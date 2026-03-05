ETV Bharat / state

తీసుకున్న సొమ్ము ఇవ్వకపోగా, సూటిపోటి మాటలు - రూ.60 వేల కోసం బావను చంపిన మరదలు

భర్తతో విడిపోయాక వచ్చిన భరణం రూ.60 వేలు అక్క భర్తకు అప్పగింత - తిరిగి ఇవ్వకపోవడంతో బావను హత్య చేసి పరార్​ - నిందితురాలిని అదుపులోకి తీసుకున్న పోలీసులు

బావను అంతమొందించిన మరదలు
WOMAN MURDER THEIR BROTHER IN LAW (ETV Bharat)
March 5, 2026

Woman Killed her Brother-in-Law for Money : డబ్బు మనుషుల మధ్య చిచ్చు పెట్టడమే కాదు, అవసరమైతే ప్రాణాలు కూడా తీస్తుంది. అన్నీ తానై అండగా ఉంటాడని నమ్మిన బావే, తనకు అన్యాయం చేయటాన్ని ఆ మహిళ జీర్ణించుకోలేకపోయింది. ఒకప్పుడు కష్టకాలంలో అండగా ఉన్న బావ, అక్క మరణంతో ఒక్కసారిగా మారిపోయాడు. తనకు రావాల్సిన సొమ్ము ఇవ్వకపోగా, సూటిపోటి మాటలు అనడంతో ఆమె భరించలేకపోయింది. ఆ కోపం, కసి చివరకు ఆమెను నేరస్థురాలిని చేసింది. ఇంతకీ ఏం జరిగింది?

డబ్బు ఆపదలో ఆదుకోవడమే కాదు, అవసరమైతే ప్రాణాలు కూడా తీస్తుంది. భార్యాభర్తల మధ్య చిచ్చు రేపుతుంది. తల్లీబిడ్డలను వేరు చేస్తుంది. ఆఖరికి అయిన వారిని బద్ధ శత్రువులుగా మార్చుతుంది. డబ్బుపై వ్యామోహం ఒకరిని ప్రాణాలు కోల్పోయేలా చేస్తే, మరొకరిని కటకటాల పాలు చేస్తుంది. ఇలాంటి ఘటనే హనుమకొండ జిల్లాలో జరిగింది. తన బావకు ఇచ్చిన రూ.60 వేలు తిరిగి ఇవ్వలేదని ఓ మహిళ హంతకురాలిగా మారింది. క్షణికావేశంలో అయిన వారిని కూడా చూడకుండా తన బావ నిండు ప్రాణాలు బలిగొంది.

భరణం డబ్బును బావకు అప్పజెప్పి : హనుమకొండలోని హసన్​పర్తి మండలం సిద్ధాపూర్​ గ్రామంలో మరదలు బావను చంపిన ఘటన స్థానికంగా కలకలం రేపింది. ఒకప్పుడు కష్టకాలంలో అండగా ఉన్న బావ (అక్క భర్త) ఆమెకు ఇవ్వాల్సిన నగదును ఇవ్వకపోగా, సూటిపోటి మాటలతో వేధించడంతో ఆమె ఈ దారుణానికి ఒడిగట్టింది. పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, మృతుడు మొగిలి హనుమకొండలో వాచ్​మెన్​గా పని చేస్తూ జీవనం సాగిస్తున్నాడు. అతడికి ఇద్దరు కుమార్తెలు, ఒక కుమారుడు సంతానం. అతని భార్య చెల్లెలు (మరదలు) ఇందిరకు 30 ఏళ్ల కిందట వివాహమైంది. కానీ భర్తతో గొడవ జరిగి విడాకులు తీసుకుంది. అప్పట్లో పెద్ద మనుషులు ఆమెకు తన భర్త నుంచి రూ.60 వేలు భరణం ఇప్పించారు. ఆ నగదును ఇందిర తన బావ అయిన మొగిలికి అప్పగించింది.

