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ఓయో రూమ్​లో యువతి అనుమానాస్పద మృతి - ప్రేయసిని హతమార్చి ప్రియుడి పరార్​!

మాదాపూర్ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలోని ఓయో హోటల్‌ గదిలో ఓ యువతి అనుమానాస్పద స్థితిలో మృతి చెందింది. ప్రాథమిక ఆధారాలను బట్టి ఇది హత్యగా పోలీసులు అనుమానిస్తున్నారు.

WOMAN DEAD IN MADHAPUR
మాదాపూర్‌లో యువతి అనుమానస్పద మృతి (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 22, 2026 at 11:31 AM IST

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Young Woman Suspicious Death in Madhapur : హైదరాబాద్ నగరంలోని మాదాపూర్​లోని ఓ హోటల్‌లో యువతి అనుమానాస్పద స్థితిలో మృతి చెందడం కలకలం రేపింది. ప్రియుడే ఆమెను చంపి పరారయినట్లు పోలీసులు ప్రాథమికంగా అంచనా వేస్తున్నారు. ఈ మేరకు మాదాపూర్‌ పోలీసులు ఈ ఘటనపై కేసు నమోదు చేసి ముమ్మర దర్యాప్తు చేపట్టారు. వెంటనే సంబంధిత క్లూస్ టీమ్‌ను పిలిపించి ఘటన వద్ద నమునాలను సేకరించారు. పోస్టుమార్టం కోసం మృతదేహాన్ని ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించారు.

హోటల్ సిబ్బందితో కలిసి అత్యవసర చికిత్స

మాదాపూర్ పోలీసులు తెలిపిన ప్రాథమిక వివరాల ప్రకారం, ఆంధ్రప్రదేశ్​లోని విశాఖపట్నానికి చెందిన యువతి షారన్‌ నిఖిత టోప్నో(23), ఆమె ప్రియుడు శ్రీనివాస రవితేజతో కలిసి హైదరాబాద్​కు వచ్చారు. సోమవారం(సెప్టెంబర్ 21) మధ్యాహ్నం సుమారు 2 గంటల సమయంలో మాదాపూర్‌ సిద్ధిఖీ నగర్‌ రోడ్డు నంబర్‌-5లోని ఓయో హోటల్‌లోని రూమ్​ నంబర్​ 303కి వెళ్లారు. మంగళవారం వేకువజామున కొండాపూర్‌లోని ఓ ప్రైవేట్‌ ఆస్పత్రి నుంచి మాదాపూర్‌ పోలీసులకు ఈ ఘటనపై సమాచారం అందింది. యువతిని ఆమె ప్రియుడు శ్రీనివాస రవితేజ, హోటల్ సిబ్బంది కలిసి అత్యవసర చికిత్స నిమిత్తం ఆస్పత్రికి తీసుకువచ్చినట్లు తెలిపారు. ఆమెను పరీక్షించిన డాక్టర్లు షారన్ నిఖిత అప్పటికే మృతి చెందినట్లు నిర్ధారించారు.

కంటపడకుండా అక్కడి నుంచి మెల్లిగా పరార్

నిఖిత మృతి చెందిన వార్త తెలుసుకున్న పోలీసులు హుటాహుటిన ఆస్పత్రికి చేరుకుని మృతదేహాన్ని పరిశీలించారు. మృతురాలి ముఖం, తలపై తీవ్రమైన గాయాలు, వాపులు ఉండటం గమనించారు. యువతి మృతి చెందినట్లు తెలియగానే ఆమె ప్రియుడు శ్రీనివాస రవితేజ ఆస్పత్రి సిబ్బంది కంటపడకుండా అక్కడి నుంచి మెల్లిగా పరారయ్యాడు. అనంతరం పోలీసులు వీరు ముందుగా దిగిన హోటల్​లోని రూమ్​ 303ని పరిశీలించారు. అక్కడి గోడలు, బెడ్‌షీట్‌పై రక్తపు మరకలు ఉండటం గమనించారు. వెంటనే క్లూస్ టీమ్‌ను రప్పించి నమునాలను సేకరించారు. పోస్టుమార్టం కోసం మృతదేహాన్ని అఫ్జల్​గంజ్​లోని ఉస్మానియా ఆస్పత్రికి తరలించారు. నిందితుడు శ్రీనివాస రవితేజ కోసం పోలీసులు ముమ్మర గాలింపు చర్యలు చేపట్టారు.

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