకుని కోర్టులో హాజరుపరిచారు. కేవలం 5 వందల రూపాయల కోసం వ్యక్తిపై మరిగే నూనె పోయడం స్థానికంగా తీవ్ర కలకలం రేపింది.
''షేక్ హసీనా అనే మహిళ టీఫిన్ సెంటర్ నడుపుతుంటుంది. శీనయ్య అనే వ్యక్తి ఆమె దగ్గరకు టిఫిన్ కోసం వెళ్లాడు. అప్పుడు నువ్వు నాకు గతంలో రూ.500 బాకీ ఉన్నావు. అవి ఇవ్వకుండా తిరుగుతున్నావు అని ప్రశ్నించింది. అతను సమాధానంగా నేను నీ ఇంట్లో పని చేశాను దానికి నీకు ఇవ్వాల్సిన డబ్బులకు చెల్లుబాటు అయిందని చెప్పాడు. ఈ విషయంలో ఇద్దరి మధ్య గొడవ జరిగింది. ఈ క్రమంలో హసీనా అక్కడ కాగుతున్న నూనెను తీసుకుని శీనయ్యపై పోసింది. దీంతో అతనికి 30 శాతం వరకు కాలిన గాయాలయ్యాయి. హత్యాయత్నం కింద కేసు నమోదు చేసి హసీనాను అదుపులోకి తీసుకుని కోర్టులో హాజరుపరిచాం.''- శ్రీనివాసరావు, డీఎస్పీ
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