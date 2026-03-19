సాఫ్ట్వేర్ ఉద్యోగానికి గుడ్బై - పర్యావరణహిత ఉత్పత్తులతో సక్సెస్
బయోడిగ్రేడబుల్ వ్యాపారంతో మహిళా సాధికారత దిశగా సంగారెడ్డి యువతి - పలువురు మహిళలకు ఉపాధి కల్పన - వ్వాపారవేత్తలుగా ఎదిగేందుకూ తోడ్పాటు - ఎకో ఫ్రెండ్లీ వస్తువులను తయారు చేస్తూ రూ. లక్షల్లో సంపాదన
Published : March 19, 2026 at 2:50 PM IST|
Updated : March 19, 2026 at 3:25 PM IST
Woman Bio Degradable Business : మంచి జీతం వచ్చే సాఫ్ట్వేర్ ఉద్యోగాన్ని వదిలేసింది. సొంతూరి మహిళలకు అండగా నిలబడాలని నిర్ణయించుకుంది. తొలుత వాటర్ బాటిల్స్ తయారీతో వ్యాపారాన్ని మొదలుపెట్టింది. ఆపై పర్యావరణ పరిరక్షణ కోసం కోయంబత్తూరులో శిక్షణ పొంది. ఆకులతో చేసే 'బయోడిగ్రేడబుల్ ప్లేట్ల' యూనిట్ను స్థాపించింది. తన గ్రామంలోని 15 మంది మహిళలకు కమిషన్ పద్ధతిలో ఉపాధి ఇస్తోంది రిషిత దేశ్పాండే.
సొంతంగా బతకాలని : సంగారెడ్డి జిల్లా మల్లెపల్లి రిషిత దేశ్పాండే స్వస్థలం. ఎమ్బీఏ పూర్తి చేసి మల్టీ నేషనల్ కంపెనీలో మంచి జీతానికి ఉద్యోగంలో చేరింది. కొన్ని రోజులకు ఒకరి కింద పని చేయడం ఎందుకు? మనమే సొంతంగా వ్యాపారం మెుదలు పెట్టి తన ఊరి మహిళలకు ఉపాధి కల్పించాలని తలచింది. తల్లిదండ్రులు, తమ్ముడి సహకారంతో మెుదట ప్లాస్టిక్ బాటిల్స్ తయారీ యూనిట్ను ప్రారంభించి హోటళ్లు, దాబాలకు సరఫరా చేస్తోంది.
కోయంబత్తూరులో ప్రత్యేక శిక్షణ : రిషిత వాటర్ బాటిల్స్ తయారీకే పరిమితం కాకుండా మారుతున్న కాలానికి అనుగుణంగా పర్యావరణ పరిరక్షణ కోసం మరో అడుగు ముందుకేసింది. ప్లాస్టిక్ వాడకాన్ని తగ్గించేందుకు 'బయోడిగ్రేడబుల్ ప్లేట్ల' తయారీపై దృష్టి పెట్టింది. దీనికోసం కోయంబత్తూరు వెళ్లి నెలరోజుల పాటు ప్రత్యేక శిక్షణ తీసుకుంది. యంత్రాల కొనుగోలు నుంచి ముడిసరుకు సేకరణ వరకు పక్కా ప్రణాళికతో రంగంలోకి దిగింది. ప్రస్తుతం ఆకులతో చేసే విస్తర్లు, ఇతర ఉత్పత్తులను తక్కువ ధరలకే అందిస్తూ మార్కెట్లో తనదైన ముద్ర వేస్తోంది.
