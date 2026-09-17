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సహజీవనం చేస్తూ ప్రియుడిని ఇనుపరాడ్డుతో కొట్టి చంపిన మహిళ

విజయనగరం జిల్లాలో ఒక మహిళ తన ప్రియుడిని హత్య చేసింది. సహజీవనం చేస్తున్న ఆ జంట మధ్య తలెత్తిన వివాదం ఈ ఘటనకు దారితీసింది.

సహజీవనం చేస్తూ ప్రియుడిని చంపేసిన మహిళ
సహజీవనం చేస్తూ ప్రియుడిని చంపేసిన మహిళ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 17, 2026 at 11:01 AM IST

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Vizianagaram Murder : విజయనగరం జిల్లాలో ఒక దారుణ హత్య జరిగింది. ఒక మహిళ తన ప్రియుడిని హత్య చేసింది. సహజీవనం చేస్తున్న ఆ జంట మధ్య తలెత్తిన వివాదం ఈ ఘటనకు దారితీసింది. పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం గరివిడి మండలం కందిపేటకు చెందిన దనాల రాములమ్మ భర్తకు దూరంగా ఉంటోంది. ఈ క్రమంలో తన బావ కుమారుడైన శ్రీనుతో సన్నిహితంగా మెలిగింది. అతడు కూడా భార్యకు దూరంగా ఉంటున్నాడు. కొంతకాలంగా రాములమ్మ, శ్రీను సహజీవనం చేస్తున్నారు.

తెల్లవారుజామున తీవ్ర ఘర్షణ : గురువారం తెల్లవారుజామున వీరిద్దరి మధ్య తీవ్ర ఘర్షణ జరిగింది. ఈ క్రమంలో రాములమ్మ ఇనుపరాడ్డుతో శ్రీను తలపై బలంగా కొట్టింది. అనంతరం యాసిడ్‌ పోయడంతో తీవ్రగాయాలతో అతడు అక్కడికక్కడే మృతిచెందాడు. అనంతరం రాములమ్మ పురుగుల మందు తాగడంతో ఆమెను ఆస్పత్రికి తరలించారు. ఈ సమాచారం అందుకున్న చీపురుపల్లి సీఐ శంకరరావు, ఎస్సై లోకేశ్వరరావు ఘటనాస్థలికి చేరుకుని పరిశీలించారు. దీనిపై కేసు నమోదు చేశారు.

చివరకు పోలీసులకు చిక్కి : ఏడు అడుగుల బంధం ప్రస్తుతం దినదిన గండంగా మారుతోంది. పెద్దల సమక్షంలో వేద మంత్రాల సాక్షిగా వివాహాలు చేసుకున్న కొందరు వివాహేతర సంబంధాల కోసం పాకులాడుతున్నారు. ఏమైనా తేడా వస్తే డబ్బులు ఇచ్చి సుపారీ హత్యలు చేయించడానికి కూడా వెనకాడటం లేదు. చివరకు పోలీసులకు చిక్కి కటకటాలపాలవుతున్నారు. దీంతో వారి కుటుంబాలు చిన్నాభిన్నం అవుతున్నాయి. వివాహేతర సంబంధాలు చాలా వరకు సామాజిక మాధ్యమాల ద్వారా పరిచయం అయిన వ్యక్తులు లేదా కుటుంబానికి బాగా తెలిసిన వారితో ఉంటున్నాయి.

నమ్మకంపై ఆధారపడిన బంధం : వివాహం అనేది నమ్మకంపై ఆధారపడిన బంధం. దీనిని నిలబెట్టుకోవడానికి భాగస్వాములిద్దరూ ఉమ్మడిగా కృషి చేయాలి, అలాగే బాధ్యతలు, సవాళ్లను పంచుకోవాలి. అయితే, వివాహేతర సంబంధాలు తరచుగా ఈ అంశాలను విస్మరించేలా చేస్తాయి.

ఈ రోజు కాకపోయినా ఎప్పటికైనా : వివాహేతర సంబంధాల కారణంగా చాలా మంది తమ భాగస్వామిపై నమ్మకాన్ని కోల్పోతారు. ఆ నమ్మకం పోయాక, పరిస్థితులు మళ్లీ సాధారణ స్థితికి రావడం చాలా అరుదు. ఆ గాయం మానడానికి చాలా సమయం పడుతుంది. ఆ బంధానికి ముందు ఉన్న ప్రాముఖ్యత అస్సలు ఉండదు. చాలా ఇబ్బందిగా ఉంటుంది. మోసానికి పాల్పడే వ్యక్తి ఎప్పుడు కూడా ప్రశాంతంగా ఉండలేడు. ఈ రోజు కాకపోయినా ఎప్పటికైనా అతను అపరాధ భావనకు లోనవుతాడు. ఇలాంటివి ఉండకపోవడమే మంచిదని నిపుణుల అభిప్రాయం.

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VIZIANAGARAM MURDER

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