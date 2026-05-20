బతుకుదెరువు కోసం కువైట్ వెళ్లి నరకయాతన - రక్షించాలని కోరుతూ మహిళ వీడియో
కువైట్లో పని కోసం వెళ్తే మాయమాటలు చెప్పి శాశ్వతంగా అమ్మేశారన్న మహిళ - తన బాధలను వీడియో ద్వారా విడుదల చేసి పంచుకున్న తిరుపతి జిల్లాకు చెందిన బాధితురాలు భాగ్యవతి
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : May 20, 2026 at 7:30 PM IST
Woman Request To CM Chandrababu: బతుకుదెరువు కోసం వివిధ దేశాలకు వెళ్లిన రాష్ట్ర ప్రజలను ఏజెంట్లు, అక్కడి యజమానులు వేధించిన ఘటనలు చాలానే వెలుగు చూశాయి. అయితే కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చినప్పటి నుంచి ఇలాంటి ఘటనలపై దృష్టి పెట్టింది. ప్రభుత్వ యంత్రాంగం, టీడీపీ-ఎన్నారై విభాగం నేతల సమన్వయంతో పదుల సంఖ్యలో స్వస్థలాలకు చేర్చి వారి కుటుంబాల్లో వెలుగులు నింపింది.
అయితే తాజాగా బతుకుదెరువు కోసం కువైట్ వెళ్లి నరకయాతన అనుభవిస్తున్నానంటూ చంద్రగిరి మండలం తొండవాడకు చెందిన భాగ్యవతి సెల్ఫీ వీడియో విడుదల చేయడం బాధాకరం. పీలేరుకు చెందిన ఏజెంట్ చిన్నబ్బ మాయమాటలు నమ్మి మోసపోయానని సెల్ఫీ వీడియోలో ఆమె ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. పీలేరుకు చెందిన ఏజెంట్ చిన్నబ్బ ఇంటి పనుల చేయడానికి కువైట్ పంపుతానని చెప్పి శాశ్వతంగా అమ్మేశారని వాపోయారు.
రక్షించాలంటూ వీడియో విడుదల: కువైట్లో శారీరకంగా, మానసికంగా తనను వేధిస్తున్నారంటూ భాగ్యవతి కన్నీటి పర్యంతమయ్యారు. తనను రక్షించాలంటూ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు, డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్, మంత్రి నారా లోకేశ్లను వీడియో ద్వారా వేడుకున్నారు. ఇండియాకు వచ్చేస్తానంటే ఏజెంట్కు ఇచ్చిన డబ్బులు కట్టాలంటూ లైంగిక వేధింపులకు గురి చేస్తున్నాడని వీడియోలో తెలిపారు. ఇదే విషయాన్ని తొండవాడలో ఉంటున్న తన తల్లి తులసమ్మకు తెలపడంతో మూడు రోజుల క్రితం చంద్రగిరి పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. తన కుమార్తెను ఎలాగైనా రక్షించాలని ఈ సందర్భంగా కోరారు.
"చంద్రగిరి మండలం తొండవాడకు చెందిన అమ్మాయిని నేను. మా పేరు భాగ్యవతి. బతుకు తెరువు కోసం, మా పిల్లల చదువులు, అప్పులపాలు కావడం మొదలైన ఆర్ధిక కారణాలతో చిత్తూరు జిల్లా పీలేరుకు చెందిన ఏజెంట్ చిన్నబ్బ అనే ఏజెంట్ ద్వారా నేను కువైట్కు వెళ్లాను. ఇక్కడకు వచ్చిన తర్వాత ఇంటి పనుల చేయడానికి కువైట్ పంపుతానని చెప్పి శాశ్వతంగా అమ్మేశారని చాలా ఆలస్యంగా తెలిసింది. ఇండియాకు వచ్చేస్తానంటే ఏజెంట్కు ఇచ్చిన డబ్బులు కట్టాలంటూ వేధింపులకు గురిచేస్తున్నారు. మా ఫోన్లు లాగేసుకుని, నిన్ను ఇండియాకు పంపేది లేదు. నిన్ను ఏజెంట్ అమ్మేశారు. వెళ్లాలంటే మేము ఏజెంట్కు ఇచ్చిన డబ్బులు కట్టాలని మనోవేదనకు గురి చేస్తున్నారు. నన్ను ఈ కష్టం నుంచి కాపాడాలని సీఎం చంద్రబాబు, డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్, మంత్రి లోకేశ్, చంద్రగిరి స్థానిక నాయకులందరినీ ఈ సందర్భంగా వేడుకుంటున్నాను"-భాగ్యవతి, బాధితురాలు
కువైట్ వెళ్లి మోసపోయిన బాధితులకు ఆపన్నహస్తం అందిస్తున్నారు మంత్రి లోకేశ్. ఇబ్బందుల్లో ఉన్నామంటూ బాధితులు సామాజిక మాధ్యమాల్లో పోస్ట్ పెడితే చాలు మెరుపువేగంతో స్పందిస్తూ గొడ్డు చాకిరీ నుంచి వారికి విముక్తి కల్పిస్తున్నారు. ప్రభుత్వ పరంగానే కాకుండా తెలుగుదేశానికి అనుబంధంగా పనిచేసే ఎన్నారై టీడీపీ బృందాలనూ రంగంలోకి దింపి బాధితులను ఎడారి కష్టాల నుంచి గట్టెక్కిస్తున్నారు.
తాజాగా బతుకుదెరువు కోసం మస్కట్కు వెళ్లిన అన్నమయ్య జిల్లా వాయల్పాడుకు చెందిన షాన్వాజ్ అక్కడి సేఠ్ తనను నిత్యం వేధిస్తూ కొడుతున్నాడని, చంపేస్తారని భయమేస్తోందని ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్ అన్నే తనను కాపాడాలంటూ తన బాధలను చెప్పుకొంటూ ఒక వీడియో చేసి, సామాజిక మాధ్యమాల్లో పెట్టగా దీనికి వెంటనే స్పందించిన విదేశాంగ శాఖ అధికారులు, షాన్వాజ్ను తిరిగి స్వదేశానికి తీసుకురావడం విశేషం.
'పవనన్నా నన్ను కాపాడు-చంపేస్తారని భయమేస్తోంది' - కువైట్ నుంచి మహిళ వీడియో