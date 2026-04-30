ఇంట్లోకి చొరబడి మహిళపై సీఐ అత్యాచారం - కేసు నమోదు

గతంలో వినుకొండ సీఐగా పనిచేసిన చినమల్లయ్యపై మహిళ ఫిర్యాదు - తనపై సీఐ లైంగిక దాడికి పాల్పడ్డారంటూ వినుకొండ పోలీసులకు మహిళ ఫిర్యాదు - బాధితురాలిని న్యాయమూర్తి ముందు హాజరుపరిచిన పోలీసులు

Woman Files Complaint Against Former CI in Palnadu District
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : April 30, 2026 at 4:33 PM IST

Woman Files Complaint Against Former CI in Palnadu District : ప్రజలకు రక్షణ కల్పించే పోలీసు వృత్తిలో ఉన్న సీఐ బలవంతంగా ఓ మహిళపై అత్యాచారానికి పాల్పడిన ఘటన పల్నాడు జిల్లాలో కలకలం రేపింది. ఏకంగా ఇంట్లోకి చొరబడి చంపుతానని బెదిరించి తనపై అత్యాచారానికి పాల్పడ్డాడని మహిళ బుధవారం పోలీసుస్టేషన్‌లో ఫిర్యాదు చేసింది.

బాధితురాలు, పోలీసుల కథనం ప్రకారం, పల్నాడు జిల్లా వినుకొండ పట్టణానికి చెందిన ఓ కుటుంబం కొంతకాలంగా మండలంలోనే వేరే గ్రామంలో ఇల్లు అద్దెకు తీసుకుని జీవిస్తోంది. ఇదే గ్రామంలో ఇల్లు ఉన్న సీఐ చిన్న మల్లయ్య బుధవారం గ్రామానికి వచ్చారు. పక్కింట్లో ఒంటరిగా ఉన్న మహిళపై ఘాతుకానికి పాల్పడ్డారు. బాధితురాలిని ప్రభుత్వ వైద్యశాలకు తరలించి పరీక్షలు నిర్వహించారు.

బాధితురాలి స్టేట్ మెంట్ రికార్డు : గతంలో వినుకొండ సీఐగా పనిచేసి, ప్రస్తుతం వీఆర్‌(VR)లో ఉన్న సీఐ చిన్న మల్లయ్య వైఎస్సార్సీపీకి అనుకూలంగా ఉంటూ టీడీపీ వారిని ఇబ్బంది పెట్టారు. 2024లో కారంపూడిలో ఓ టీడీపీ నాయకుడిని గన్‌తో బెదిరించారు. ఇటీవలే కారంపూడికి చెందిన మండల టీడీపీ నేతను వాట్సప్‌లో బెదిరింపులకు గురి చేశారు. తాజాగా అత్యాచారం బాధితురాలు ఇచ్చిన ఫిర్యాదు మేరకు చిన్నమల్లయ్యపై కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నట్లు సీఐ ప్రభాకర్‌ తెలిపారు. నేడు (గురువారం) కేసుకు సంబందించి బాధితురాలిని వినుకొండ పోలీసులు నరసరావుపేట కోర్టుకు తీసుకువచ్చారు. అనంతరం న్యాయమూర్తి ముందు హాజరుపరిచారు. బాధితురాలి స్టేట్ మెంట్ రికార్డు చేసేందుకు న్యాయమూర్తి అనుమతి ఇచ్చారు.

ఉన్నతాధికారులు స్పందించాలి : ‘‘సీఐ చిన్న మల్లయ్య నన్ను తీవ్రంగా ఇబ్బంది పెట్టారు. నాపై లైంగిక వేధింపులకు పాల్పడ్డారు. ఓ అధికారి హోదాలో ఉండి నన్ను ఈ విధంగా వంచించడంపై ఉన్నతాధికారులు స్పందించాలి’’ అని బాధిత మహిళ తన ఫిర్యాదులో పేర్కొన్నారు. తనకు న్యాయం చేయాలని, ముఖ్యమంత్రి, స్థానిక ఎమ్మెల్యేని కలిసి మొర పెట్టుకుంటానని ఆమె ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.

బాధితురాలి ఫిర్యాదు మేరకు వినుకొండ పట్టణ సీఐ ప్రభాకర్ కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేపట్టారు. బాధితురాలిని వినుకొండ ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించి వైద్య పరీక్షలు నిర్వహించారు. ఇప్పటికే పలు వివాదాల కారణంగా వీఆర్‌లో ఉన్న సీఐపై ఇప్పుడు లైంగిక వేధింపుల కేసు నమోదు కావడం స్థానికంగా చర్చనీయాంశమైంది.

మరోవైపు ప్రజలకు రక్షణ కల్పించే పోలీసు వృత్తిలో ఉన్నవారే అత్యాచారానికి పాల్పడ్డంతో స్థానికంగా తీవ్ర చర్చనీయాంశమైంది. కేసు దర్యాప్తులో భాగంగా సీఐ ప్రభాకర్ సంఘటనాస్థలానికి చేరుకొని విచారణ చేపట్టారు. పోలీసుల రాకను గ్రహించిన చిన్న మల్లయ్య అక్కడి నుంచి పరారైనట్లు సమాచారం.

విశాఖ ఎక్స్‌ప్రెస్​లో దారుణం - వివాహితపై అత్యాచారం - నిందితుడు అరెస్టు

ఆర్టీసీ బస్సులో అసభ్యకర సంజ్ఞలు - తీవ్ర మనస్తాపంతో ఉరేసుకున్న విద్యార్థిని

