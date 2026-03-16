ఖమ్మంలో గృహప్రవేశ వేడుకలో విషాదం - ఫొటో దిగుతూ గుండెపోటుతో కుప్పకూలి మహిళ మృతి
బంధువులతో ఫోటో దిగుతూ ఒక్కసారిగా కుప్పకూలిన సుస్మిత - మహిళను వెంటనే ఆసుపత్రికి తరలించిన బంధువులు - అప్పటికే సుస్మిత చనిపోయారని ధ్రువీకరించిన వైద్యులు
Heart Attack Death In Khammam (ETV Bharat)
Published : March 16, 2026 at 4:54 PM IST
Heart Attack Death In Khammam : ఖమ్మం జిల్లాలో విషాదం చోటు చేసుకుంది. ఓ శుభకార్యానికి వెళ్లిన మహిళ గుండెపోటుతో మృతి చెందింది. ఖమ్మంలోని 3 టౌన్ ప్రాంతనికి చెందిన సుస్మిత అనే మహిళ బంధువుల గృహప్రవేశ వేడుకకు వెళ్లింది. ఫోటో దిగే సమయంలో గుండెపోటు రావటంతో ఒక్కసారిగా కుప్పకూలిపోయింది. వెంటనే ఆసుపత్రికి తరలించగా అప్పటికే మృతి చెందిందని వైద్యులు ధ్రువీకరించారు.