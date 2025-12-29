ETV Bharat / state

ఆమె యాచిస్తూ నలుగురి ఆకలి తీరుస్తున్న నర్సియమ్మ

యాచన సంపాదనే అన్నదానానికి విరాళం - శ్రీదారాలమ్మ అమ్మవారికి వెండి త్రిశూలం, శ్రీశైలం భ్రమరాంబిక అమ్మవారికి రూ.25 వేలతో బంగారు చెవి దిద్దులు - నర్సియమ్మ ఎంతో ఆదర్శం

Woman From Tuni Begging for Donations to Provide Food to Needy
Woman From Tuni Begging for Donations to Provide Food to Needy (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : December 29, 2025 at 12:07 PM IST

3 Min Read
Woman From Tuni Begging for Donations to Provide Food to Needy : ఏం చెయ్యాలనుకున్నా బతికి ఉన్నప్పుడే చేసెయ్యాలి. కష్టాల్లో ఉన్నవారికి తోచినంత సాయం, ఆకలితో ఉన్న వారికి పిడికెడు అన్నం పెడితే చాలంటున్నారు నర్సియమ్మ. ఏడు పదుల వయసులోనూ ఈవిడ సేవా స్ఫూర్తి సాటివారికి ప్రేరణ కలిగిస్తుంది. సాధారణంగా కుటుంబం తమను వదిలేస్తే ఎన్నో కష్టాలు పడుతూ బతుకుబండినీడ్చుకుంటూ జీవితం కొనసాగిస్తారు ఆ తల్లిదండ్రులు. కన్నపిల్లలు, తోబుట్టువులు వదిలిపెట్టారని మనోవేదనకు చెందుతారు కొందరు. కానీ నర్సియమ్మ వారికి భిన్నం.

42 ఏళ్లుగా రేకుల బడ్డీలో జీవనం : ఇంట్లో వాళ్లే తనను వద్దనుకున్నా సమాజంలో నలుగురి ఆకలి తీర్చాలని పాటు పడుతున్నారు. మరణించేటప్పుడు వెంట ఏమీ తీసుకెళ్లలేమని భావించిన ఈ 70 ఏళ్ల మహిళ సేవ, ఆధ్యాత్మిక మార్గంలో ముందుకు వెళ్తున్నారు. ఇందుకు ఆమె యాచక వృత్తిని అనుసరించడం మరో విశేషం. తిరుపతి ప్రాంతానికి చెందిన గొర్లు నర్సియమ్మ 42 ఏళ్ల కిందట తుని ప్రాంతానికి వలస వచ్చారు. ప్రస్తుతం పట్టణ శివారులో ఉన్న అమ్మవారి ఆలయం వద్ద ఓ చిన్న రేకుల బడ్డీలో జీవనం సాగిస్తున్నారు. అన్నదమ్ములు ఉన్నా పట్టించుకోకపోవడంతో చాలా రోజుల నుంచి ఒంటరి తనమే తోడయ్యింది.

యాచక వృత్తి చేస్తూ అన్నదానాలకు బియ్యం బస్తాలు : నాలుగేళ్ల క్రితం వరకు యాచనకు వెళుతూ అందరిలాగే బ్రతికిన ఆమె ఈ సంపాదనను ఇక అన్నదానానికే ఇవ్వాలని నిర్ణయించుకున్నారు. అప్పటి నుంచి తనకు వస్తున్న డబ్బుతో చుట్టుపక్కల ప్రాంతాల్లో ఉన్న చిన్న ఆలయాల్లో అన్నదానం నిర్వహించేటప్పుడు తన వంతుగా 4 బియ్యం బస్తాలు అందిస్తున్నారు. ఇదే కాకుండా కొన్నేళ్ల క్రితం స్థానిక శ్రీదారాలమ్మ అమ్మవారికి వెండి త్రిశూలం చేయించేందుకు రూ.లక్ష, శ్రీశైలం భ్రమరాంబిక అమ్మవారికి రూ.25 వేలతో బంగారు చెవి దిద్దులు చేయించి ఇచ్చారు. ప్రస్తుతం ఓ శివాలయానికి రూ.50 వేలతో వెండి త్రిశూలం చేయించే ప్రయత్నంలో ఉన్నారు. అన్నిదానాల్లోకెల్లా అన్న దానమే గొప్పదని తన తల్లి చెప్పేదని అందుకే యాచక వృత్తి చేస్తూ ఆలయాలకు బియ్యం బస్తాలు ఇస్తున్నానని నర్సియమ్మ చెప్పుకొచ్చారు.

'సారూ మాకు చదువు చెబుతారా!' - ఈటీవీ భారత్​ కథనంపై స్పందించిన మంత్రి లోకేశ్​

ఇదిలా ఉండగా మరోవైపు రాష్ట్రంలో ఏ గ్రామానికి వెళ్లినా గుడి దగ్గరో, బడి దగ్గరో, రచ్చబండ దగ్గరో కూర్చున్న వృద్ధులు కనిపిస్తారు. 60, 70 ఏళ్లు దాటి, ఒంట్లో సత్తువ తగ్గి పనిచేయలేని స్థితిలో కుటుంబ సభ్యుల మీద ఆధారపడుతుంటారు. అయితే వీరిలో కన్నబిడ్డలు పట్టించుకోని వారే అధికం. తమ పిల్లల నిరాదరణతో కడుపు నింపుకునే మార్గం లేక ఆకలితో అవస్థలు పడుతుంటారు. పల్నాడు జిల్లా ఈపూరు మండలం ఆరేపల్లి ముప్పాళ్ల గ్రామంలోని పలువురు వృద్ధులదీ 7 నెలల కిందట వరకు ఇదే పరిస్థితి. కడుపున పుట్టిన వారి నిర్లక్ష్యానికి గురైన ఆ అభాగ్యులు నేడు కడుపు నిండా భోజనం చేస్తున్నారు.

నలుగురు మంచి మనుషులు నిత్యం అందిస్తున్న అన్నదానంతో ఆకలి బాధ నుంచి ఉపశమనం పొందుతున్నారు. ఆరేపల్లి ముప్పాళ్లకు చెందిన సూరే అప్పారావు, ఊట్ల రామారావు, షేక్ ఆదాంషా, శీలం పద్మ ఊళ్లో పండుటాకులు పస్తులుండడాన్ని తట్టుకోలేకపోయారు. శీలం పద్మ శుభకార్యాలకు వంటలు చేస్తూ ఉపాధి పొందుతుండగా మిగతా ముగ్గురు గ్రామంలో చిరు వ్యాపారాలు చేస్తుంటారు. ఈ నలుగురూ కలిసి 2024 డిసెంబరులో అన్నదానం ప్రారంభించారు. ఊళ్లో పనిచేయలేని స్థితిలో ఉన్న వృద్ధులు, కుటుంబ ఆదరణకు నోచుకోనివారు, మంచానపడ్డ వారు, ఇలా 30 మందిని గుర్తించి వారికి 2 పూటలా రుచికరమైన భోజనం అందిస్తున్నారు.

పగలు, రాత్రి అనే తేడా లేదు - ఆకలి తీర్చే కాశినాయన ఆశ్రమం

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

