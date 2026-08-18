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భర్తతో గర్భం దాల్చిన ప్రియురాలు - తట్టుకోలేక హతమార్చిన ప్రియుడు

పచ్చని కాపురంలో చిచ్చు పెట్టిన అప్పు - భర్తను వదిలేసి వస్తానని ప్రియుడికి మాటిచ్చిన మహిళ - ఎంతకీ రాకపోవటంతో ఆమెపై కక్ష పెంచుకుని హతమార్చిన నిందితుడు

WOMAN CRIME INCIDENT AT KOTRA
WOMAN CRIME INCIDENT AT KOTRA (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 18, 2026 at 1:14 PM IST

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Murder Incident At Nagar Kurnool : జీవితంలో వేసే ఒక్క తప్పటడుగు ఎన్నో అనర్థాలకు దారితీస్తుంది. హాయిగా సాగుతున్న జీవితాన్ని గందరగోళంలోకి నెట్టేయడమే కాదు, అసలు జీవితమే లేకుండా చేస్తుంది. ప్రేమించి పెళ్లిచేసుకున్న భర్త ఉండగానే మరో వ్యక్తికి దగ్గరైన ఆ ఇల్లాలు భర్తను కూడా వదిలేసి వస్తానని ప్రియుడికి మాటిచ్చింది. ఎంతకీ ఆమె రాకపోగా మరోసారి గర్భం దాల్చడంతో తట్టుకోలేకపోయాడు. తనను మోసం చేసిందని కక్షగట్టిన ఆ ప్రియుడు ఏం చేశాడు? ప్రియురాలిపై ఎలా పగ తీర్చుకున్నాడనే విషయం ఈ కథనం ద్వారా తెలుసుకుందాం.

ఆమెపై కక్ష కట్టి హత్య : నాగర్‌ కర్నూలు జిల్లా వెల్దండ మండలం కొట్రకు చెందిన అనూష అదే గ్రామానికి చెందిన నారుమల్ల చెన్నయ్యను ఆరేళ్ల క్రితం ప్రేమ పెళ్లి చేసుకుంది. ఇద్దరూ వేర్వేరు పనులు చేసుకుంటూ ఉన్నంతలో హాయిగా బతుకుతున్నారు. అయితే కుటుంబ అవసరాల కోసం ఆ జంట చేసిన అప్పు వారి కుటుంబంలో చిచ్చుపెడుతుందని ఊహించలేకపోయారు. మధ్యలో దూరిన మూడో వ్యక్తి వారి పచ్చని సంసారంలో చిచ్చుపెట్టాడు. కక్షగట్టి మరీ అనూష ప్రాణాలు తీశాడు.

నాగర్​ కర్నూల్​లో మహిళ హత్య (ERV)

చంపేసి పోలీసులకు లొంగిపోయిన నిందితుడు : చెన్నయ్య కుటుంబానికి రూ.లక్ష అప్పుగా ఇచ్చిన శ్యాంపురి రాములు ఆ డబ్బుల వసూలు కోసం పదే పదే వారి ఇంటికి వచ్చి పోతుండేవాడు. ఈ క్రమంలో అనూషతో చనువు పెరిగి, అది కాస్తా వివాహేతర సంబంధానికి దారి తీసింది. ఆమె అమాయకత్వాన్ని ఆసరాగా చేసుకున్న రాములు భర్తను వదిలేసి వస్తే తాను మంచిగా చూసుకుంటానని నమ్మబలికాడు. అటు భర్త కూడా మరో మహిళతో వివాహేతర సంబంధం కొనసాగిస్తున్నాడని అనుమానించిన అనూష, రాములు చెప్పే మాటలకు ఆకర్షితురాలైంది. దీంతో వారి మధ్య బంధం మరింత బలపడింది.

