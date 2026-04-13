ట్రాఫిక్​ చక్రవ్యూహాలను ఛేదిస్తూ - రోగులను వేగంగా ఆస్పత్రికి చేరుస్తున్న డ్రైవర్​ కల్పన

అంబులెన్స్‌ని చాకచక్యంగా పరిగెత్తిస్తున్న విజయవాడ మహిళ - గతంలో ప్రైవేటు పాఠశాలలో ఉపాధ్యాయురాలిగా విధులు - మూడేళ్లుగా అన్ని షిఫ్టుల్లోనూ విధులు నిర్వర్తిస్తూ గుర్తింపు

Published : April 13, 2026 at 10:32 AM IST

Woman Ambulance Driver In Vijayawada : వాహనం నడపడం చాలా మంది చేస్తారు కానీ అంబులెన్స్‌ని చాకచక్యంగా పరిగెత్తించడం వేరు. అలాంటిది ఓ మహిళ మాత్రం ఆ పనిని ఛాలెంజ్‌గా తీసుకున్నారు. పురుషులతో పోటీపడుతూ అంబులెన్స్‌ నడిపేస్తున్నారు. ట్రాఫిక్‌ చక్రవ్యూహాలను అవలీలగా ఛేదిస్తున్నారు. రోగులను వేగంగా ఆసుపత్రికి చేర్చుతూ ఆదర్శంగా నిలుస్తున్నారు.

పురుషులకు పోటీగా కల్పన : ఆపదలో ఉన్న ప్రాణాన్ని కాపాడాలంటే కాలంతో పోటీ పడాలి. ట్రాఫిక్ పద్మవ్యూహంలో సైరన్ మోగిస్తూ మృత్యువుతో పోరాడే బాధితుడిని ఆసుపత్రి తీసుకురావడం పెద్ద యుద్ధమనే చెప్పాలి. అలాంటి యుద్ధాన్ని ఆమె రోజూ చేస్తూనే ఉన్నారు. సాధారణంగా అంబులెన్స్ డ్రైవర్లుగా పురుషులే కనిపిస్తారు. కానీ ఆ అపోహను మన్నెం కల్పన చెరిపేశారు. ఆమె చేతులు స్టీరింగ్ పడితే మృత్యువు కూడా పరార్‌ కావాల్సిందే.

RTC డిపోలో శిక్షణ : కల్పనది NTR జిల్లా చందర్లపాడు. వ్యవసాయ కుటుంబం. BA చదివిన ఈమె ఓ ప్రైవేటు పాఠశాలలో ఉపాధ్యాయురాలిగా పని చేసేవారు. డ్రైవింగ్ మీద ఆసక్తితో కారు నడపడం నేర్చుకున్నారు. కొవిడ్ సమయంలో అందరూ ఇబ్బందులు పడటం చూసి తనవంతుగా ఏదైనా సాయం చేయాలనుకున్నారామె. కారులో ఆక్సిజన్ సిలిండర్లు పెట్టుకుని రోగులను ఆసుపత్రులకు చేర్చడం వంటివి చేశారు. ఆమె డ్రైవింగ్ చేస్తున్న తీరు గమనించిన ఓ వ్యక్తి ఆర్టీసీలో డ్రైవర్ పోస్టుకి ప్రయత్నించమని సలహా ఇచ్చారు. అదే కల్పన జీవితాన్ని మలుపు తిప్పింది. ఆ సలహా అనుసరిస్తూ విజయవాడ విద్యాధరపురం RTC డిపోలో శిక్షణలో చేరారు.

2023లో ఒప్పంద ఉద్యోగి : భారీ వాహనాలు నడపడానికి శిక్షణ పొందడానికి ఓ మహిళ రావడం అదే తొలిసారి. కల్పన ఆసక్తిని గమనించిన శిక్షకులు ఆమెను ప్రోత్సహించారు. 45 రోజుల పాటు శిక్షణ ఇచ్చి హెవీ వెహికల్ డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ అందించారు. తర్వాత కాలంలో కల్పన గన్నవరం ఆర్టీసీ డిపో పార్కింగ్‌లో తాత్కాలిక విధుల్లో చేరారు. అక్కడ పనిచేస్తున్న సమయంలోనే విజయవాడ ప్రభుత్వాసుపత్రిలో అంబులెన్స్ డ్రైవర్లు కావాలంటూ వచ్చిన ప్రకటన చూసి దరఖాస్తు చేశారు. ఆపై 2023లో ఒప్పంద ఉద్యోగిగా విధుల్లో చేరారు.

అన్ని షిఫ్టుల్లోనూ విధులు : కల్పనను చూసిన వారంతా నెల రోజులు కూడా చేయలేవని అన్నారు. రాత్రీ, పగలూ విధులుంటాయి. ప్రముఖులొస్తే కాన్వాయ్‌తో కలిసి వెళ్లాలి. వేగంగా రోగులను ఆసుపత్రికి చేర్చాలి ఇవన్నీ చేయడం అంత తేలిక కాదని నిరుత్సాహపరిచారు. ఆ మాటలేవీ కల్పనను కుంగదీయలేదు. ఆమెలో మరింత పట్టుదల పెంచాయి. మూడేళ్లుగా పురుషులతో సమానంగా అన్ని షిఫ్టుల్లోనూ విధులు నిర్వర్తిస్తూ గుర్తింపు తెచ్చుకున్నారు. అమె పట్టుదలకు, వృత్తి పట్ల నిబద్ధతకు ఇతర డ్రైవర్లు సలాం కొడుతున్నారు. నచ్చిన కొలువు నలుగురికీ సాయపడే అవకాశం కాబట్టే, కష్టమైనా నిబద్ధతతో విధులు నిర్వర్తిస్తున్నానని చెబుతున్నారు కల్పన.

ఇంట్లో ఎన్నో సమస్యలు ఉంటే తప్ప ఇలా ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి వచ్చి వైద్యం చేయించుకోరు. అలాంటి వారిని టైమ్​కు వైద్యం అందేలా హాస్పటల్​కు చేర్చుతుంటే వాళ్లు చాలా హ్యాపీగా ఫీల్​ అవుతున్నారు. ఈ వృత్తిలో పని చేయడం మొదలు పెట్టినప్పటి నుంచి మనిషికి ఇన్ని బాధలు, రోగాలు వస్తాయా అనే విషయాన్ని కళ్లారా చూడగలిగాను . చాలా ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్నప్పటికీ, మొదలు పెట్టాను కాబట్టి దీన్ని పూర్తి చేయాల్సిన బాధ్యత నా పై ఉంది. -కల్పన, అంబులెన్సు డ్రైవర్‌

"ఆడవాళ్లూ మీకు జోహార్లు" - జాతీయ స్థాయిలో గుర్తింపు పొందిన బొక్కసంపాళెం

బ్రెడ్​, పాలు ఎక్కువ రోజులు చెడిపోకుండా - ఆర్మీ కోసం రూ.46 లక్షలతో 'ఆమె' ప్రాజెక్ట్

