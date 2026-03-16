ఖమ్మంలో గృహప్రవేశ వేడుకలో విషాదం - ఫొటో దిగుతూ గుండెపోటుతో కుప్పకూలి మహిళ మృతి

బంధువులతో ఫోటో దిగుతూ ఒక్కసారిగా కుప్పకూలిన సుస్మిత - మహిళను వెంటనే ఆసుపత్రికి తరలించిన బంధువులు - అప్పటికే సుస్మిత చనిపోయారని ధ్రువీకరించిన వైద్యులు

By ETV Bharat Telangana Team

Published : March 16, 2026 at 4:54 PM IST

Heart Attack Death In Khammam : ఖమ్మం జిల్లాలో విషాదం చోటు చేసుకుంది. ఓ శుభకార్యానికి వెళ్లిన మహిళ గుండెపోటుతో మృతి చెందింది. ఖమ్మంలోని 3 టౌన్ ప్రాంతనికి చెందిన సుస్మిత అనే మహిళ బంధువుల గృహప్రవేశ వేడుకకు వెళ్లింది. ఫోటో దిగే సమయంలో గుండెపోటు రావటంతో ఒక్కసారిగా కుప్పకూలిపోయింది. వెంటనే ఆసుపత్రికి తరలించగా అప్పటికే మృతి చెందిందని వైద్యులు ధ్రువీకరించారు.

గుండెపోటుకు ముందు ఫొటో దిగుతున్న సుస్మిత (కుడివైపు నుంచి రెండో వ్యక్తి) (ETV Bharat)