ఎప్పటికప్పుడు భర్తను వదిలేసి వస్తానని చెబుతున్న అనూష తనతో రావడం లేదని రాములు కక్ష పెంచుకున్నాడు. మాట్లాడాలంటూ ఆమెను బైక్‌పై ఎక్కించుకుని గ్రామ శివారులోని తన చిన్నాన్న పొలం వద్దకు తీసుకెళ్లాడు. అప్పటికే అక్కడికి తన బంధువు నాయిని శ్రీనుని రప్పించాడు. ఇద్దరూ కలిసి అనూష మెడకు చున్నీ బిగించి హత్య చేశారు. అనంతరం మృతదేహాన్ని వెల్దండ శివారులోని నిర్మానుష్య ప్రాంతానికి తీసుకెళ్లి డీజిల్‌ పోసి కాల్చేశారు. ఆ తర్వాత పోలీస్‌స్టేషన్‌కు వెళ్లి నిందితులు లొంగిపోయారు.

"శ్యాంపురి రాములు అనే వ్యక్తి కల్వకుర్తిలో పని చేస్తున్న అనూషను బైక్​పైన ఎక్కించుకుని తీసుకువచ్చాడు. కొట్ర నుంచి జేపీ నగర్​ మధ్యలో ఉన్న హైవేలో ఓ పొలంలో ఉన్న మామిడి చెట్టు దగ్గర ఆమెను చంపేశాడు. ఆ తర్వాత నాయిని శ్రీనివాస్​ సహాయంతో ఆమెను నిర్మానుష్య ప్రాంతానికి తీసుకెళ్లారు. ఆమెను చంపేందుకు ముందుగానే అన్నీ సిద్ధం చేసి పెట్టుకున్నారు. అక్కడకు తీసుకెళ్లి ఆమెను కాల్చేశారు" - రఘువీరారెడ్డి, వెల్దండ సీఐ

పూర్తిగా కాలిపోయి మిగిలిన ఎముకలు : పనికి వెళ్లిన భార్య ఇంటికి తిరిగి రాకపోవడం, ఫోన్ చేసినా అనూష స్పందించకపోవడంతో భర్త చెన్నయ్య పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశాడు. నిందితులు కూడా స్టేషన్‌కు వచ్చి లొంగిపోయి నేరం అంగీకరించడంతో పోలీసులు సంఘటనా స్థలానికి వెళ్లి చూడగా అప్పటికే అనూష పూర్తిగా కాలిపోయి ఎముకలు మాత్రమే మిగిలి ఉన్నాయి. అక్కడే ఉన్న బ్యాగ్‌, టిఫిన్ బాక్స్‌ చూసిన భర్త చనిపోయింది తన భార్యేనని గుర్తుపట్టాడు. వివాహేతర సంబంధాలు ఎలాంటి దారుణ పరిస్థితులకు దారితీస్తాయో ఈ ఘటనే ఉదాహరణ. ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకున్న భర్తను కాదనుకుని మరో వ్యక్తిని నమ్మి అతని వెంట వెళ్లిన అనూష చివరికి ప్రాణాలు కోల్పోయింది. చనిపోయేటప్పటికి ఆమె రెండు నెలల గర్భవతి కావడంతో కడుపులోని మరో బిడ్డ కూడా భూమి మీదకు రాకుండానే కన్నుమూసింది.

"మా పెళ్లై దాదాపు 6 సంవత్సరాలు అవుతుంది. ఇప్పుడు 5 సంవత్సరాల బాబు ఉన్నాడు. ప్రతిరోజూ 7 లేదు 7:30 లోపు ఇంటికి వచ్చేది. ఇంకా రావట్లేదని కల్వకుర్తికి వెళ్లాను. షాప్​ దగ్గరికి వెళ్లి చూస్తే అక్కడ కూడా లేదు. షాప్​ ఓనర్​ ఇంటికి వెళ్లి అడిగాను. అక్కడ కూడా లేదని ఇంటికి వచ్చాను. తర్వాత నేను 100కు డయల్​ చేశాను. పోలీసులు ఘటనా స్థలానికి రమ్మని చెప్తే వెళ్లాను. అక్కడ ఉన్న టిఫిన్​ బాక్స్​లు చూసి నా భార్యే అని గుర్తుపట్టాను" - చెన్నయ్య, అనూష భర్త

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నాగర్​ కర్నూల్​లో మహిళ హత్య
MURDER INCIDENT AT NAGAR KURNOOL

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