డ్రగ్స్ ముఠా దాడిలో గాయపడ్డ ఎక్సైజ్ కానిస్టేబుల్ - చికిత్స పొందుతూ మృత్యుఒడిలోకి
గంజాయి ముఠా దాడిలో గాయపడిన ఎక్సైజ్ కానిస్టేబుల్ మృతి -నిమ్స్ ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతూ మరణించిన సౌమ్య - ఐదు రోజులుగా మృత్యువుతో పోరాడుతూ ప్రాణాలు కోల్పొయిన వైనం - కన్నీరుమున్నీరుగా విలపిస్తున్న తల్లిదండ్రులు
Published : February 1, 2026 at 8:07 AM IST
Nizamabad Excise Constable Soumya Dies : అక్రమంగా గంజాయిని తరలిస్తున్న ముఠాను పట్టుకునేందుకు విధినిర్వహణలో ప్రాణాల్ని సైతం లెక్కచేయలేదామె. ఆ ప్రయత్నంలో తీవ్రంగా గాయాలపాలయ్యారు. గత కొన్నిరోజులుగా మృత్యువుతో పోరాడి చివరికి ఓడిపోయారు. నిజామాబాద్లో జనవరి 23వ తేదీన గంజాయి అక్రమ రవాణాదారులు వాహనంతో ఢీకొట్టి, తొక్కించేసిన ఘటనలో తీవ్రంగా గాయపడిన ఎక్సైజ్ కానిస్టేబుల్ గాజుల సౌమ్య(25) పంజాగుట్ట నిమ్స్ హాస్పిటల్లో చికిత్స పొందుతూ శనివారం రాత్రి తుదిశ్వాస విడిచారు. దీంతో ఆమె కుటుంబం శోక సంద్రంలో మునిగిపోయింది.
సౌమ్యను తొలుత నిజామాబాద్లోనే ఓ ప్రైవేటు హాస్పిటల్లో చేర్పించగా చికిత్సలో భాగంగా అక్కడే ఓ కిడ్నీని తొలగించారు. ఆ తర్వాత మెరుగైన వైద్యంను అందించేందుకు జనవరి 25వ తేదీన అర్ధరాత్రి నిమ్స్ ఆసుపత్రికి తరలించారు. ఇక్కడ ఆర్ఐసీయూలో చేర్చుకొని వైద్యసేవలు అందించారు. ఎమర్జెన్సీ విభాగం, నెఫ్రాలజీ, కార్డియాలజీ, మెడికల్ గ్యాస్ట్రో, సర్జికల్ గ్యాస్ట్రో ఎంటరాలజీ విభాగాల ప్రత్యేక వైద్య బృందం పర్యవేక్షణలో వెంటిలేటర్పై ఆమెకు చికిత్స అందించారు. అయినప్పటికీ ఫలితం లేకుండా పోయింది. గత కొన్నిరోజులుగా మృత్యువుతో పోరాడుతూ ప్రాణాలు కోల్పోయారు.
ఎస్సై కావాలనుకుని ఇంతలోనే : ఎస్సై కావాలని కలలు కన్న మహిళా ఎక్సైజ్ కానిస్టేబుల్ గాజుల సౌమ్య (25) స్వగ్రామం నిజామాబాద్ జిల్లాలోని మెస్రా మండల కేంద్రం. పేద దంపతులైన సాయిలు-చంద్రకళల ఒక్కగానొక్క కుమార్తె. డిగ్రీ చదువు పూర్తికాగానే 2024లో తొలి ప్రయత్నంలోనే ఎక్సైజ్ కానిస్టేబుల్ కొలువు సాధించారు. ఆమె తమ్ముడు శ్రావణ్ డిగ్రీ పూర్తవగా, ఎస్సై ఉద్యోగాలకు ప్రిపేర్ అవుతున్నాడు.
