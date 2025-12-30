నాచారంలో ఇంటి ఓనర్ హత్య - ఏపీలోని గోదావరిలో మృతదేహం లభ్యం
నాచారం పరిధిలో వృద్ధురాలి అదృశ్యం కేసును ఛేదించిన పోలీసులు - మహిళను హత్య చేసిన ముగ్గురు నిందితుల అరెస్టు - బంగారం కోసం ఇంటి యజమానిని హత్య చేసిన నిందితులు
Published : December 30, 2025 at 4:34 PM IST
House Owner Murder Case Update In Nacharam : నమ్మిన బంటులా ఇంట్లో అద్దెకు ఉంటూ కంటికి రెప్పలా కాపాడతాడని భావించిన యజమాని ప్రాణాలనే తీశాడో కిరాతకుడు. కేవలం బంగారు నగలకు ఆశపడి, కనికరం లేకుండా వృద్ధురాలు అని కూడా చూడకుండా గొంతు నులిమి చంపి సాక్ష్యాలను మాయం చేసేందుకు మృతదేహాన్ని ఏకంగా వందల కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న గోదావరి నదిలో పడేసినట్లుగా పోలీసుల విచారణలో వెలుగులోకి వచ్చింది.
ఈ కేసులో ఇప్పటికే నిందితులను అరెస్టు చేసిన పోలీసులు ఏపీలోని డాక్టర్ బీఆర్ అంబేడ్కర్ కోనసీమ జిల్లాకు వెళ్లి ఆమె మృతదేహం కోసం గాలింపు చేపట్టారు. నిందితుడు అంజిబాబును తీసుకొచ్చి గోదావరిలో గాలించారు. ఈ క్రమంలో మంగళవారం ఉదయం సుజాత మృతదేహం మామిడికుదురు సమీపంలోని అప్పనపల్లి-కె.ఏనుగుపల్లి మధ్య వైనతేయ గోదావరిలో లభ్యమైంది. నాచారం సర్కిల్ ఇన్స్పెక్టర్ ధనుంజయ ఆధ్వర్యంలో పోలీసులు అక్కడికి వెళ్లారు.
అసలింతకీ ఏం జరిగిందంటే? : సర్కిల్ ఇన్స్పెక్టర్(సీఐ) ధనుంజయ తెలిపిన వివరాల ప్రకారం నాచారం పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలోని మల్లాపూర్ బాబానగర్లో సూరెడ్డి సుజాత అనే మహిళ నివాసం ఉంటున్నారు. భర్త, కుమారులు చనిపోవడంతో ఆమె ఒంటరిగా జీవిస్తున్నారు. ఆంధ్రప్రదేశ్లోని డా.బీఆర్ అంబేడ్కర్ కోనసీమ జిల్లా పెరవలి మండలం కొత్తపల్లికి చెందిన ఎం.అంజిబాబు అనేవ్యక్తి డ్రైవర్ పని కోసమని హైదరాబాద్ వచ్చాడు. ఈ క్రమంలోనే రెండు నెలల క్రితం సుజాత ఇంట్లో అద్దెకు చేరాడు. ఈ నెల 19వ తేదీ రాత్రి ఆమెను హత్య చేసి ఒంటిపై ఉన్న 11 తులాల పసిడిని దోచుకున్నాడు. మృతదేహాన్ని ఇంట్లోనే పెట్టి తాళం వేసి పరారయ్యాడు.
ఈ విషయాన్ని పెరవలి మండలంలోని కందవల్లిలోని తన స్నేహితుడు యువరాజు (18), అమలాపురం మండలం వేమవరానికి చెందిన స్నేహితుడు దుర్గారావు (35)కు చెప్పి తన సొంతూరుకు వెళ్లిపోయాడు. 20వ తేదీన ఆ ముగ్గురూ కారును అద్దెకు తీసుకుని మల్లాపూర్ చేరుకున్నారు. మృతదేహాన్ని కారులో కోనసీమ జిల్లాలోని కృష్ణలంకకు తరలించి గోదావరిలో విసిరేశారు.
మృతదేహాన్ని వెలికితీసిన పోలీసులు : మొయినాబాద్లో ఉంటున్న సుజాత చెల్లెలు సువర్ణలత 24న సోదరి ఇంటికి రాగా ఆమె కనిపించకపోవడంతో ఆందోళన చెంది పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. దీంతో బాధితురాలు సోదరి ఇచ్చిన ఫిర్యాదు మేరకు పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు. రంగంలోకి దిగిన పోలీసులు కేసు విచారణలో వేగం పెంచారు. దర్యాప్తు చేస్తున్న క్రమంలో వారికి ఇంట్లో అద్దెకు ఉంటున్న అంజిబాబు కనిపించకపోవడంతో పట్టుకుని విచారించారు. దీంతో అతడు నేరాన్ని అంగీకరించాడు. అతడు చెప్పిన వివరాల ఆధారంగా మృతదేహం కోసం గాలించిన పోలీసులు ఎట్టకేలకు ఇవాళ వెలికితీశారు.
ఇంటిని అద్దెకు ఇచ్చేటప్పుడు జర జాగ్రత్త : ఇంటిని అద్దెకు ఇచ్చే విషయంలో కొన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకోవడం ఉత్తమం. ఇటీవల కాలంలో ఇళ్లలో అద్దెకు ఉంటూ నేరపూరిత చర్యలకు పాల్పడుతున్న ఘటనలు అధికమవుతున్నాయి. అందువల్ల అప్రమత్తంగా ఉండాల్సిన అవసరం ఉంది. అద్దెకు దిగిన వారు కొంతమంది మొదట్లో మంచిగా మాట్లాడి, నమ్మకం కలిగించి చివరకు డబ్బుతో ఉడాయిస్తున్న ఘటనలు ఇటీవల కాలంలో పెరిగిపోతున్నాయి. మరికొందరు బంగారం, నగదు కోసం ఇంటి యజమానులపైనే దాడులకు పాల్పడుతున్న ఉదంతాలు ఇటీవల టీవీల్లో, పత్రికల్లో చూస్తూనే ఉన్నాం. అందువల్ల ఎవరికైనా ఇంటిని అద్దెకు ఇస్తున్నప్పుడు అన్నివిషయాలు విచారించుకుని ఇవ్వడం మంచిది. అద్దెకు దిగిన వారి వద్ద నుంచి ఆధార్, ఐడీ కార్డుల జిరాక్సును తీసుకుని మీవద్ద ఉంచుకోవడం ఉత్తమం. వారిపై ఏమైనా అనుమానం కలిగినట్లయితే వెంటనే పోలీసులకు సమాచారం ఇవ్వాలి.
ఇల్లు అద్దెకు కావాలని వస్తున్నారా? - మీకూ ఇలాగే కావొచ్చు! - బీకేర్ఫుల్
అద్దెకు దిగుతామంటూ సొమ్ముపై కన్నేసి - ఆపై వృద్ధ దంపతులను హత్యచేసి!