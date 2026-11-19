కుటుంబ కలహాలతో మనస్తాపం - భవనంపై నుంచి దూకి మహిళ ఆత్మహత్యాయత్నం
Woman Jumps From Building In Nirmal : కుటుంబ గొడవలతో మనస్తాపం చెందిన ఓ మహిళ భవనంపై నుంచి దూకి ఆత్మహత్య చేసుకునేందుకు యత్నించింది. తీవ్ర గాయాలు కావడంతో పరిస్థితి విషమంగా ఉంది.
Published : November 19, 2026 at 1:12 PM IST
కుటుంబ గొడవలతో కలత చెందిన ఓ వివాహిత క్షణికావేశంలో భవనంపై నుంచి దూకి ఆత్మహత్యాయత్నం చేసింది. నిర్మల్ జిల్లా కేంద్రంలో జరిగిన ఈ ఘటన స్థానికంగా కలకలం రేపింది. స్థానికుల కథనం ప్రకారం, కరీంనగర్ జిల్లాకు చెందిన ప్రవళిక ఎలియాస్ సంగీతకు నిర్మల్ జిల్లా సారంగాపూర్ మండలం నేతాజీనగర్కు చెందిన రవితో కొన్నేళ్ల క్రితం వివాహం జరిగింది. రవి ప్రభుత్వ గురుకుల కాలేజీలో గెస్ట్ లెక్చరర్గా పనిచేస్తున్నారు. వీరికి ఇద్దరు పిల్లలు ఉన్నారు.
గతంలోనూ డ్యాంలోకి దూకిన మహిళ
కుటుంబంలో తరచూ గొడవలు జరుగుతుండటంతో కొన్ని రోజుల కిందట కూడా ప్రవళిక శ్రీరామసాగర్ ప్రాజెక్టులో దూకి ఆత్మహత్యాయత్నం చేశారు. అప్రమత్తమైన ఆమె భర్త వెంటనే పోలీసులకు సమాచారం అందించగా ఫోన్ లొకేషన్ ఆధారంగా ప్రవళికను గుర్తించి కాపాడారు. తర్వాత కూడా గొడవలు కొనసాగుతుండటంతో ఆమె సారంగాపూర్ పోలీసులను ఆశ్రయించారు. భార్యాభర్తల సమస్య కావడంతో పోలీసులు వారిని కౌన్సిలింగ్ కోసం నిర్మల్లోని సఖి కేంద్రానికి వెళ్లమని సిఫార్సు చేశారు.
తల్లి, పిల్లలు వద్దని వారించినా వినలేదు
ఈ క్రమంలో ఇరువైపు కుటుంబ సభ్యులు పలుమార్లు సఖి కేంద్రానికి వచ్చి కౌన్సిలింగ్లో పాల్గొన్నారు. బుధవారం కూడా దంపతులు కౌన్సిలింగ్ కోసం అక్కడికి రాగా వారి మధ్య మరోమారు గొడవ జరిగింది. తీవ్ర మనస్తాపానికి గురైన ప్రవళిక శివాజీ చౌక్ వద్ద నిర్మాణంలో ఉన్న ఐదు అంతస్తుల భవనం పైకి ఎక్కి ఆత్మహత్య చేసుకునేందుకు సిద్ధమయ్యారు. ఆమె తల్లి, పిల్లలు, స్థానికులు ఎంతగా బతిమాలినా వినలేదు. సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు, అగ్నిమాపక సిబ్బంది అక్కడికి చేరుకుని ఆమెకు కిందకు దిగిరావాలని నచ్చజెప్పే ప్రయత్నం చేశారు. ఇదే సమయంలో ఇద్దరు వ్యక్తులు రహస్యంగా భవనంపైకి ఎక్కి ఆమెను కాపాడేందుకు ప్రయత్నించారు. వారిని గమనించిన ప్రవళిక ఉన్నపళంగా భవనం పైనుంచి దూకేసింది.
ఆదిలాబాద్ రిమ్స్ హాస్పిటల్లో చికిత్స
ఆమెను కాపాడేందుకు పోలీసులు, అగ్నిమాపక సిబ్బంది కింద సేఫ్టీ నెట్ ఏర్పాటు చేసినా ఫలించలేదు. ఈ ఘటనలో ఆమె రెండు కాళ్లు, ఒక చేయి విరగడంతో పాటు తలకు కూడా తీవ్ర గాయాలయ్యాయి. వెంటనే అక్కడే సిద్ధంగా ఉన్న 108 అంబులెన్స్లో ఆమెను నిర్మల్ జిల్లా జనరల్ ఆసుపత్రికి తరలించారు. పరిస్థితి విషమంగా ఉండటంతో మెరుగైన వైద్యం కోసం అక్కడి నుంచి ఆదిలాబాద్లోని రిమ్స్ హాస్పిటల్కు తరలించారు. ప్రస్తుతం మహిళ భవనం పైనుంచి దూకుతున్న దృశ్యాలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయ్యాయి. అయితే అత్తింటివారి వేధింపుల వల్లే తమ కుమార్తె ఆత్మహత్యాయత్నం చేసిందని బాధితురాలి తల్లి ఆరోపించారు.
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