డబ్బు కోసం తరచూ వాదనలు : మొగిలి వృత్తి రీత్యా హనుమకొండలో నివసిస్తుండటంతో ఇందిరను సిద్ధాపూర్​లోని తన ఇంట్లో ఉండమని చెప్పాడు. అయితే ఇటీవల మొగిలి భార్య అనారోగ్యంతో మృతి చెందింది. దీంతో మొగిలి కూడా హనుమకొండ నుంచి సిద్ధాపూర్​కు తిరిగి వచ్చాడు. ఒకే నివాసంలో ఉంటున్న బావ, మరదలికి రూ.60 వేల విషయంలో తరచూ వాగ్వాదాలు జరిగాయి. తన డబ్బులు తనకు తిరిగి ఇవ్వమని ఇందిర మొగిలిని కోరగా, అతడు డబ్బులు ఇవ్వబోనని తేల్చి చెప్పడమే కాకుండా ఇంటి నుంచి వెళ్లిపొమ్మని ఇందిరను హెచ్చరించాడు. దీంతో బావను అంతమొందిస్తే తప్ప తన డబ్బులు రావని ఇందిర భావించింది.

పథకం ప్రకారం, ఫిబ్రవరి ఫిబ్రవరి 24న ఉదయం కాలకృత్యాలకు వెళ్తున్న సమయంలో ఇందిర తన బావ మొగిలిని వెనక నుంచి కింద పడేసింది. ఆపై రాళ్లు, కత్తితో విచక్షణా రహితంగా దాడి చేసి హత్య చేసి, అక్కడి నుంచి పరారైంది. మృతుడి కుమారుడి ఫిర్యాదు మేరకు కేసు నమోదు చేసిన పోలీసులు నిందితురాలి కోసం గాలించారు. గ్రామ శివారులోని ఔటర్ రింగ్ రోడ్ సమీపంలో నిందితురాలు ఇందిరను అదుపులోకి తీసుకున్నారు. ఆమె నుంచి హత్యకు ఉపయోగించిన కత్తిని స్వాధీనం చేసుకున్నారు.

ఇందిర తన భర్త నుంచి తనకు భరణంగా వచ్చిన రూ.60 వేలను బావ వద్ద ఉంచింది. మొగిలి వృత్తిరీత్యా హనుమకొండలో నివసించేవాడు. తన మరదలు మొగిలి సొంత గ్రామంలోని ఇంట్లో నివసించేది. ఇటీవల మొగిలి భార్య చనిపోగా, అతను హనుమకొండ నుంచి సొంత నివాసానికి మకాం మార్చాడు. అప్పటి నుంచి బావ, మరదళ్లు ఒకే ఇంట్లో కలిసే ఉంటున్నారు. ఈ క్రమంలోనే తనకు ఇవ్వవలసిన రూ.60 వేలను ఇవ్వమని ఇందిర కోరగా, మొగిలి ససేమిరా అనడంతో అతడిని చంపాలని ఇందిర పథకం వేసింది. అనుకున్నట్లుగానే అతడిని చంపి, సహజ మరణంగా చిత్రీకరించే ప్రయత్నం చేసింది. అది విఫలం కావడంతో అక్కడి నుంచి పరారైంది. మొగిలి కుమారుడి ఫిర్యాదు మేరకు కేసు నమోదు చేసుకుని నిందితురాలని అరెస్ట్ చేశాం. - చేరాలు, హసన్​పర్తి సీఐ

నీట్​ పరీక్ష కోసం ఒత్తిడి- తండ్రిని చంపి ముక్కలు చేసిన కుమారుడు- ఆపై డ్రమ్ములో దాచిపెట్టి!

కన్న బిడ్డను కట్టెల పొయ్యిలో వేసి చంపిన తల్లి - నోట్లో గుడ్డలు కుక్కి కాళ్లు, చేతులు కట్టేసి

