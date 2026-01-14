రైలు పట్టాలపై పురుడు - పండంటి బిడ్డకు జన్మనిచ్చిన తల్లి
అమృత్ భారత్ ఎక్స్ప్రెస్లో భర్త కోసం వారణాసికి బయలుదేరిన నిండు గర్భిణి ప్రియాపాత్రో - పార్వతీపురం సమీపిస్తున్న వేళ పురిటినొప్పులు - అంతలోనే పట్టాలపై ప్రియ పురుడు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : January 14, 2026 at 1:16 PM IST
Woman Gave Birth To Baby at Parvathipuram Railway Station : మహిళ జీవితంలో అత్యంత ముఖ్యమైన క్షణాల్లో బిడ్డకు జన్మనివ్వడం ఎంతో అమూల్యం. ఆ సమయంలో భర్త, కన్నవాళ్లు పక్కనుంటే ఆమెకు కొండంత ధైర్యం వస్తుంది. పురిటి నొప్పులు మొదలు బిడ్డ ఈ లోకాన్ని చూసే వరకూ ఆమె పడే వేదన మాటల్లో చెప్పలేనిది. ఆ సమయంలో ఎంతో జాగ్రత్త అవసరం, ఏ మాత్రం తేడా వచ్చినా రెండు ప్రాణాలకే ముప్పు. పాత కాలంలో ప్రసవానికి వైద్యులు అందుబాటులో లేకపోతే పెద్దవాళ్లే పురుడు పోసేవాళ్లు. కానీ ఇప్పుడు అలాంటి పరిస్థితుల చాలా అరుదు. తాజాగా ఓ మహిళ రైల్వే పట్టాలపైనే పండంటి మగబిడ్డకు జన్మనిచ్చిన ఘటన పార్వతీపురం మన్యం జిల్లాలో చోటు చేసుకుంది. అసలేం జరిగిందో తెలుసుకోవాలంటే ఈ కథనం చదవాల్సిందే.
ఒకరు వైద్య సహాయకురాలికి ఫోన్ చేస్తే మరొకరు అధికారులకు సమాచారం ఇచ్చారు. ఇంకొకరు దుప్పట్లు తెచ్చి తెరచాటుగా నిలిచారు. పట్టాలపై పురిటి నొప్పులు పడుతున్న ఓ గర్భిణికి మానవత్వం కొండంత అండగా నిలిచింది. ఇంతమంది సాయం ఊరికే పోతుందా ఓ పండంటి బిడ్డ ప్రాణం పోసుకుంది. అమ్మ మనసు మురిసింది.
పట్టాలపై పురుడు : ప్రియాపాత్రో నిండు గర్భిణి. ఆమె ప్రసవించే సమయానికి భర్త దగ్గర ఉండాలనుకుంది. భర్త పక్కన ఉంటే కొండంత ధైర్యముంటుందని ఆమె భావించింది. ఈ విషయం తల్లిదండ్రులకు చెప్పడంతో ఆమెను భర్త ఉన్న వారణాసికి తీసుకెళ్తున్నారు. ఇందుకోసం మంగళవారం అమృత్ భారత్ ఎక్స్ప్రెస్లో ఒడిశాలోని బరంపురం నుంచి బయల్దేరింది. కానీ ఆమెకు మధ్యలోనే నొప్పులు ప్రారంభమయ్యాయి. ఏం చేయాలో దిక్కుతోచలేదు. ఆస్పత్రికి వెళ్లాలని రైలు పార్వతీపురంలో ఆగగానే అక్కడ దిగారు. అయితే ఆమె కాలి నడకన వంతెన కూడా ఎక్కలేని పరిస్థితి నెలకొంది. ఆమెను ఎలాగైనా పట్టాలు దాటించేందుకు ప్రయత్నించారు. కానీ అది కుదరలేదు. అంతలోనే ఆమె రైలు పట్టాలపైనే ప్రియ పురుడు పోసుకుంది. మగ శిశువునకు జన్మనిచ్చింది.
అందరి సహకారంతో- తల్లీ, బిడ్డ క్షేమం : అటవీ శాఖలో ఉద్యోగి సత్యనారాయణ భార్యను రైలు ఎక్కించడానికి స్టేషనుకు వచ్చారు. గర్భిణి బాధను గమనించి, తనకు తెలిసిన వైద్య సహాయకురాలు నాగమణికి ఫోను చేసి పిలిపించారు. ఆమె వెంటనే వచ్చారు. అప్పటికే ప్రియా బిడ్డకు జన్మనిచ్చింది. నాగమణి ప్రసవానంతరం సేవలు అందించి, తల్లీబిడ్డను సంరక్షించారు. రైల్వే పోలీసులు అందుబాటులో ఉన్న దుప్పట్లు వంటివి సమకూర్చారు. ఆర్పీఎఫ్ ఏఎస్సై హెచ్కే పాణిగ్రహి, జీఆర్పీ హెచ్సీ రత్నకుమార్ వారికి సహకరించారు. తల్లీబిడ్డను ఆటోలో ఆసుపత్రికి పంపించి, వైద్యసేవలు అందించారు.
హాస్టల్లో బిడ్డకు జన్మనిచ్చిన బాలిక - గుర్తించని సిబ్బంది