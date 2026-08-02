వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్, చేతిరాత ఉద్యోగాల పేరుతో మోసం - రూ.19.18 లక్షలు కోల్పోయిన మహిళ
పోగొట్టుకున్న డబ్బును తిరిగి సంపాదించుకోవాలనే ఆశ - నెల వ్యవధిలోరూ.19.18 లక్షలు కోల్పోయిన మహిళ - కేసు నమోదు చేసిన మల్కాజిగిరి సైబర్ క్రైమ్ పోలీసులు - అనుమానాస్పద లింకులపై క్లిక్ చేయవద్దని విజ్ఞప్తి
Published : August 2, 2026 at 5:41 PM IST
Work From Home Scam : ఒకసారి సైబర్ మోసగాళ్ల బారిన పడిన మహిళ, పోగొట్టుకున్న డబ్బును తిరిగి సంపాదించుకోవాలనే ఆశతో మరోసారి ఆన్లైన్ ఉద్యోగాల కోసం ప్రయత్నించి మళ్లీ మోసపోయింది. నెల వ్యవధిలో జరిగిన రెండు ఘటనల్లో కలిపి ఆమె రూ.19.18 లక్షలు కోల్పోయింది. బాధితురాలి ఫిర్యాదు మేరకు మల్కాజిగిరి సైబర్ క్రైమ్ పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేపట్టారు.
వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ పేరుతో తొలి మోసం : బోడుప్పల్కు చెందిన 58 ఏళ్ల గృహిణి ఇన్స్టాగ్రామ్లో కనిపించిన "వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్" ఉద్యోగ ప్రకటనపై క్లిక్ చేశారు. దీంతో ఆమె టెలిగ్రామ్ గ్రూపులో చేరారు. అక్కడ అంకిలా సోనియా, వినీత్ నాయర్, రజాక్ పేర్లతో పరిచయం చేసుకున్న వ్యక్తులు వీడియోలకు లైకులు కొట్టే టాస్కులు పూర్తి చేస్తే డబ్బులు వస్తాయని నమ్మించారు. మొదట చిన్న మొత్తాలు చెల్లించి నమ్మకం కలిగించారు. తర్వాత భారీ లాభాల పేరుతో పెట్టుబడులు పెట్టించారు. యాప్లో లాభాలు వచ్చినట్లు చూపించినప్పటికీ, డబ్బు విత్డ్రా చేసుకోవడానికి అదనపు చెల్లింపులు చేయాలని కోరారు. ఇలా విడతల వారీగా డబ్బులు బదిలీ చేయించుకుని చివరకు రూ.3.89 లక్షలు కాజేశారు.
చేతిరాత ఉద్యోగం పేరుతో రెండో మోసం : మొదటి మోసంతో నష్టపోయిన మహిళ, ఆ డబ్బు తిరిగి సంపాదించుకోవాలని మరోసారి ఆన్లైన్లో ఉద్యోగాల కోసం వెతికింది. ఈ క్రమంలో "విశ్వ్ బుక్ పబ్లికేషన్స్" పేరుతో వచ్చిన చేతిరాత ఉద్యోగాల ప్రకటనకు ఆకర్షితురాలైంది. నితిన్ కుమార్, దయాశంకర్ మిశ్రా పేర్లతో పరిచయం చేసుకున్న ఇద్దరు, ఏడు రోజుల్లో 49 పేజీలు రాస్తే రూ.25 వేలు, 21 రోజుల్లో 120 పేజీలు రాస్తే రూ.63 వేలు ఇస్తామని హామీ ఇచ్చారు. ఉద్యోగ ధృవీకరణ, స్టేషనరీ ఛార్జీలు, ప్రాసెసింగ్ ఫీజు తదితర పేర్లతో వరుసగా డబ్బులు వసూలు చేశారు. అన్ని మొత్తాలు తిరిగి చెల్లిస్తామని చెప్పినా, పనిని మాత్రం అప్పగించకుండా కొత్త కొత్త కారణాలు చెబుతూ మరిన్ని చెల్లింపులు చేయించారు.
అనుమానాస్పద లింకులపై క్లిక్ చేయవద్దు : రెండు ఘటనల్లో కలిపి రూ.19.18 లక్షలు కోల్పోయిన మహిళ చివరకు తాను మోసపోయినట్లు గ్రహించి పోలీసులను ఆశ్రయించింది. ఈ ఘటనపై కేసు నమోదు చేసిన మల్కాజిగిరి సైబర్ క్రైమ్ పోలీసులు దర్యాప్తు కొనసాగిస్తున్నారు. సోషల్ మీడియా లేదా మెసేజింగ్ యాప్ల ద్వారా వచ్చే వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్, చేతిరాత ఉద్యోగాలు, పెట్టుబడుల పేరుతో వచ్చే ఆఫర్లను నమ్మవద్దని, అనుమానాస్పద లింకులపై క్లిక్ చేయకుండా అప్రమత్తంగా ఉండాలని పోలీసులు ప్రజలకు సూచించారు.
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