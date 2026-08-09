జాబ్ వచ్చింది - పచ్చని సంసారంలో నిప్పులు పోసింది : వరకట్న వేధింపులకు ఇల్లాలు బలి!
మూడేళ్ల కిందట సుమ, వెంకటేశ్వర్లుకు వివాహం - తొమ్మిదినెలల కిందట వెంకటేశ్వర్లుకు ప్రభుత్వ ఉద్యోగం - అదనపు కట్నం కోసం సుమను వేధించిన భర్త, ఆడపడుచులు - ఇంట్లోని క్రిమిసంహారక మందు తాగి ఆత్మహత్య
Published : August 9, 2026 at 2:20 PM IST
Woman Dead For Additional Harrassment : వారిద్దరికీ మూడేళ్ల కిందట వివాహం జరిగింది. ఇద్దరూ ఉన్నత చదువులు చదివారు. ఇటీవలే భర్తకు ప్రభుత్వ ఉద్యోగం రావడంతో దంపతులిద్దరూ వేరే ప్రాంతానికి మకాం మార్చారు. అంతా సాఫీగా సాగుతున్న క్రమంలో మీ బిడ్డను మీ వెంట తీసుకెళ్లండి. ఇక్కడ తనకేమైనా అయితే నాది బాధ్యత కాదంటూ అల్లుడు మామకు ఫోన్ చేసి చెప్పాడు. అల్లుడి మాటలతో ఆందోళన చెందిన ఆ పెద్ద మనిషి కుమార్తెను పుట్టింటికి తీసుకువచ్చాడు. కొద్దిరోజులకే ఆమె విగతజీవిగా మారింది. ఎందుకు ఆ భర్త భార్యను పుట్టింటికి పంపించాడు? అసలు ఆ యువతి చావుకు కారణాలేంటి? వారిద్దరి మధ్య ఏం జరిగింది?
ఎంతటి కఠిన చట్టాలు అమలు చేసినా కట్నం రక్కసి ఇప్పటికీ ఎక్కడో చోట తన పంజా విసురుతూనే ఉంది. దాని కోరలకు చిక్కి ఎంతోమంది బలవుతూనే ఉన్నారు. కట్నపు పిశాచికి అనుమానపు భూతం కూడా తోడైతే ఆ సంసారం బూడిద కావడం ఖాయం. భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లాలోనూ ఓ ఇల్లాలు ఇలాగే ఆహుతైంది. మధ్య తరగతి కుటుంబం కావడంతో అత్తింటి వారి అత్యాశకు చేయందించలేకపోయారు. దీంతో వారి వేధింపులు తాళలేక, నలుగురిలో జరిగిన అవమానాన్ని భరించలేక మనస్తాపానికి గురై ఆ ఇల్లాలు ఆత్మహత్యకు పాల్పడింది.
అల్లుడికి నచ్చజెప్పిన అత్తింటి వారు : భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లా టేకులపల్లి మండలం శంభునిగూడెంనకు చెందిన సుమ అనే యువతికి కొత్తచింతకుంట గ్రామానికి చెందిన వెంకటేశ్వర్లుతో మూడేళ్ల కిందట వివాహమైంది. ఇద్దరూ ఉన్నత విద్యావంతులే. పెళ్లి సమయంలో అడిగినంత ముట్టజెప్పారు. మొదట్లో అంతా సాఫీగానే సాగింది. క్రమేణా వెంకటేశ్వర్లకు అనుమానపు భూతం పట్టింది. సూటిపోటి మాటలతో భార్యను తరచూ వేధిస్తుండే వాడు. పలుమార్లు అత్తింటి వారు వచ్చి అల్లుడికి నచ్చజెప్పారు. అయినా అతని ప్రవర్తనలో మార్పు రాలేదు. కాలంతో పాటే అంతా సర్దుకుంటుందంటూ కుమార్తెకు నచ్చజెప్పారు. ఆమె కూడా అంతే ఓర్పుతో భరిస్తూ వచ్చింది.
