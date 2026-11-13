15 ఏళ్ల ప్రేమ - అనుమానంతో అంతం - ఆ ముగ్గురు పిల్లలకు దిక్కెవరు?
Nalgonda Home Guard Murder: పోలీస్ క్వార్టర్స్లో హోంగార్డు దారుణ హత్యకు గురయ్యారు. 15 ఏళ్ల కిందట ప్రేమపెళ్లి చేసుకున్న భర్తే ఆమె పాలిట యముడయ్యాడు. అనుమానంతో ఆమె ప్రాణాలు తీశాడు.
Published : November 13, 2026 at 1:01 PM IST
వారిద్దరూ 15 ఏళ్ల క్రితం ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకున్నారు. వారికి ముగ్గురు పిల్లలు. పిల్లలను స్కూల్కు పంపించేందుకు ఆ ఇల్లాలు ఉదయాన్నే లేచి పనులన్నింటినీ చక్కబెట్టి పిల్లలను తయారు చేసింది. ఎప్పటిలాగే తండ్రి వారిని బండిపై స్కూల్ వద్ద దింపి వచ్చాడు. అలా ఆడుతూ తండ్రి బండిపై హాయిగా స్కూల్కు వెళ్లిన పిల్లలు, సాయంత్రం ఇంటికి తిరిగొచ్చి భయానక దృశ్యాన్ని చూశారు.
తమను పొద్దున్నే ఎంతో ముద్దు చేస్తూ బడికి పంపిన అమ్మ సాయంత్రం తాము తిరిగొచ్చే సమయానికి మృత్యుఒడికి చేరింది. ఆ విషాదకర సమయంలో వారి వెంట ఉండాల్సిన తండ్రి అక్కడ లేడు. తల్లి మృతదేహం వద్ద చిన్నారుల రోదన అక్కడి వారిని కలచివేసింది. అసలేం జరిగింది? ఆమె ఎలా చనిపోయింది? భార్య చావును, పిల్లల ఏడుపును పట్టించుకోకుండా ఆ తండ్రి ఎక్కడికి వెళ్లాడు?
15 ఏళ్ల ప్రేమ - అనుమానంతో అంతం
నల్గొండ జిల్లా మిర్యాలగూడ మండలం కిష్టాపురం గ్రామానికి చెందిన సతీశ్ చండూరు మండలం పుల్లెంల గ్రామానికి చెందిన మహబూబ్బీకి 15 ఏళ్ల కిందట వివాహమైంది. వీరిది ప్రేమ పెళ్లి. మహబూబ్ బీ 2007లో హోంగార్డు ఉద్యోగం సాధించింది. ఆ ఉద్యోగం చేస్తూనే కానిస్టేబుల్ ఉద్యోగం కోసం ప్రయత్నాలు చేపట్టింది. ఆ క్రమంలోనే ప్రాక్టీస్ కోసం గ్రౌండ్కు వెళ్లిన ఆమెకు సతీశ్తో పరిచయం ఏర్పడింది.
అది కాస్త ప్రేమకు దారి తీయడంతో ఇద్దరు పెద్దలను ఎదురించి పెళ్లి చేసుకున్నారు. మహబూబ్బీ హోంగార్డుగా ఉద్యోగం చేస్తుండగా, సతీశ్ ఇంటి వద్దనే ఉండేవాడు. నిరుద్యోగిగా ఉన్న సతీశ్ క్రమంగా మద్యానికి బానిసయ్యాడు. మహబూబ్బీనే కుటుంబ పోషణ భారాన్ని చూసుకునేది. ప్రస్తుతం ఈ జంట జిల్లా పోలీస్ క్వార్టర్స్లో నివాసం ఉంటున్నారు.
ఇద్దరి మధ్య మాటామాటా పెరిగి చివరికి హత్య
భర్త ఉద్యోగం చేయకపోగా, తరచూ మద్యం తాగుతుండటం మహబూబ్ బీకి ఎంతమాత్రం నచ్చేది కాదు. దీంతో భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు మొదలయ్యాయి. అవి కాస్తా చిలికి చిలికి గాలివానలా మారాయి. వాటికి తోడు సతీశ్ను అనుమానపు భూతం ఆవహించింది. ఆ అనుమానంతో భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు తీవ్రరూపం దాల్చాయి.
ఈ నెల 10వ తేదీన సతీశ్ ఎప్పటిలాగే పిల్లలను స్కూల్ వద్ద దింపి వచ్చాడు. ఇంట్లో భార్యాభర్తలిద్దరే ఉన్నారు. ఇద్దరి మధ్య మాటామాటా పెరిగి ఆరోజు గొడవ పెద్దదైంది. ఆవేశంలో సతీశ్ విచక్షణ కోల్పోయాడు. భార్యపై దాడికి దిగాడు. ఆమె గొంతు నులిమి, తలను నేలకేసి కొట్టాడు. తీవ్ర రక్తస్రావంతో మహబూబ్ బీ అక్కడికక్కడే మృతి చెందింది.
మహబూబ్బీ అనే మహిళ మా పోలీస్ హెడ్ క్వాటర్స్లోని శిశుమందిర్లో స్వీపర్గా పని చేస్తుంది. కుటుంబ తగాదాలతో తన భర్త మధ్యాహ్నం సమయంలో ఆమెతో గొడవ పడి, గొంతు నులిమి, మెడలు విరిచి, తలను బలంగా నేలకేసి కొట్టడం వల్ల రక్తస్రావం జరిగి అక్కడికక్కడే మృతి చెందింది. గత కొంతకాలంగా వీరిద్దరి మధ్య కుటుంబ తగాదాలు జరుగుతున్నట్లు సమాచారం.'' - శివరాం రెడ్డి, నల్గొండ జిల్లా డీఎస్పీ
అనాథలుగా మారిన ముగ్గురు పిల్లలు
హత్య అనంతరం సతీశ్ 100కు ఫోన్ చేసి తన భార్యను తానే చంపినట్లు చెప్పి అక్కడి నుంచి పరారయ్యాడు. అతని సమాచారంతో అక్కడికి చేరుకున్న పోలీసులు మృతదేహాన్ని మార్చురీకి తరలించారు. పరారీలో ఉన్న నిందితుడ్ని పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. ఉద్యోగం లేకపోయినా వెన్నంటి నిలిచిన భార్యను అర్థం చేసుకోకుండా సతీశ్ తాగుడుకు బానిసయ్యాడు. ఆ తాగుడు వల్ల మొదలైన కలహాలకు తన అనుమానంతో ఆజ్యం పోసి చివరకు ప్రేమించి, పెళ్లాడిన భార్యను దారుణంగా హతమార్చాడు.
తల్లిని పోగొట్టుకుని ఆ ముగ్గురు చిన్నారులు విలపిస్తున్న తీరు స్థానికులను తీవ్రంగా కలిచి వేసింది. సతీశ్ క్షణకాలం పాటు తన ఆవేశాన్ని అణచి వేసుకున్నట్లయితే ఆ పిల్లలు ఇప్పుడు తల్లి ఒడిలో ఆడుకుంటూ ఉండేవారు. కానీ అతని అర్థం లేని అనుమానం, క్షణికావేశం వల్ల వారు అనాథలుగా మారాల్సి వచ్చింది. వారి ఆలనా పాలనా చూసుకునే తల్లిని చంపి తండ్రి జైలు పాలవ్వడంతో ఆ పిల్లల భవిష్యత్ ప్రశ్నార్థకంగా మారింది.
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