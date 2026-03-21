'నేను డాక్టర్ను పేషెంట్ను చెక్ చేయాలి మీరు బయటకెళ్లండి' - వైద్యురాలి వేషంలో రోగుల నగలు కాజేస్తున్న కిలేడీ
డాక్టర్ల దుస్తులు ధరించి పేషెంట్ల బంగారం కొట్టేస్తున్న యువతి - నగలు ధరించిన మహిళలే టార్గెట్ - డీ ఫార్మసీ చేస్తున్న నిందితురాలు - వైద్య పరిజ్ఞానంతో డాక్టర్గా నమ్మించి టార్గెట్ ఫినిష్
Published : March 21, 2026 at 4:31 PM IST
Fake Doctor Theft Gold From Patient : సమాజంలో కొందరు ఉన్నతంగా చదువుకున్నప్పటికీ సులభంగా డబ్బు సంపాదించాలని అడ్డదారులు తొక్కుతున్నారు. డబ్బే లక్ష్యంగా దొంగలుగా మారి చోరీలకు పాల్పడుతున్నారు. తాజాగా హైదరాబాద్లో నకిలీ డాక్టర్ అవతారమెత్తి చోరీలకు పాల్పడుతున్న ఓ మహిళను పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు. చేతిలో స్టెతస్కోప్, ఒంటిపై తెల్లకోటు. ఇలా చూసినవారు ఎవరైనా ఆమెను డాక్టరే అనుకుంటారు. వైద్య విద్యను అభ్యసిస్తున్న ఆ మహిళ తన చదువునే మోసాలకు పెట్టుబడిగా మార్చుకుంది. డాక్టర్ వేషధారణలో పెద్ద పెద్ద ఆస్పుపత్రిలోకి వెళ్లటం, హడావుడి చేయటం ఆపై అందినకాడికీ దోచుకోవటం ఆమెకు వెన్నతో పెట్టిన విద్య. డాక్టర్ వేషంలో రోగులను లూటీ చేస్తున్న కిలేడీ గుట్టును సికింద్రాబాద్ పోలీసులు రట్టు చేశారు. ఆమెకు సహకరించినందుకు ఆమె భర్తను కూడా అదుపులోకి తీసుకున్నారు.
ఇలా ఐతే ఈజీగా బంగారం కాజేయొచ్చని : పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం వికారాబాద్ జిల్లా నవాబ్పేట మండలం అక్నాపూర్ గ్రామానికి చెందిన గౌండ్ల శిరీష, ఈదులపల్లి సాయి కుమార్ భార్యభర్తలు. వీరికి ఏడాదిన్నర పాప ఉంది. భర్త స్థానికంగా ఓ కల్లు దుకాణం నడుపుతున్నాడు. శిరీష మాదాపూర్లోని ఓ ప్రైవేటు కళాశాలలో డీ-ఫార్మసీ ద్వితీయ సంవత్సరం చదువుతోంది. విలాసాలకు అలవాటుపడిన శిరీష సులభంగా డబ్బు సంపాదించాలనుకుంది. శిరీష గతంలో ఓ ఆసుపత్రిలో అప్రెంటిస్షిప్ చేస్తున్న సమయంలో ఆసుపత్రిలో మహిళా రోగుల నుంచి బంగారం సులభంగా కాజేయెుచ్చని గమనించింది. దీంతో ఆమె భర్తతో కలిసి ఆసుపత్రిలో మహిళా రోగులే లక్ష్యంగా చోరీలు చేయాలని ప్లాన్ వేసింది.
ఎవరికీ అనుమానం రాకుండా : పెద్ద పెద్ద ఆస్పత్రులు అయితే డాక్టర్లను తనిఖీ చేయరని గుర్తించింది శిరీష. ఆప్రాన్ ధరించి భయం లేకుండా ఆసుపత్రిలోకి ప్రవేశిస్తుంది. అక్కడ బంగారు ఆభరణాలు వేసుకున్న వృద్ధులను టార్గెట్ చేసుకుంటుంది. వారితో మంచిగా మాట్లాడుతుంది. తనకు తెలిసిన వైద్య పరిజ్ఞానంతో చికిత్సకు సంబంధించిన పలు రకాల ట్యాబ్లెట్స్, ఇంజక్షన్ల పేర్లు చెబుతుంది. ఆ తర్వాత రూమ్లోకి తీసుకెళ్లి మత్తు ఇంజక్షన్ ఇచ్చి బంగారం చోరీ చేసి అక్కడి నుంచి ఉడాయిస్తుంది.
'గైనకాలజిస్ట్నని నమ్మించి' : ఈనెల 11న శిరీష ముఖానికి స్కార్ఫ్తో ఆప్రాన్ ధరించి చేతిలో స్టెతస్కోప్ పట్టుకుని సికింద్రాబాద్లోని యశోద ఆస్పత్రిలోకి ప్రవేశించింది. నేరుగా నాలుగో అంతస్తులోకి వెళ్లి పరిసరాలు గమనించింది. అనంతరం రూమ్ నంబర్ 407లో ఉన్న మహిళా రోగి వద్దకు వెళ్లి, తాను గైనకాలజిస్ట్ అని చెప్పి ఆమె వెంట ఉన్న సోదరుడు, కుమారుడిని బయటకు పంపింది. తన వెంట తెచ్చుకున్న మత్తు ఇంజెక్షన్ను రోగికి ఇచ్చి ఆమె ఒంటిపై ఉన్న పుస్తెల తాడు, చెవి పోగులు తీసుకుని పరారయ్యింది.
మరో ఆసుపత్రిలో చోరీకి యత్నిస్తుండగా : కొద్ది సేపటికి లోనికి వచ్చిన రోగి బంధువులు ఆమె ఒంటిపై ఉన్న బంగారం కనిపించకపోవడంతో ఆందోళనకు దిగారు. చివరికి ఆమె ఒక ఫేక్ డాక్టర్ అని గుర్తించి మార్కెట్ పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. ఘటనపై కేసు నమోదు చేసిన పోలీసులు ప్రత్యేక బృందాలను రంగంలోకి దింపారు. సికింద్రాబాద్లోనే మరో ఆస్పత్రిలో చోరీ చేసేందుకు శిరీష వెళ్తుండగా పోలీసులు పట్టకున్నారు.
"కొట్టేసిన బంగారాన్ని నిందితురాలు సౌత్ఇండియా షాపింగ్ మాల్, హైటెక్ సిటీలో ఉన్న లలితా జువెల్లర్స్ షాపింగ్ మాల్లో 230 గ్రాములను ఎక్స్ఛేంజ్ చేసింది. ఇందులో యశోదాసుపత్రిలో 11 తులాలు, చందానగర్లోని హాస్పిటల్లో12 తులాల ఆభరణాలున్నాయి. ఎక్స్ఛేంజ్ చేసిన బంగారాన్ని స్వాధీనం చేసుకున్నాం. దంపతులిద్దరిని కస్టడీలోకి తీసుకుని విచారిస్తున్నాం. నిందితులను కోర్టుకు తరలించి శిక్ష పడేలా చర్యలు తీసుకుంటాం" - రాంచందర్ మార్కెట్ పోలీస్ స్టేషన్ ఇన్స్పెక్టర్
'ఎంజాయ్ చేద్దామంటే డబ్బుల్లేవ్ మరి' - జల్సాల కోసం చైన్ స్నాచింగ్ చేస్తున్న విద్యార్థులు
వృద్ధులు, విశ్రాంత ఉద్యోగులే టార్గెట్ - డిజిటల్ అరెస్ట్లతో రెచ్చిపోతున్న సైబర్ నేరగాళ్లు