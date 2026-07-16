ఉరేసుకున్న ప్రేమికురాలు - మృతదేహానికి ప్రేమికుడు తాళి కట్టాలని కుటుంబసభ్యుల ఆందోళన
గుంటూరు జిల్లా యువతి ముంబయిలో ఉరేసుకుని ఆత్మహత్య - ప్రేమించిన వ్యక్తి పెళ్లికి నిరాకరించడంతో యువతి బలవన్మరణం - ఎనిమిదేళ్లుగా ఇద్దరూ ప్రేమించుకుంటున్నారన్న యువతి కుటుంబసభ్యులు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 16, 2026 at 4:01 PM IST
Woman From Guntur District Hanging Herself in Mumbai: సోషల్ మీడియాలో పరిచయాలు, ఆన్లైన్లో చాటింగ్లు, ప్రేమ పేరుతో షికార్లు. చివరకు ఏదో ఒక కారణంతో గొడవలు, కొట్లాటలు. ఈ క్రమంలో విచక్షణ కోల్పోయి ప్రవర్తించడం. క్రూరమైన నిర్ణయాలు తీసుకొని జీవితాల్ని చీకటి చేసుకుంటున్నారు నేటి యువత. సమస్య చిన్నదైనా పెద్దదైనా అవతలి వ్యక్తిని చంపడం, లేదంటే తామే ప్రాణాాలు తీసుకోవడం పరిపాటిగా మారింది. తల్లిదండ్రుల గురించి ఆలోచించకుండా వాళ్లు వేసే ఒక్క తప్పటడుగు తమవారికి జీవితాంతం మర్చిపోలేని చేదు అనుభవాల్ని మిగుల్చుతున్నాయి. అలాంటి ఘటనే తాజాగా గుంటూరు జిల్లాలో జరిగింది.
ఎనిమిదేళ్ల ప్రేమ: ఎనిమిదేళ్లుగా ప్రేమించింది. పెళ్లి చేసుకుని హాయిగా భర్త, పిల్లలతో జీవితం గడపాలని ఎన్నో కలలు కన్నది. కానీ ఏమైందో తెలియదు. ఆమె తాను బతికి ఉండి లాభం లేదనుకుని ఇటీవల ప్రాణాలు తీసుకుంది. ఊరు కాని ఊళ్లో ఉరేసుకుని ఈ లోకాన్ని విడిచి వెళ్లింది. అయితే ఆమె మృతికి ప్రేమించిన వ్యక్తి పెళ్లికి నిరాకరించడమేనని యువతి కుటుంబ సభ్యులంటున్నారు.
శవానికి అతనే తాళి కట్టాలి: గుంటూరు జిల్లా యువతి ముంబయిలో ఉరేసుకుని ఆత్మహత్యకు పాల్పడింది. కోండ్రుపాడుకు చెందిన కీర్తి (26)కి ప్రకాశం జిల్లా టంగుటూరు మండలం పొందూరు వాసి సాయితో సోషల్ మీడియాలో పరిచయం ఏర్పడింది. అది కాస్తా ప్రేమగా మారింది. ఎనిమిదేళ్లుగా ఇద్దరూ ప్రేమించుకుంటున్నారని యువతి కుటుంబ సభ్యులు తెలుపుతున్నారు. ఈ నెల 14న ముంబయిలో ఉరేసుకుని ప్రాణాలు తీసుకుంది.
యువతి ఆత్మహత్య తర్వాత మృతదేహాన్ని పొందూరుకు తరలించిన కుటుంబ సభ్యులు యువకుడి ఇంటి ఆవరణలో ఆందోళన చేపట్టారు. పెళ్లికి సాయి నిరాకరించాడని, అందుకే ఆమె ఆత్మహత్యకు పాల్పడిందని వారు అంటున్నారు. అయితే కీర్తి చివరి కోరికగా మృతదేహానికి సాయి తాళికట్టాలని కుటుంబ సభ్యులు డిమాండ్ చేశారు. దీంతో సాయు కుటుంబ సభ్యులు ఇంటి గేటుకు తాళం వేసి పరారయ్యారు. దీంతో గేటు తాళం పగులగొట్టి ఇంటి ముందు కీర్తి కుటుంబసభ్యుల నిరసన చేపట్టారు. ఘటనా స్థలానికి చేరుకున్న పోలీసులు పరిస్థితులు సాధారణ స్థితికి తీసుకురావడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారు.
గుడికి తీసుకెళ్లింది - ప్రియుడితో కలిసి భర్తను చంపేసింది
ఏవో శ్రీహరి హత్య కేసులో ట్విస్ట్ - భార్య, ఇద్దరు పిల్లలతో సహా రైలు కిందపడి నిందితుడి ఆత్మహత్య