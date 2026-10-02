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భర్తతో కలిసి మాజీ ప్రియుడి హత్య - ప్రియురాలు సహా ఏడుగురి అరెస్ట్

మాజీ ప్రియుడ్ని భర్తతో కలిసి మహిళ చంపేసింది. పెళ్లి తర్వాత కొన్నాళ్లు ఇద్దరి మధ్య వివాహేతర సంబంధం సాగింది. సాయినాథ్‌ చేస్తున్న ఒత్తిడి కారణంగా అనీషా, భర్తతో కలిసి ఈ పథకం వేసినట్లు సమాచారం.

Woman kills Ex-Lover With Her Husband
మాజీ ప్రియుడిని చంపిన మహిళ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 2, 2026 at 2:13 PM IST

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Woman kills Ex-Lover With Her Husband : ఆమె తన అక్కకు స్నేహితురాలు. చిన్నప్పటి నుంచి ఇద్దరూ కలిసే చదువుకోవడంతో ఒకరింటికి ఒకరికి రాకపోకలు సాగుతుండేవి. అప్పుడప్పుడు తన ఇంటికి వస్తున్న ఆమెతో అతను కూడా చనువుగానే మెలిగే వాడు. కొన్నాళ్లకు ఆమెకు పెళ్లైంది. అంతా సాఫీగా సాగుతున్న క్రమంలో ఆమె నుంచి ఓరోజు ఫోన్‌ వచ్చింది. పాత పరిచయంతో ఉన్న చనువు కొద్దీ అతను ఏమైందో అన్న కంగారులో ఆమె వద్దకు పరుగులు తీశాడు.

అంతే అలా ఇంటి నుంచి బయటకు వెళ్లిన వ్యక్తి తిరిగి రాలేదు. మిస్సింగ్‌ కేసు నమోదు చేసుకున్న పోలీసులు అతని కోసం గాలింపు చేపట్టారు. మరి పోలీసులు అతన్ని కనిపెట్టగలిగారా? ఇంతకీ అతను ఏమయ్యాడు? ఎందుకు ఆమె నుంచి ఓ ఫోన్‌ రాగానే కంగారుగా వెళ్లాడు? వారిద్దరి మధ్య చనువు ఎటు దారి తీసింది? అసలు అతనికి వచ్చిన ఫోన్‌ కాల్‌ వెనక మర్మమేంటి?

గతం ఎప్పుడూ తీపి గాయాలనే చేస్తుంది అనే నానుడి ఉంది. ఎందుకంటే అది భవిష్యత్​కు కావాల్సిన పాఠాలను, గుణపాఠాలను మెండుగా నేర్పిస్తుంది. అటువంటి గతంలో వారిద్దరి మధ్య కలిగిన పరిచయం కాస్త ప్రేమగా చిగురించింది. కానీ ఊహించని విధంగా వారి ప్రేమకు ఆమె పెళ్లితో ఎండ్‌కార్డ్‌ పడింది.

పెళ్లి తర్వాత కొన్నాళ్లకు ఆమె అతన్ని పూర్తిగా దూరంగా పెట్టింది. ఆ దూరాన్ని భరించలేని అతను మళ్లీ ఆమెకు దగ్గరయ్యేందుకు ప్రయత్నాలు మొదలుపెట్టాడు. అవే అతని పాలిట శాపంగా మారాయి. పెళ్లికి ముందు ప్రాణంగా ప్రేమించిన యువతి కాస్తా అతని పాలిట మృత్యుదేవతగా మారింది. ఆమె భర్తతో సహా కుటుంబ సభ్యులంతా ఈ హత్యకు ఆమెకు సహకరించడం ఈ కేసులో అందరినీ ఆశ్చర్యానికి గురిచేసింది. అసలేం జరిగింది?

అనుమానంతో పదే పదే మెసేజ్​లు

హైదరాబాద్‌ పాతబస్తీ మంగళ్‌హాట్‌కు చెందిన సాయినాథ్‌ సింగ్‌ సోదరి సోనీ సింగ్‌, ధూల్‌పేట్‌కు చెందిన అనీషా సింగ్‌ బాల్య స్నేహితులు. అనీషా సింగ్ అప్పుడప్పుడు సోనీ సింగ్‌ ఇంటికి వచ్చి పోతుండేది. ఈ క్రమంలోనే సాయినాథ్‌కు అనీషాకు మధ్య పరిచయం కాస్తా ప్రేమకు దారి తీసింది. కొన్నాళ్లకు అనీషాకు పెళ్లైన తర్వాత కూడా సాయినాథ్‌తో వివాహేతర సంబంధం సాగించింది.

