నరసాపురంలో దారుణం - పెళ్లి ప్రతిపాదన తిరస్కరించడంతో మహిళ హత్య
పాత స్నేహితుడి కత్తిదాడిలో ఏఎన్ఎం విద్యార్థిని మృతి - శిక్షణ ముగించుకుని స్వగ్రామానికి వస్తుండగా దాడి - అడ్డుకున్న డ్రైవర్పై కూడా దాడి
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 22, 2026 at 10:07 AM IST
Woman Murdered In West Godavari District : పశ్చిమగోదావరి జిల్లా నరసాపురం పట్టణంలో ఆదివారం హృదయ విదారక ఘటన చోటుచేసుకుంది. పెళ్లి ప్రతిపాదనను తిరస్కరించిందన్న ఆగ్రహంతో ఓ వ్యక్తి తన పాత స్నేహితురాలిపై కత్తితో దాడి చేసి హత్య చేసిన ఘటన స్థానికంగా కలకలం రేపింది. ఈ దాడిలో ఆమెతో పాటు ఉన్న కారు డ్రైవర్ కూడా గాయపడ్డాడు.
డాక్టర్ బీఆర్ అంబేడ్కర్ కోనసీమ జిల్లాలోని సఖినేటిపల్లికి చెందిన జాలెం టీనా రోజా (31) ఏఎన్ఎం కోర్సు పూర్తి చేసి సూళ్లూరుపేటలోని ఓ నర్సింగ్ కళాశాలలో శిక్షణ పొందుతున్నారు. శిక్షణ ముగించుకుని ఆదివారం ఉదయం రైలులో నరసాపురం చేరుకున్నారు. ఆమె సమాచారం మేరకు సఖినేటిపల్లికి చెందిన డ్రైవర్ అంగర సురేశ్బాబు కారుతో రైల్వే స్టేషన్కు వచ్చాడు. ఇద్దరూ స్వగ్రామానికి బయలుదేరగా మార్గమధ్యంలో వారి పాత స్నేహితుడు మార్గాని రమేశ్ కూడా వారితో చేరాడు.
కారులోనే వాగ్వాదం : ప్రయాణ సమయంలో రమేశ్ తనను పెళ్లి చేసుకోవాలని రోజాను కోరినట్లు సమాచారం. అయితే ఆమె స్పష్టంగా నిరాకరించడంతో ఇద్దరి మధ్య తీవ్ర వాగ్వాదం చోటుచేసుకుంది. కొంతసేపటి తర్వాత జాతీయ రహదారి పక్కన ఉన్న ఓ టీ దుకాణం వద్ద వాహనాన్ని ఆపారు. అందరూ కిందకు దిగిన వెంటనే రమేశ్ తన వెంట తెచ్చుకున్న కత్తితో రోజాపై విచక్షణారహితంగా దాడి చేశాడు.
అడ్డుకున్న డ్రైవర్పై కూడా దాడి : రోజాను రక్షించేందుకు ప్రయత్నించిన డ్రైవర్ సురేశ్బాబుపై కూడా రమేశ్ కత్తితో దాడి చేసి అక్కడి నుంచి పరారయ్యాడు. తీవ్ర గాయాలతో రక్తపు మడుగులో పడిపోయిన రోజాను స్థానికులు వెంటనే ప్రాంతీయ ఆసుపత్రికి తరలించగా అప్పటికే ఆమె మృతి చెందినట్లు వైద్యులు నిర్ధారించారు. గాయపడిన సురేశ్బాబు చికిత్స పొందుతున్నారు.
మూడు పోలీసు బృందాలతో గాలింపు : సురేశ్బాబు ఫిర్యాదు మేరకు కేసు నమోదు చేసినట్లు సీఐ బి.యాదగిరి తెలిపారు. నిందితుడు రమేశ్ను పట్టుకునేందుకు ముగ్గురు సీఐల ఆధ్వర్యంలో మూడు ప్రత్యేక బృందాలు ఏర్పాటు చేసి గాలింపు చర్యలు చేపట్టినట్లు నరసాపురం డీఎస్పీ ఎం.సుధాకర్ వెల్లడించారు.
దత్తత తల్లిని కన్నీటి పర్యంతం చేసిన విషాదం : టీనా రోజాను విశ్రాంత ఉపాధ్యాయిని పమ్మి దయామణి దత్తత తీసుకుని పెంచారు. రోజాకు 12 ఏళ్ల క్రితం నవీన్కుమార్తో వివాహం జరిగింది. వీరికి కుమార్తె, కుమారుడు ఉన్నారు. కుటుంబ విభేదాల కారణంగా కొన్నేళ్లుగా భర్తకు దూరంగా ఉంటున్నట్లు తెలిసింది. వృద్ధాప్యంలో తనకు అండగా ఉంటుందని భావించిన దత్తత కుమార్తె మృతితో దయామణి కన్నీరుమున్నీరుగా విలపించడం అక్కడున్న వారిని కంటతడి పెట్టించింది.
పెళ్లి చేసుకోవాలని ఒత్తిడి తెచ్చినందుకు హత్య : తాజాగా పెళ్లి చేసుకోవాలని ఒత్తిడి తెచ్చినందుకు గిరిజన యువతిని దారుణంగా హత్య చేసిన ఘటనమన్యం జిల్లా పాలకొండ మండలం బర్నసీతంపేట గ్రామంలో చోటుచేసుకుంది. అయితే ఈ కేసును కేసు మిస్టరీని పోలీసులు ఛేదించారు. ఈ కేసులో నిందితుడు ఎం.సింగుపురం గ్రామానికి చెందిన మాజీ వాలంటీర్ రెడ్డి భువనేశ్వర్ అని పోలీసులు తెలిపారు. పాలకొండ మండలం బర్నసీతంపేట గ్రామానికి చెందిన గిరిజన యువతి బిడ్డిక ఉషారాణి(32) నిందితుడు భువనేశ్వర్ను పెళ్లి చేసుకోమని ఒత్తిడి చేయడంతో మరో వ్యక్తితో కలిసి ఉషారాణిని చంపడానికి పథకం పన్నాడు. చివరికి ఊపిరాడకుండా చేసి హతమార్చారు.
పెళ్లి చేసుకోవాలని ఒత్తిడి తెచ్చినందుకు గిరిజన యువతి దారుణ హత్య