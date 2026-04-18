గుడ్డు కూర వండలేదని ఆగ్రహించిన ప్రియుడు - వేధింపులు తాళలేక ప్రియుడిని కడతేర్చిన ప్రియురాలు
వివాహం చేసుకోకుండా ఎనిమిదేళ్లుగా ప్రియురాలితో సహజీవనం చేసిన మోహన్ - మద్యానికి బానిసై ప్రియురాలిని వేధించిన ప్రియుడు - వేధింపులు తాళలేక అతడి మెడకు చీరను బిగించి హతమార్చిన ప్రియురాలు
Published : April 18, 2026 at 7:05 PM IST
Woman Killed her Boyfriend Nizamabad : ఔను వాళ్లిద్దరూ గాఢంగా ఇష్టపడ్డారు. ఒకరినొకరు విడిపోయి బతకలేనంతగా దగ్గరయ్యారు. నీకు నేను నాకు నువ్వంటూ ప్రేమ కథలు చెప్పుకున్నారు. పెళ్లి చేసుకోకుండానే ఎనిమిదేళ్లుగా సహజీవనం చేస్తున్నారు. ఇంతలోనే ఏం జరిగిందో తెలియదు కానీ ప్రియురాలు తన చీరను మెడకు బిగించి ప్రియుడిని కడతేర్చింది. అంతలా ప్రేమించిన ఆ మహిళ అసలు ప్రియుడిని ఎందుకు చంపాల్సి వచ్చింది. హత్యకు గల కారణాలేంటి. అనే విషయాలను ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
ఎనిమిదేళ్లుగా సహజీవనం : ఆదిలాబాద్ జిల్లాకు చెందిన మోహన్ కొన్నేళ్ల క్రితం నిజామాబాద్ జిల్లా కేంద్రానికి భవన నిర్మాణ పనులు చేసుకునేందుకు వలస వచ్చాడు. ఈ క్రమంలో నిజామాబాద్ నగరంలోని వినాయక్నగర్కు చెందిన ఒంటరి మహిళ సౌందర్యతో పరిచయం ఏర్పడింది. ఈమె కూడా ఇసుక పని, కూలి పని చేస్తోంది. ఆమెకు గతంలో వివాహం జరిగింది. అతనితో విడాకుల కావడంతో ఒంటరిగా జీవించేది. ఈ క్రమంలో మోహన్తో పరిచయం ఏర్పడింది. అది కాస్త ప్రేమగా మారింది. తర్వాత వారిద్దరూ కలిసి ఎనిమిదేళ్లుగా సహజీవనం చేశారు. స్థానికంగా ఓ అద్దె ఇంట్లో ఉంటూ పనులకు వెళ్లేవారు. వారితో పాటు అతడి తల్లి కూడా అదే ఇంట్లో ఉంటోంది. అయితే కొన్నాళ్లకు అతడు మద్యానికి బానిసయ్యాడు. మోహన్ రోజూ తాగి ఇంటికి వచ్చేవాడు. చిన్న చిన్న విషయాలకు సౌందర్యను వేధించేవాడు. ఈ బాధలు తాళలేక ఎలాగైనా ప్రియుడిని అంతమొందించాలని ఆమె నిర్ణియించుకుంది.
నిద్ర మత్తలో ఉన్నప్పుడే : ప్రియుడు మోహన్ వేధింపులు తాళలేక అతన్ని చంపడానికి పథకం రచించింది. ఈనెల 11న నిద్ర మత్తులో ఉన్న మోహన్ మెడకు చీరను బిగించి దారుణంగా హత్య చేసింది. ఆ తర్వాత ఏమి తెలియనట్లు నటించింది. తాగిన మత్తులో అతడే ఉరి వేసుకుని చనిపోయాడని పక్క వారిని నమ్మించింది. అయితే ఉరి వేసుకున్న ఆనవాళ్లు ఇంట్లో లేకుపోవడంతో అనుమానం వచ్చి స్థానికులు పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. వారు అనుమానాస్పద మృతిగా కేసు నమోదు చేసుకున్నారు. ఈ ఘటనపై పోలీసులు విచారణ చేపట్టారు.
"మృతుడు మోహన్, తన ప్రియురాలు, తల్లి ముగ్గురూ ఒకే ఇంటిలో నివాసం ఉంటున్నారు. ఇతడు రోజు తాగి ఇంటికిరావడం, చిన్న చిన్న విషయాలకు ఆమెతో గొడవపడటం, కొట్టడం చేస్తుంటాడు. ఇదే తరహాలో ఈ నెల 11న గుడ్డు కూర వండలేదని ఆమెను విపరీతంగా కొట్టి మద్యం మత్తులో పడుకున్నాడు. దీనినే అవకాశంగా తీసుకుని ఆమె అతడి మెడకు చీరతో బిగించి హత్య చేసింది. ఉదయం చుట్టుపక్కలవారితో అతడు ఉరివేసుకున్నట్లు చెప్పింది. తర్వాత అక్కడి సాక్ష్యాధారాలను పరిశీలిస్తే ఆమె చీరతో హత్య చేసినట్లు అర్థమవుతోంది. త్వరలో దోషులపై కఠిన చర్యలు తీసుకుంటాం" - శ్రీనివాస్, సీఐ నిజామాబాద్
వేధింపులు తాళలేక హత్య : సౌందర్యపై అనుమానం వచ్చిన పోలీసులు ఆమెను అదుపులోకి విచారించారు. ప్రాథమిక విచారణలో ప్రియుడు మోహన్ను ప్రియురాలు సౌందర్యనే చంపినట్లు తేలిందని పోలీసులు తెలిపారు. భరించలేని వేధింపులే హత్యకు దారితీశాయని చెప్పారు. నిందితురాలిపై కేసు నమోదు చేసి రిమాండ్కు తరలించినట్లు తెలిపారు. ఘటనపై పూర్తి సాక్ష్యాధారాలు సేకరించాక నిందితురాలిపై కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని వెల్లడించారు.
"నిందితురాలికి మొదట వివాహం జరిగింది. రెండు సంవత్సరాలు ఆమె కాపురం చేశారు. మనస్పర్థలతో వారు విడిపోయారు. తర్వాత మోహన్తో పరిచయం ఏర్పడింది. వీరు గత 8 సంవత్సరాలుగా సహజీవనం చేస్తున్నారు. వీరికి పిల్లలు లేరు. ఈ కేసులో దర్యాప్తు చర్యలు కొనసాగుతున్నాయి" - శ్రీనివాస్, సీఐ నిజామాబాద్
భర్తను వదిలి ప్రియుడితో పారిపోయిన మహిళ పరువు హత్య- విషమిచ్చి చంపేసిన కుటుంబసభ్యులు
కుమార్తెను వదిలేసి భార్యను చంపేశాడు - షాద్నగర్ హత్య కేసులో భర్తే నిందితుడు