అదనంగా రూ.5 లక్షలు ఇచ్చిన సుమ తండ్రి : వెంకటేశ్వర్లుకు 9 నెలల క్రితం నాగార్జునసాగర్లో ప్రభుత్వ ఉద్యోగం రావడంతో భార్యాభర్తలు అక్కడ కాపురం పెట్టారు. కొన్నాళ్లు అంతా సాఫీగానే సాగింది. వీరి కాపురంలో వెంకటేశ్వర్లు కుటుంబసభ్యుల జోక్యం ఎక్కువైంది. అదనపు కట్నం కావాలంటూ వేధింపులు ఎక్కువయ్యాయి. వారి వేధింపులు తాళలేక సుమ తండ్రి భద్రయ్య ఇటీవల రూ.5 లక్షలు అదనంగా ఇచ్చాడు. అయినా వారి ఆశకు హద్దు లేకుండా పోయింది. ఇంకా కట్నం కావాలంటూ ఆమెను వేధించారనే ఆరోపణలున్నాయి. ఇది చాలదన్నట్లు సుమకు వివాహేతర సంబంధాలు అంటగట్టి పెద్ద మనుషుల పంచాయితీ పెట్టించారు.
మా అమ్మాయికి 2023లో పెళ్లి చేశాం. వారికి చిన్న చిన్న గొడవలు వచ్చినా సర్దుకున్నారు. ఈ మధ్యే ప్రభుత్వ ఉద్యోగం వస్తే, నాగార్జునసాగర్లో ఉన్నారు. పది రోజుల కిందట గొడవైంది. మా కూమార్తెను తీసుకెళ్లమని చెప్పారు. మా అమ్మాయిని కొట్టారు. ఆడపడుచు కాలితో తన్నింది. మా అమ్మాయి మనస్తాపానికి గురై చనిపోయింది - భద్రయ్య, సుమ తండ్రి
అదనపు కట్నం కోసం సుమకు వేధింపులు : ఇటీవల మామకు ఫోన్ చేసి భార్యను పుట్టింటికి పంపించిన వెంకటేశ్వర్లు కొద్దిరోజుల క్రితమే పెద్ద మనుషుల సమక్షంలో పంచాయితీ పెట్టించాడు. అక్కడ ఇరు కుటుంబాల మధ్య మాటామాటా పెరిగింది. ఈ క్రమంలో సుమ ఆడపడుచులు ఆమెను దూషించి, చేయి కూడా చేసుకున్నారు. నలుగురిలో జరిగిన అవమానాన్ని తట్టుకోలేని సుమ ఇంట్లో ఉన్న క్రిమి సంహారక మందు సేవించి ఆత్మహత్యకు పాల్పడింది.
ఎంతో అల్లారుముద్దుగా పెంచుకున్న బిడ్డ ప్రాణాలు తీసుకోవడంతో తల్లిదండ్రులు కన్నీరుమున్నీరుగా విలపిస్తున్నారు. అదనపు కట్నం కోసమే తమ బిడ్డపై నిందలు మోపి భర్త, ఆడపడుచులే ఆమె చావునకు కారణమయ్యారన్నారు. బాధితురాలి తల్లిదండ్రుల ఫిర్యాదుతో కేసు నమోదు చేసుకున్న పోలీసులు భర్తతో పాటు ముగ్గురు ఆడపడుచులను అరెస్ట్ చేశారు.
సుమ, వెంకటేశ్వర్లుకు మూడు సంవత్సరాల కిందట వివాహం జరిగింది. ఆమె పెళ్లిలో రూ.లక్ష కట్నం ఇచ్చారు. 9 నెలల క్రితం వెంకటేశ్వర్లుకు నాగార్జున సాగర్లో ప్రభుత్వ టీచర్ ఉద్యోగం వచ్చింది. అప్పటి నుంచి అదనంగా రూ.20 లక్షలు తీసుకురావాలని భర్త, ఆడపడుచులు వేధించారు. దీంతో ఆమె వాళ్ల అమ్మవాళ్లింటికి వచ్చింది. ఇరువురు పెద్ద మనుషులతో మాట్లాడించగా చిన్న ఆడపడుచు సుమను కొట్టింది. ఆమె మనస్తాపానికి గురై ఆత్మహత్య చేసుకుంది. భర్త, ఆడపడుచులను అరెస్టు చేశాం - వెంకన్న బాబు, డీఎస్పీ
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