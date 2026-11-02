ఇద్దరితో మొదలై నేడు ఇరవై మందికి ఉపాధి - విదేశాల నుంచి ఆర్డర్లు
Woman Paper Bag Manufacturing Industry: పర్యావరణాన్ని రక్షించుకుందాం అనే భావనతో ప్లాస్టిక్కు ప్రత్యామ్నాయంగా కాగితపు సంచులను తీసుకురావాలనే ఆలోచనతో సన్ పేపర్ ఇండస్ట్రీస్ పేరుతో పేపర్ బ్యాగుల తయారీ పరిశ్రమను స్థాపించారు హోమవతి.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 2, 2026 at 5:32 PM IST
ప్లాస్టిక్ వినియోగంతో మావవాళి సహా అన్ని జీవాలకు ముప్పు పొంచి ఉంది. ఈ క్రమంలోనే ప్లాస్టిక్ వినియోగాన్ని తగ్గించాలి పర్యావరణాన్ని రక్షించాలి. పర్యావరణహిత ఉత్పత్తులపై దృష్టి సారించాలనే ఈ ఆలోచనే ఒక మహిళను వ్యాపారం వైపు అడుగులు వేసేలా చేసింది. ఒకప్పుడు ఇద్దరితో మొదలై నేడు ఇరవై మందికి ఉపాధి కల్పిస్తూ తన ఉత్పత్తులను ఇతర రాష్ట్రాలతోపాటు విదేశాలకు ఎగుమతి చేసే స్థాయికి ఎదిగారు తిరుపతి జిల్లా కరకంబాడికి చెందిన కె.హేమావతి.
బీఎస్సీ పూర్తి చేసి సుమారు ఇరవై ఏళ్ల క్రితం సన్ పేపర్ ఇండస్ట్రీస్ పేరుతో పేపర్ బ్యాగుల తయారీ పరిశ్రమను స్థాపించారు హేమావతి. పర్యావరణాన్ని రక్షించుకుందాం అనే భావనతో ప్లాస్టిక్కు ప్రత్యామ్నాయంగా కాగితపు సంచులను తీసుకురావాలనే ఆలోచనతో అడుగులు వేశారు. సంస్థను ప్రారంభించి వ్యాపార సంస్థల అవసరాలకు అనుగుణంగా వివిధ పరిమాణాల్లో నాణ్యత ఏమాత్రం తగ్గకుండా తయారు చేస్తున్నారు. ఆయా సంస్థల అవసరాలను బట్టి బ్యాగుల పరిమాణం, నాణ్యత, రూపకల్పనలో మార్పులు చేస్తూ ఆర్డర్లు అందుకుంటున్నారు.
విదేశాలకు ఎగుమతులు: సంస్థ తయారు చేసిన బ్యాగులను తెలుగు రాష్ట్రాలతో పాటు కర్ణాటక, తమిళనాడు సరఫరా చేస్తూ మస్కట్, ఒమన్, షార్జా, దుబాయ్, కువైట్ వంటి విదేశీ మార్కెట్లకు ఉత్పత్తులను ఎగుమతి చేస్తూ తనకంటూ ఓ గుర్తింపును పొందుతున్నారు. భర్త కె. శ్రీనివాసులు సహకారంతో రూ.లక్ష పెట్టుబడితో ప్రారంభించి నేడు రూ.కోటి విలువైన యంత్ర సామగ్రి కలిగిన స్థాయికి చేరారు. కేంద్ర ప్రభుత్వం అందిస్తున్న సూక్ష్మ, చిన్న, మధ్యతరహా పరిశ్రమల (ఎంఎస్ఎంఈ) పథకాల ద్వారా రూ.48 లక్షల రుణం తీసుకుని వ్యాపారాన్ని మరింత అభివృద్ధి చేశారు. ప్రస్తుతం ఆమె నెలకు రూ.6 లక్షల వరకు సంపాదిస్తున్నారు.
'పరిశ్రమ నాణ్యత, నిర్వహణ ప్రమాణాలకు సంబంధించి కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి ధ్రువీకరణ పత్రాన్ని పొందాను. గతంలో పలువురు జిల్లా కలెక్టర్లు మా పరిశ్రమను సందర్శించి ప్రశంసించారు. భవిష్యత్తులో పరిశ్రమను మరింత విస్తరించి వంద మంది మహిళలకు ఉపాధి కల్పించే స్థాయికి ఎదగాలన్నది నా లక్ష్యం. -హేమావతి, సన్ పేపర్ ఇండస్ట్రీస్ వ్యవస్థాపకురాలు
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