"ప్లాస్టిక్ వినియోగం విపరీతంగా పెరుగుతోంది. ఇలాగే కొనసాగితే రానున్న రోజుల్లో మానవ మనుగడకే ప్రమాదముంది. అందుకే మోదుగు, వక్క చెట్ల ఆకులతో ప్లేట్లు తయారు చేయడం మొదలు పెట్టాం. దీని గురించి తెలుసుకుంటున్న క్రమంలో కోయంబత్తూరులో ఇలా వక్క చెట్లతో ప్లేట్లు తయారు చేస్తున్నారని తెలిసి, అక్కడికి వెళ్లి నెల రోజుల పాటు మా టీమ్ దీనిపై శిక్షణ తీసుకున్నాం. మేము చేస్తున్న బయో డిగ్రేడబుల్ ప్లేట్లను అందుబాటు ధరలోనే అందిస్తున్నాం. మేము ఈ సంస్థను సంపాదించాలన్న ఉద్దేశంతో ప్రారంభించలేదు. స్థానిక మహళలకు ఉపాధి కల్పించాలన్న లక్ష్యంతో ముందుకువెళ్తున్నాం. ఏదైనా వినూత్న ఆలోచనలతో సరికొత్త వ్యాపారం నెలకొల్పాలని భావించే వారిని వ్యారావేత్తలుగా ఎదిగేందుకు తోడ్పడుతున్నాం" - రిషిత దేశ్పాండే, ప్లాంట్ నిర్వాహకురాలు, మల్లేపల్లి, సంగారెడ్డి జిల్లా
మహిళలు పారిశ్రామిక వేత్తలను చేసేలా : రిషిత యూనిట్లో పనిచేసే మహిళలు కేవలం కూలీలు మాత్రమే కాదు. రేపటి పారిశ్రామికవేత్తలు. ఇక్కడ మహిళలకు రోజువారీ కూలీ కాకుండా కమిషన్ పద్ధతిలో ఆదాయం వచ్చేలా ఆమె ఏర్పాటు చేశారు. ప్రస్తుతం 15 మందికి పైగా మహిళలు ఇక్కడ ప్రత్యక్షంగా, మరికొందరు డీలర్లుగా పరోక్షంగా ఉపాధి పొందుతున్నారు. వచ్చే రెండేళ్లలో ఇక్కడి మహిళలందరూ సొంతంగా యూనిట్లు పెట్టుకునే స్థాయికి ఎదగాలన్నదే రిషిత ఆశయం. ఇందుకోసం వారికి కావాల్సిన పెట్టుబడి సహాయం అందించేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నట్లు రిషిత చెబుతున్నారు.
"మా ఉత్పత్తులు ప్రస్తుతం తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్లో సరఫరా చేస్తున్నాం. ఎక్కువగా మా మల్లేపల్లి గ్రామం, పరిసర ప్రాంతాలతో పాటు సంగారెడ్డి వ్యాప్తంగా పంపిణీ చేస్తున్నాం. క్రమంగా మాకు ఆర్డర్లు పెరుగుతున్నాయి. త్వరలో ఇంకో ప్లాంట్ను స్థాపించి మరో మహిళను దానికి యజమానిని చేసే ఆలోచనలో ఉన్నాం. మల్లేపల్లి అన్న పేరు వినగానే బయో డిగ్రేడబుల్ వస్తువులు అన్న విధంగా పేరు సంపాదించాలన్నది మా ఆశయం" - రిషిత దేశ్పాండే, ప్లాంట్ నిర్వాహకురాలు, మల్లేపల్లి, సంగారెడ్డి జిల్లా
'మల్లేపల్లి అంటే ఒక బ్రాండ్ కావాలి' : తండ్రి వ్యాపార అనుభవాల నుంచి ప్రేరణ పొందిన రిషిత ఏ పనినైనా 'ట్రయల్ అండ్ ఎర్రర్' పద్ధతిలో నేర్చుకుంటూ ముందుకు సాగుతున్నారు. వ్యాపారం చేయాలనుకునే యువతకు ప్రభుత్వాలు అందిస్తున్న పథకాలను వాడుకోవాలని సూచిస్తున్నారు. భవిష్యత్తులో బయోడిగ్రేడబుల్ ఉత్పత్తులంటే మల్లెపల్లి పేరు గుర్తుకురావాలన్న సంకల్పంతో ఈ స్టార్టప్ను తెలుగు రాష్ట్రాలవ్యాప్తంగా విస్తరించాలని ఆమె భావిస్తున్నారు. మార్కెట్ అవసరాలను గుర్తించి, పట్టుదలతో ప్రయత్నిస్తే ఏ రంగంలోనైనా రాణించవచ్చని నిరూపిస్తున్నారు రిషిత దేశ్పాండే. ఆమె చేస్తున్న ఈ సామాజిక వ్యాపార ప్రయాణం మరిందరికో స్ఫూర్తిదాయకం.
