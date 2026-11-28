అహోబిలం పంచాయతీ ఎన్నికల్లో YSRCP హింస - మహిళ మృతి
Ahobilam Violence Woman Dies: అహోబిలం పోలింగ్ బూత్లో జరిగిన గొడవలో బైరి లక్ష్మీదేవి అనే మహిళ గాయపడ్డారు. ఆమె చికిత్స పొందుతూ నిన్న రాత్రి మృతి చెందారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 28, 2026 at 11:50 AM IST
నంద్యాల జిల్లా ఆళ్లగడ్డ మండలం అహోబిలంలో పంచాయతీ ఎన్నికల సందర్భంగా జరిగిన హింసలో గాయపడిన మహిళ చికిత్స పొందుతూ మృతి చెందారు. 26వ తేదీన తొలి విడత పంచాయతీ పోలింగ్ సందర్భంగా వైఎస్సార్సీపీ నాయకులు రిగ్గింగ్కు పాల్పడుతున్నారంటూ వార్తలు రావడంతో ఆళ్లగడ్డ ఎమ్మెల్యే భూమా అఖిలప్రియ తన అనుచరులతో కలిసి అహోబిలం వెళ్లారు. ఈ క్రమంలో ఘర్షణ చెలరేగింది. పోలింగ్ బూత్లో జరిగిన గొడవలో బైరి లక్ష్మీదేవి అనే మహిళ గాయపడ్డారు.
చికిత్స పొందుతూ మృతి : అదేవిధంగా ఆ పక్కనే ధర్నా చేస్తున్న వైఎస్సార్సీపీ కార్యకర్తలపైకి ఎమ్మెల్యే కాన్వాయ్లోని వాహనం దూసుకెళ్లింది. ఈ ఘటనలో ఓ మహిళ కారు కింద పడగా పలువురు తీవ్రంగా గాయపడటంతో వారిని ఆస్పత్రికి తీసుకెళ్లారు. మరోవైపు లక్ష్మీదేవిని కర్నూలు ఆస్పత్రికి తరలించగా ఆమె చికిత్స పొందుతూ నిన్న రాత్రి మృతి చెందారు.
వైఎస్సార్సీపీ తప్పుడు ప్రచారం : అయితే సామాజిక మాధ్యమాల్లో మాత్రం వైఎస్సార్సీపీ కార్యకర్తలు, వాహనం కింద పడిన మహిళ మృతి చెందినట్లు తప్పుడు సమాచారాన్ని ప్రచారం చేస్తున్నారంటూ టీడీపీ నాయకులు మండిపడ్డారు. ఆమె ఆరోగ్యంగా ఉన్నారని స్పష్టం చేస్తున్నారు. అయితే లక్ష్మీదేవి మృతి చెందడంతో గ్రామంలో ఉద్రిక్త పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి. అవాంఛనీయ ఘటనలు జరగకుండా పోలీసులు బందోబస్తు ఏర్పాటు చేశారు.
అసలేెంజరిగిందంటే : పంచాయతీ ఎన్నికల పోలింగ్ సందర్భంగా నంద్యాల జిల్లా అహోబిలంలో ఉద్రిక్తత చోటు చేసుకుంది. ఎమ్మెల్యే భూమా అఖిలప్రియ వాహనంపై వైఎస్సార్సీపీ మద్దతుదారులు దాడి చేశారు. దీంతో వాహనం అద్దాలు పగిలిపోయాయి. పంచాయతీ ఎన్నికల పోలింగ్ సరళి పరిశీలించేందుకు ఎమ్మెల్యే అఖిలప్రియ అహోబిలం వెళ్లారు. ఓ పోలింగ్ కేంద్రంలోకి ఎమ్మెల్యే వెళ్తుండగా వైఎస్సార్సీపీ వర్గీయులు, ఆ పార్టీ ఏజెంట్లు అడ్డుకున్నారు. ఈ క్రమంలో టీడీపీ, వైఎస్సార్సీపీ వర్గీయుల మధ్య వాగ్వాదం చోటు చేసుకుంది. రెండు వర్గాలు రెచ్చగొట్టే రీతిలో వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఈ క్రమంలో ఇరువర్గాల మధ్య రాళ్లదాడి జరిగింది. రెండువర్గాలు రాళ్లు, కర్రలతో దాడులకు దిగారు. ఈ దాడిలో ఎమ్మెల్యే కారు అద్దాలు ధ్వంసమయ్యాయి. ఎమ్మెల్యే కారు డ్రైవర్తో పాటు పలువురికి స్పల్పంగా గాయాలయ్యాయి.
అహోబిలంలో ఉద్రిక్తత - ఎమ్మెల్యే వాహనం ధ్వంసం
తొలిదశ పంచాయతీ ఎన్నికలు - స్వగ్రామాల్లోనే వైఎస్సార్సీపీ నేతలకు షాక్