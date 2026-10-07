ఇన్స్టాగ్రామ్ పరిచయం - ప్రచార వీడియోల కోసం పిలిచి యువతిపై అత్యాచారం
ఇన్స్టాగ్రామ్లో పరిచయమైన ఓ వ్యక్తి యువతికి మత్తుమందు ఇచ్చి అత్యాచారానికి పాల్పడ్డాడు. బాధితురాలి ఫిర్యాదుతో వైఎస్సార్ కడప జిల్లా పోలీసులు జీరో ఎఫ్ఐఆర్ నమోదు చేసి మంగళగిరి పట్టణ పోలీసు స్టేషన్కు బదిలీ చేశారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 7, 2026 at 10:31 AM IST
Woman Drugged and Assaulted in Mangalagiri Lodge: సోషల్ మీడియా పరిచయం ఓ యువతి జీవితంలో తీవ్ర విషాదాన్ని నింపింది. ఇన్స్టాగ్రామ్లో పరిచయమైన ఓ వ్యక్తి, ప్రకటనల నెపంతో యువతిని మంగళగిరికి పిలిపించి, మత్తుమందు ఇచ్చి అత్యాచారానికి పాల్పడిన దారుణ ఘటన ఆలస్యంగా వెలుగులోకి వచ్చింది. బాధితురాలి ఫిర్యాదుతో వైఎస్సార్ కడప జిల్లా పోలీసులు జీరో ఎఫ్ఐఆర్ నమోదు చేసి, తదుపరి దర్యాప్తు కోసం కేసును మంగళగిరి పట్టణ పోలీసు స్టేషన్కు బదిలీ చేశారు.
పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం కడపకు చెందిన ఓ యువతి ఆర్కెస్ట్రా గాయనిగా, యాంకర్గా జీవనం సాగిస్తోంది. 3 నెలల క్రితం ఇన్స్టాగ్రామ్లో విజయవాడకు చెందిన షేక్ జాని అలియాస్ సిద్ధిక్ అనే వ్యక్తితో ఆమెకు పరిచయం ఏర్పడింది. తన పెట్ షాపు ప్రచార వీడియోల కోసం విజయవాడకు రావాలని, అందుకు రూ.30 వేల పారితోషికం ఇస్తానని నమ్మించడంతో ఆమె గత నెల 20న అక్కడికి చేరుకుంది. నిందితుడు జానీ ఫోన్ చేసి మంగళగిరిలోని ఓ లాడ్జిలో 303 నంబరు గదిని కేటాయించి, అందులో ఉండమని చెప్పాడు.
బాధితురాలు గదికి చేరుకున్న కొద్దిసేపటికే అక్కడికి వచ్చిన జానీ, ఆమెకు తాగేందుకు నీరిచ్చాడు. ఆ నీరు తాగిన వెంటనే ఆమె స్పృహ కోల్పోయింది. ఆ సమయంలో నిందితుడు ఆమె నగ్న ఫోటోలు, వీడియోలు తీశాడు. 3 గంటల తర్వాత బాధితురాలు స్పృహలోకి రాగా, ఆ ఫోటోలు చూపిస్తూ చంపేస్తానని బెదిరించి ఆమెపై అత్యాచారానికి పాల్పడ్డాడు. అంతేకాకుండా ఆమె ఫోన్ పే ద్వారా రూ.16 వేల నగదును తీసుకున్నాడు. విషయం ఎవరికైనా చెబితే సోషల్ మీడియాలో వీడియోలు వైరల్ చేస్తానని బెదిరించి గదికి బయట గడియ పెట్టి పరారయ్యాడు.
మరుసటి రోజు ఉదయం ఎలాగోలా బయటపడిన యువతి కడపకు చేరుకుంది. ఆ తర్వాత కూడా పలు నంబర్ల నుంచి బెదిరింపులు రావడంతో గత నెల 24వ తేదీన కడప పోలీసులను ఆశ్రయించింది. కేసు నమోదు చేసుకున్న మంగళగిరి పోలీసులు, నిందితుడు విజయవాడకు చెందినవాడా లేక స్థానికుడా అనే కోణంలో విచారణ చేపట్టారు. లాడ్జి నిర్వాహకులను కూడా ప్రశ్నిస్తున్నట్లు పోలీసులు వెల్లడించారు.
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