సంతలో మసాలాలను అమ్ముతూ తనను ఉన్నత చదువులు చదివించిన కన్నవాళ్ల కలలను నెరవేర్చేందుకు సౌమ్య క్రమశిక్షణతో ఎంతగానో శ్రమించారు. ఆమె కూడా ఎస్సై కొలువే లక్ష్యంగా సాధనను కొనసాగించారు. తొలిమెట్టుగా ఎక్సైజ్ కానిస్టేబుల్ పోస్టును సాధించి నిజామాబాద్లో ఏడాది క్రితం విధులు చేపట్టారు. కారులో గంజాయి తరలిస్తున్నారనే సమాచారంతో జనవరి 23వ తేదీన ఎక్సైజ్ సీఐ స్వప్న బృందంతో పాటే కానిస్టేబుల్ సౌమ్య తనిఖీలకు వెళ్లారు. నిజామాబాద్ శివారు మాధవనగర్ వద్ద సాయంత్రం 6.30 గంటల ప్రాంతంలో కారును ఆపినట్టే ఆపిన గంజాయి ముఠా సౌమ్యను తొక్కించుకుని ముందుకువెళ్లింది.
అదుపుతప్పిన వెహికల్ను చుట్టుముట్టిన అధికారులు మైనర్తో పాటు మరో ఇద్దరు నిందితులను పట్టుకున్నారు. తీవ్రంగా గాయపడిన మహిళా కానిస్టేబుల్ను నిజామాబాద్లోని ప్రైవేటు హాస్పిటల్లో చేర్చించగా వైద్యులు ఆపరేషన్ చేసి దెబ్బతిన్న మూత్రపిండాన్ని తొలగించారు. రెండ్రోజుల తర్వాత ఆమెను ఉన్నతాధికారులు హైదరాబాద్లోని నిమ్స్ హాస్పిటల్కు తరలించారు. ఆమె వైద్య ఖర్చులకు ప్రభుత్వం రూ.10 లక్షలను మంజూరు చేసింది. పలువురు మంత్రులు, ఉన్నతాధికారులు బాధితురాలి కుటుంబాన్ని పరామర్శించారు. ఈనెల 2వ తేదీన సీఎం రేవంత్రెడ్డి పరామర్శకు రావాల్సి ఉండగా ఇంతలోనే మృత్యువుతో పోరాడుతూ సౌమ్య శనివారం రాత్రి ప్రాణాలు విడిచారు.
వైద్యులు శ్రమించినా : సౌమ్య ఆరోగ్య పరిస్థితిపై మంత్రులు దామోదర్ రాజనర్సింహ, జూపల్లి కృష్ణారావు, ఇతర ప్రముఖులు ఆరా తీస్తూ ఆమె కుటుంబసభ్యులకు ధైర్యం చెప్పారు. ఆమె ప్రాణాలు కాపాడేందుకు వైద్యబృందం తీవ్రంగా శ్రమించినా ఫలితం దక్కలేదు. 2024 బ్యాచ్ కానిస్టేబుల్ జి.సౌమ్య స్వగ్రామం నిజామాబాద్ జిల్లాలోని మోస్రా మండల కేంద్రం. ఎక్సైజ్ శాఖలో చేరి సుమారు ఏడాది కాలంలోనే సౌమ్య మత్తుపదార్థాల ముఠా దుండగుల దౌర్జన్యానికి బలైపోయారు. అందివచ్చిన కుమార్తె ఇలా అర్థాంతరంగా మృత్యుఒడిలోకి చేరుకోవడంతో ఆమె కుటుంబ సభ్యులు, బంధువులు తీవ్రంగా విలపిస్తున్నారు. ఆమె స్వగ్రామంలో విషాద ఛాయలు అలుముకున్నాయి.
సవతి తండ్రి అమానుష దాడి - మృత్యువుతో పోరాడి బాలుడి మృతి
మహిళా కానిస్టేబుల్, కంప్యూటర్ ఆపరేటర్, ఎస్సై మృతి - అసలేం జరిగింది?