ఈ మధ్య కాలంలో అనీషా సింగ్ వేరొకరితో చనువుగా ఉంటోందన్న అనుమానంతో సాయినాథ్‌ ఇన్​స్టాగ్రామ్, వాట్సప్‌లలో పదే పదే మెసేజ్​లు పెడుతూ అనీషాను వేధించడం మొదలుపెట్టాడు. ఈ విషయాన్ని అనీషా తన కుటుంబసభ్యులకు చెప్పడంతో గతంలో రెండుసార్లు అతన్ని పిలిపించి కొట్టి, తీవ్రంగా హెచ్చరించారు. అయినా అతని ప్రవర్తనలో మార్పు రాకపోగా వేధింపులు ఎక్కువయ్యాయి.

మాట్లాడుకుందామని ఇంటికి పిలిచిన అనీషా

అతని వేధింపులు తాళలేక అనీషా విషయాన్ని భర్త, సోదరులకు చెప్పింది. పలుమార్లు హెచ్చరించినా బుద్ధి మార్చుకోని అతన్ని ఎలాగైనా చంపేయాలని వారంతా కలిసి ప్లాన్‌ వేశారు. పథకం ప్రకారం సెప్టెంబర్‌ 28న సాయినాథ్‌సింగ్‌ను మాట్లాడుకుందామని నమ్మించి అనీషా రహీంపురాలోని తన పుట్టింటికి పిలిచింది.

ఆమె మాటలు నమ్మి అక్కడికి చేరుకున్న అతనిపై అనీషా తన కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి మూకుమ్మడిగా దాడి చేసింది. తలపై కొట్టి చున్నీతో మెడకు ఉరివేసి దారుణంగా హతమార్చారు. సాయినాథ్‌సింగ్‌ సోదరి ఫిర్యాదుతో మిస్సింగ్‌ కేసు నమోదు చేసుకున్న పోలీసులు సాంకేతికత ఆధారంగా దానిని మర్డర్‌ కేసుగా గుర్తించారు.

భర్తతో సహా ఏడుగురి అరెస్ట్

అనీషా, ఆమె భర్త బాదల్ సింగ్‌తో పాటు ఆకాశ్​ సింగ్, అభిషేక్, లఖాన్ సింగ్, అక్షయ్ సింగ్, నందిత అనే ఏడుగురిని అరెస్ట్ చేశారు. తనతో వివాహేతర సంబంధం కొనసాగించాలని సాయినాథ్‌ చేస్తున్న ఒత్తిడి కారణంగా నిందితులు ఈ హత్యకు పథకం వేసినట్లు పోలీసులు తెలిపారు. అనీషాపై గతంలోనూ గంజాయి కేసులు ఉన్నట్లు విచారణలో తేలింది.

అనీషాకు చనిపోయిన వ్యక్తి సాయినాథ్​సింగ్​తో మూడేళ్ల క్రితం నుంచి వివాహేతర సంబంధం ఉంది. ఈమధ్య కాలంలో అనీషా మరొకరితో చనువుగా ఉంటుందని తెలిసి, సాయినాథ్​ సోషల్​ మీడియా ద్వారా మెసేజ్​లు పెట్టి ఆమెను వేధించాడు. దీన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని పలుమార్లు బంధువులతో హెచ్చరించారు. అయినా కూడా వేధింపులు తగ్గకపోగా, ఎక్కువ అవ్వడంతో భర్తతో పాటు కుటుంబసభ్యులు కలిసి అతడ్ని హత్య చేయాలని ప్లాన్ చేసి చంపేశారు'' - కృష్ణా గౌడ్, అడిషనల్ డీసీపీ, గోల్కొండ జోన్

ఒత్తిడి కారణంగా హత్యకు పథకం

ఒకప్పుడు ప్రాణంగా ప్రేమించిన యువతిని వివాహేతర సంబంధం కోసం వేధించి సాయినాథ్‌ తప్పు చేశాడు. అతనిపై కోపం పెంచుకున్న అనీషా క్షణికావేశంలో అతనికి మరణ శాసనాన్ని రాసి చివరకు జైలు పాలైంది. అనైతిక వివాహేతర సంబంధాలు ఏ విధంగా జీవితాలను చిదిమేస్తాయన్నది ఈ ఘటన మరోసారి నిరూపించింది.

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TAGGED:

WOMAN KILLS EX LOVER
EXTRAMARITAL AFFAIRS
WIFE KILLS EXLOVER WITH HER HUSBAND
మాజీ ప్రియుడిని చంపేసిన మహిళ
WIFE KILLS EX LOVER IN HYDERABAD

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